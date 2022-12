Yle: Keskustan kannatus sukelsi historiallisen matalalle

Keskustan kannatus vajosi alle 10 prosenttiin Ylen puoluekannatusmittauksessa ensimmäistä kertaa koskaan.

Ylen puoluekannatusmittauksessa keskustan kannatus on ensimmäistä kertaa alle 10 prosentissa. Keskustan kannatus on nyt 9 prosenttia, mikä on lähes 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin marraskuun mittauksessa.

Ykkösenä on edelleen kokoomus 24 prosentilla. Sen kannatus on noussut 0,1 prosenttiyksiköllä viime mittauksesta.

Sekä kakkosena olevan Sdp:n että kolmosena tulevan perussuomalaisten kannatus on noussut 0,7 prosenttiyksiköllä. Sdp:n kannatus on nyt 18,9 prosenttia ja perussuomalaisten 17,4 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli mittaukseen yli 2 700:aa ihmistä, joista puoluekantansa ilmoitti reilut 1 900. Tutkimuksen virhemarginaali on korkeimmillaan 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Yllä näkyvällä videolla keskustaikoni Seppo Kääriäinen vastaa HAAPALA-TV:ssä suoraan kysymykseen: tekeekö keskusta nykyhallituksessa poliittista kuolemaa.