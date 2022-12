Paavo Arhinmäki avautuu terveyssyystä, jonka vuoksi häntä haukutaan juopoksi

”Onneksi minulla on paksu nahka”, Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki pohtii.

Helsingin apulaispormestari, entinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kertoo Facebookissa, että hän saa kuulla lähes päivittäin juopoksi haukkumista, koska hänen naamansa punoittaa.

– Minun kasvojeni punoitukseen on terveydellinen syy. Minulla on vaiva, josta kärsii noin 10 prosenttia suomalaisista. Se on yleisintä meillä keski-ikäisillä.

Arhinmäki kärsii ruusufinni-nimisestä ihotaudista. Ruusufinni on yleinen ihotauti, jota esiintyy eniten keski-ikäisillä.

Ruusufinni puhkesi Arhinmäellä vuoden 2015 eduskuntavaalien yhteydessä.

– Siitä lähtien kasvoissani on ollut välillä voimakkaampi ja välillä heikompi punoitus.

Arhinmäki katsoi parhaaksi avautua ruusufinnistä sen jälkeen, kun apulaispormestari Nasima Razmyar julkaisi Helsingin kaupunginjohdosta yhteiskuvan ja kuvan julkistuksen jälkeen alkoi kuulua kommentteja ulkonäöstä.

Arhinmäki kirjoittaa Facebookissa, että kommentit täyttyivät hänen osaltaan jälleen arvostelusta painosta ja juopoksi haukkumista.

Arhinmäki sanoo, että ihmisten ulkonäön negatiivinen kommentoiminen on vastenmielistä.

– Tällaisella henkilöön käyvällä haukkumisella pyritään hiljentämään myös ihmisiä.

Ihmiset arvostelevat Arhinmäkeä myös painosta.

– Onneksi minulla on ruusufinnistä huolimatta paksu nahka. Näillä henkilöön käyvillä kommenteilla ei minua hiljennetä.