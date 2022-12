Mikäli STM antaa rokotteiden luovutukselle siunauksensa, voi neljänsiä tehosteannoksia siis saada alkuvuodesta myös yksityiseltä puolelta maksua vastaan. Työterveyden piiriin kuuluville rokote olisi maksuton, sillä kulut hoitaisi työantaja.

THL suosittaa neljättä tehosterokotetta 60 vuotta täyttäneille ja täysi-ikäisille riskiryhmäläisille sekä 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Yksityiset terveyspalveluyritykset ovat neuvotelleet viimeksi kuluneiden parin viikon ajan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa mahdollisuudesta ryhtyä jakamaan koronarokotteita yksityiselle puolelle.

Realistinen arvio on, että tehosterokotusten jakaminen työterveyden ja yksityisten toimijoiden kautta voisi alkaa viimeistään tammikuun puolivälissä, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n terveyspalveluiden johtajan Hanna-Maija Kause.

Enää tarvitaan Kausen mukaan STM:n virallinen päätös.

– Mikäli se tulee mielellään lähiaikoina, niin rokotukset on mahdollista aloittaa viimeistään tammikuun puolivälissä, Kause sanoo.

Tällä hetkellä tahot käyvät läpi muun muassa rokotuksen luovuttamiseen liittyviä logistisia kysymyksiä. Todennäköisimmin rokotteiden jakelun yksityisille toimijoille hoitaisivat yliopistoapteekit.

STM:n ja yksityisen puolen rokotteita koskevista neuvotteluista kirjoitti viikko sitten myös Keskisuomalainen.

Mikäli STM antaa rokotteiden luovutukselle siunauksensa, voi esimerkiksi neljänsiä tehosteannoksia siis saada alkuvuodesta myös yksityisiltä terveyspalveluyrityksiltä maksua vastaan. Rokotteesta on mahdollista myös saada 16 euron Kela-korvaus.

Työterveyden piiriin kuuluville rokote olisi maksuton, sillä kulut hoitaisi työantaja.

Valtio omistaa rokotteet, ja se antaisi annokset rokotuksia hoitaville terveysyrityksille maksutta käyttöön. Kause kuitenkin muistuttaa, että yrityksille syntyy kustannuksia logistiikasta, rokottamiseen kiinnitetyistä työntekijöistä sekä ajanvarauksista.

– Samalla tapaa kuin influenssarokotuksissa on maksu, niin näistäkin tulisi maksu. Hintataso on palveluntuottajien arvioitavissa.

Hanna-Maija Kause ei jaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huolta koronarokotteiden riittävyydestä, sillä Suomella on hänen mukaansa annoksia varastossa suuria määriä.

THL on kuitenkin pitänyt ongelmallisena sitä, että valtion omistamista rokotteista alettaisiin periä yksityisellä puolella maksua. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta henkilöllä pitäisi THL:n mukaan tuolloin olla myös mahdollisuus saada resepti rokotteeseen tai rokottautua omassa terveyskeskuksessa.

Näin ei tällä hetkellä kuitenkaan ole, ellei kuulu THL:n suosituksen piiriin.

Kunnissa noudatetaan rokotuksissa edelleen THL:n ohjeistusta, jonka mukaan tehosterokotetta jaetaan vain 60 vuotta täyttäneille ja täysi-ikäisille riskiryhmäläisille sekä 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Siitä huolimatta, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on ajanut voimakkaasti sitä, että tehosteannosta voitaisiin tarjota kaikille halukkaille yli 18-vuotiaille.

Alkaisiko THL:n suosituksia laajempi joukko saada rokotteita, jos rokotteita alettaisiin jakaa yksityiselle puolelle?

Tämä riippuu Kausen mukaan viranomaisohjeistuksesta.

– Lähtökohta on se, että rokottamisen taustalla on aina lääketieteellinen arvio. Tässä tapauksessa rokotuksista vastaavat lääkärit yksityisellä puolella arvioisivat linjan.

– Mutta näkisin, että varmasti tehosterokotteet tulisivat laajenemaan pikku hiljaa.

Kause toteaa, että osasyy kuntien päätökseen olla laajentamatta tehosteannoksia on myös yksinkertaisesti se, ettei niillä ole tarpeeksi terveydenhuollon resursseja lähteä rokottamaan ihmisiä laajemmin.

Rokotusten jakelu yksityisen kautta helpottaisi Kausen mukaan tätä painetta.

– Me suhtaudumme tätä käytännönläheisesti. Yksityiset toimijat ovat valmiina antamaan konkreettista työvoima-apua tilanteessa, jossa julkinen sektori on kuormittunut koronan jäljiltä ja hoitovelka on suurta.

Hän muistuttaa myös, että THL:n neljännen tehosterokotuksen suosituksen piiriin kuuluvista lähes 1,5 miljoonasta henkilöstä on tällä hetkellä rokotettu vain noin 300 000.

– Vaikka mentäisiin tiukemmankin suosituksen mukaan, niin sielläkin on yli miljoona rokottamatta. Työterveys ja yksityinen tavoittavat myös hyvin näitä ryhmiä.

Yksityiset toimijat ovat tähän mennessä antaneet noin neljä prosenttia kaikista koronarokotteista, mutta niiden rokotehävikki on ollut THL:n mukaan huomattavasti suurempaa kuin kunnallisten toimijoiden.

Laitos on ollut myös huolissaan rokotteiden riittävyydestä, mikäli tehostetta alettaisiin jakaa laajemmin kaikille halukkaille. Sen mukaan vaarana on, että rokotteet eivät enää riitä suositusten mukaisiin rokotuksiin.

Kause ei jaa huolta rokotteiden riittävyydestä, sillä Suomella on hänen mukaansa annoksia varastossa suuria määriä.

Yksityisen puolen rokotehävikkiä hän selittää sillä, ettei yksittäisissä yrityksissä ole voitu toteuttaa massarokotuksia julkisen puolen tapaan.

– Emme voi etukäteen tietää, kuinka monta ihmistä tulee tänään tai huomenna. Ja koska yhdestä ampullista tulee useampi rokoteannos, niin on selvää, että kun rokotuksia tehdään hienomekaanisempana työnä, niin myös hävikkiä tulee enemmän. Sitä ei voi täysin estää.

– Mutta emme ole enää niin kriittisessä tilanteessa, että jokainen rokoteannos täytyy laskea, Kause sanoo.

Toisaalta yksityisellä puolella on Kausen mukaan myös taloudellisia kannusteita olla tuhlaamatta rokoteannoksia.