Orpo hätkähti rahaministeriön esittämästä luvusta – Li Anderssonille viiltävä kuitti

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei lämpene niin suurille veronkiristyksille kuin valtiovarainministeriö esittää.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää valtiovarainministeriön torstaina julkaisemaa virkamiespuheenvuoroa vakavana varoituksena Suomen julkisen talouden tilasta.

– Jos ei suunta muutu, niin meidän hyvinvointiyhteiskunta on vaarassa. Se pitää kaikkien ottaa vakavasti, Orpo sanoo IS:lle.

Orpon mukaan valtiovarainministeriön virkamiesten esittämä mittakaava julkisen talouden vahvistamistarpeesta on samaa luokkaa kuin kokoomuksen esittämä.

Valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan ensi vaalikaudella sopeutustarve on kuusi miljardia euroa ja sitä seuraavalla kolme miljardia.

Kokoomus sopeuttaisi neljä miljardia euroa ensi vaalikauden aikana ja neljä miljardia seuraavan vaalikauden aikana.

– Kahdeksan vuotta ja noin miljardi per vuosi. Heidän esityksensä on hieman etupainotteisempi, mutta olemme samassa kokoluokassa ja huoli on yhteinen, Orpo sanoo.

Valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorin Lauri Kajanojan mukaan ensi vaalikauden kuuden miljardin euron sopeutuksesta yli puolet pitää olla menosäästöjä ja veronkiristyksiä. Tästä yli kolmesta miljardista eurosta puolet voisi olla veronkiristyksiä.

Orpo ei lämpene niin suurille veronkorotuksille.

– Puolet ja puolet on minusta hieman liikaa. Siis verojen osuus siinä.

Orpon mukaan kokoomuksen ensi vuoden vaihtoehtobudjetissa on verotuloja lisääviä uudistuksia noin miljardin euron verran.

– Näemme, että veropohjaa voidaan tiivistää ja verotuloja lisätä äsken sanomillani reunaehdoilla. Sitten tarvitaan myös säästämistä, kulujen läpikäyntiä huolella, tuottavuuden lisäämistä julkisella sektorilla ja priorisointia.

Orpo toteaa, että kokonaisveroaste ei saisi nousta eikä työn ja yrittämisen verotusta pitäisi nostaa.

Virkamiespuheenvuorossa nostetaan veronkiristyksistä esille alennettujen arvonlisäverokantojen korottaminen ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristäminen.

– Minä en kannata listaamattomien yritysten verotuksen kiristämistä, koska me emme nouse tästä millään muulla kuin työllä ja yrittämisellä, Orpo sanoo.

Hän huomauttaa, että uudet työpaikat syntyvät juuri pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Alennetut alv-kannat on Orpon mielestä viisasta käydä läpi, mutta hänen mielestään esimerkiksi ruoan arvonlisäveron nostaminen olisi huono toimenpide nykyisessä tilanteessa, jossa kotitaloudet tuskailevat kasvaneiden ruokalaskujen kanssa.

– Alennetut kannat voidaan muutoin käydä läpi.

Valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorin Lauri Kajanojan mukaan sosiaaliturvamenoista voitaisiin säästää paljon.

Kajanojan mukaan koulutusta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä sosiaaliturvaa voida rajata säästöjen ulkopuolelle.

– Luultavasti joudutaan joka puolelta nipistämään, mutta kyllä koulutuksen pitäisi olla suojassa, Orpo sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan hänen mielestään lisää rahaa, mutta samaan aikaan asiat voidaan tehdä nykyistä paremmin lisäämällä tuottavuutta.

Virkamiespuheenvuorossa todetaan, että Suomen julkisen talouden menot ovat kasvaneet noin 54 prosentin tasolle bruttokansantuotteeseen suhteutettuna. Lähes puolet menoista on sosiaaliturvamenoja.

– Tämä luku oli hätkähdyttävä. Meillä on käynyt niin, että sosiaaliturvamenot ovat kasvaneet ja palveluihin käytettävät menot ovat suhteessa vähentyneet.

Sen vuoksi kokoomus haluaa Orpon mukaan tehdä työn vastaanottamisesta nykyistä kannattavampaa uudistamalla sosiaaliturvaa.

– Meillä on avoimia työpaikkoja. Jos ihmiset ottaisivat työtä vastaan, me säästäisimme sosiaaliturvamenoissa. Ja jarruttamalla vuodenvaihteessa voimaan tulevia indeksikorotuksia pystyttäisiin saamaan merkittäviä säästöjä.

Kokoomus esittää ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan porrastusta ja sen lyhentämistä 200 päivään. Lisäksi ansioturva ulotettaisiin kaikille.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson oli viime viikonloppuna huolissaan siitä, että kaksi kolmasosaa kokoomuksen leikkauksista on vielä piilossa.

– Minä olen huolissani siitä, että Li Andersson ei ole säästämässä mistään eikä näe mitään vikaa nykyisen hallituksen velkapolitiikassa, Orpo sanoo.

Orpon mielestä nyt ei auta kokoomuksen syyttely, vaan jokaisen puolueen pitää kertoa, miten velkaantuminen saadaan taittumaan.

– Jos ei ole osoittaa mitään keinoja, silloin hyväksyy sen, että tämä menee päin seinää ja velkaantuminen jatkuu.

Orpon mielestä myös pääministeri Sanna Marinin pitää puolueen puheenjohtajana pystyä vastaamaan, mitä Sdp tekisi. Samoin keskustan Annika Saarikon ja muiden puheenjohtajien.

– Heillä on nyt velvollisuus vastata suomalaisille, mikä on heidän näkemyksensä, eikä vain haukkua kokoomusta. Me olemme esitelleet oman vaihtoehtomme.