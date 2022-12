Unkari torppasi EU:n 18 miljardin avun Ukrainalle – Saarikko: ”Surullista, kiusallista”

Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Unkari ei ole pyrkinyt hyödyntämään Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointia neuvotteluissa maan EU-tuista.

Unkari on estänyt EU:n Ukrainalle kaavaileman apupaketin läpiviennin EU:n valtiovarainministerien kokouksessa. Brysselissä tiistaina pidettyyn kokoukseen osallistunut valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kuvaili käännettä suureksi pettymykseksi.

Kokouksessa valtiovarainministerit keskustelivat myös Unkarin EU-rahoituksesta, jonka jäädyttämistä on perusteltu maan oikeusvaltiokehityksellä. EU-komission mukaan Unkarin saamaa rahoitusta on leikattava, koska maa ei ole kyennyt korjaamaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviä puutteitaan.

Myös Unkarin suunnitelma korona-ajan elvytyspaketin toteuttamiseksi on edelleen hyväksymättä viimeisenä EU-maana. Keskustelun kohteena olevan rahoituksen määrä on kaikkiaan noin 11 miljardia euroa.

Saarikon mukaan Unkari kytki kaikki kokouksen asialistalla olleet aiheet toisiinsa. Kun yhteisymmärrystä Unkarin rahoituksen saamisesta ei syntynyt, esti Unkari EU-maiden päätöksen Ukrainan 18 miljardin euron suuruisesta apupaketista.

– Tämä on surullista, kiusallista ja erittäin valitettavaa. Olemme sitoutuneet Ukrainan avustamiseen ja näillä rahoituspäätöksillä on erittäin kova kiire. Kylmä talvi on tulossa ja tänäkin päivänä Ukrainaa tuhotaan, Saarikko sanoi kokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Ukrainalle suunnattava apupaketti oli tarkoitus toteuttaa EU:n rahoituskehyksen asetusta muuttamalla. Nyt EU:ssa pohditaan keinoja, kuinka apu voidaan toteuttaa nopealla aikataululla ilman Unkaria.

Asian jatkokäsittelystä ei olla vielä sovittu, mutta avusta voitaisiin Saarikon mukaan päättää EU:n valtionpäämiesten huippukokouksessa ensi viikolla.

Saarikon mukaan on selvää, että Ukrainan tuki ei jää toteutumatta Unkarin oikeusvaltioon liittyvien puutteiden vuoksi.

– Sellainen ei ole vaihtoehto EU:lle, että Ukrainaa ei tuettaisi. Tuki Ukrainalle toteutetaan siinä tapauksessa toisella tavalla. EU-pöydissä valmistaudutaan nyt tuon vaihtoehtoisen tien rakentamiseen.

Saarikko huomautti, että myös Unkarilla on asiassa paljon pelissä, sillä 11 miljardia ei ole maalle pieni summa.

Unkari on Turkin lisäksi viimeinen Nato-maa, joka ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä parlamentissaan. Viivyttelyn on joissain yhteyksissä arveltu liittyvän päätöksiin Unkarin EU-tuista, joiden varmistamisessa maa voisi Suomen Nato-päätöstä hyödyntää.

Saarikon mukaan ainakaan virallisissa keskusteluissa Unkari ei ole kytkenyt Nato-jäsenyyden ratifiointia kysymykseen maan EU-tuista.

– Unkari ei edes taustakeskusteluissa eikä virkamiestasolla ole ottanut (Suomen tai Ruotsin) Nato-jäsenyyttä pöytään tämän EU-rahoituksen yhteydessä. Näitä asioita ei onneksi ole sotkettu.