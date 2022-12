Venäjän suurlähettilästä ei kutsuttu Linnan juhliin: ”Aika vahvaa politiikkaa”

Venäjän, Valko-Venäjän ja Iranin suurlähettiläitä ei eilen Linnan juhlissa nähty.

Itsenäisyyspäivän juhlissa Presidentinlinnassa oli eilen poikkeuksellinen vieraslista.

Kutsumatta Linnan juhliin jäivät kolmen valtion suurlähettiläät, joiden asemapaikkana on Helsinki.

Venäjän, Valko-Venäjän ja Iranin suurlähettiläät eivät saaneet kutsua tämänvuotisiin Linnan juhliin, eikä näiden maiden suurlähettiläitä Linnassa eilen nähty.

IS kysyi tasavallan presidentin kansliasta, minkä maiden suurlähettiläät eivät saaneet kutsua Linnan juhliin ja miksi kutsua ei lähetetty. Tasavallan presidentin kanslia ei edelleenkään nimennyt kutsua vaille jääneitä maita tai kertonut syitä kutsulistalta pudottamiseen.

– Tapoihin ei kuulu yksilöidä kutsuttuja tai kutsumatta jätettyjä. Presidentti Niinistö kommentoi asiaa 24. marraskuuta järjestetyssä mediatapaamisessa näin: ”Tällä kertaa tilanne on se, että myöskin diplomaattikuntaan on yleisistä syistä, eli tämän tilaisuuden supistamisen vuoksi, jouduttu jättämään kutsumatta niin sanottuja ei-residentti lähettiläitä. Ja sitten erityisesti erityisistä syistä on eräitä muita lähettiläitä jätetty kutsumatta.”

– Vastaanotolle saapuneet suurlähettiläät ovat nähtävissä Ylen Linnan Juhlat -lähetyksessä, Tasavallan presidentin kanslian lausunto IS:lle kuului.

Syynä kutsuvieraslistalta putoamiseen lienevät Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Iranin ihmisoikeustilanne. Esimerkiksi Ruotsissa Nobel-komitea jätti näistä syistä kutsumatta tulevan perjantain Nobel-juhliin Venäjän, Valko-Venäjän ja Iranin suurlähettiläät. Nobel-komitea kertoi noudattavansa yleiseurooppalaista linjaa.

Diplomaattien kättelyvuorossa Presidentinlinnassa on tavannut olla ensimmäisenä diplomaattikunnan vanhin, tänä vuonna presidenttiparia kätteli ensimmäisenä Ukrainan suurlähettiläs.

Poliittisen historian emeritusprofessori Timo Soikkanen piti Venäjän poisjättämistä kutsulistalta yllättävänä ja rohkeana tekona.

– Olin yllättynyt. Kyllä se on aika rohkea teko jättää Venäjä kutsumatta. Venäjä on suurvalta, ja naapurissa, ja Venäjän kanssa on pakko elää, Soikkanen sanoi.

– Toisen maailmansodan jälkeen ei voinut kuvitellakaan, että olisi jätetty Neuvostoliiton suurlähettiläs kutsumatta. Kyllä tämä on aika poikkeuksellista. Pikkumaat, kuten Valko-Venäjän voi ajatella jättää kutsumatta, mutta Venäjän kutsumatta jättäminen on aika vahvaa politiikkaa. Kyllä tämä uutta on, Soikkanen totesi.

Soikkasen mukaan Venäjän lähettilästä ei koskaan aiemmin ole jätetty kutsumatta diplomaattiporukasta Linnan juhliin.

– 1920-luvun alussa oli eräänlaista mielenosoitusta Neuvostoliiton suurlähettilästä kohtaan. Suurlähettilästä pidettiin karanteenissa. Mutta nyt ei ilmoitettu, että suurlähettilästä ei ole kutsuttu.

– Ei ole ennen tällaista ollut. Ymmärsin, että pohjoismaat ovat jotenkin asian sopineet, että tämäntyylisiin tilaisuuksiin ei Venäjää kutsuta. Diplomaattisuhteita ei ole katkaistu, ja ne ovat niin kuin ennen. Se olisi hyvin jyrkkä teko, tämä on hienompi ja varovaisempi muoto, ja helpommin ymmärrettävissä, jos kaikki pohjoismaat ovat tässä mukana, Soikkanen kertoi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti marraskuun 24. päivä ennakkoinfon tulevista Linnan juhlista, johon presidentin kanslia tämän päivän lausunnossaan viittasi.

Kysymykseen siitä, onko Venäjän ja Valko-Venäjän suurlähettiläitä kutsuttu, Niinistö ei myöskään tuolloin antanut suoraa vastausta.

– Hyviin tapoihin on kuulunut, ettei kutsuttuja tai kutsumatta jätettyjä ole meidän puolestamme etukäteen kerrottu. Myöskin diplomaattikuntaa on tilaisuuden supistamisen vuoksi jouduttu jättämään kutsumatta, ja sitten erityisistä syistä on eräitä muita lähettiläitä jätetty kutsumatta. Tämän pidemmälle en tähän mene, Niinistö muotoili pari viikkoa sitten.

Yleensä Linnaan on kutsuttu kaikkien maiden suurlähettiläät, joilla on asemapaikka pohjoismaissa.

Tänä vuonna vieraslistaa karsittiin yleisesti, ja suurlähettiläistä kutsun saivat vain Helsingissä suurlähetystöjään pitävien maiden suurlähettiläät, paitsi siis Venäjän, Valko-Venäjän ja Iranin lähettiläät.