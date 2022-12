Pääministeri saapui hyväntuulisena Tiranassa järjestettävään kokoukseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sai lämpimän vastaanoton Albanian pääministeriltä Edi Ramalta Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden johtajien tapaamisessa Tiranassa.

Uutistoimisto Reutersin maailmalle välittämissä kuvissa näkyy, kuinka Rama tervehti hyväntuulista Marinia ennen kokousta. Kuvat näyttävät, miten kaksikko halasi toisiaan luontevan oloisesti kättelyn yhteydessä.

Kokouksen painopisteet ovat muun muassa taloudellisen ja energiayhteistyön tiivistämisessä sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisessä, turvallisuuskysymyksissä ja muuttoliikkeessä.

Länsi-Balkanin alue on ollut Venäjän aktiivisten vaikutusyritysten kohteena. Samaan aikaan alueen maista on ilmaistu turhautuneisuutta siihen, että yhdentyminen kohti unionin jäsenyyttä on edennyt hitaasti.

Tiistain huippukokous ei käsittele unionin laajentumispolitiikkaa, mutta sen odotetaan nousevan esiin keskusteluissa.

Marinin odotetaan saapuvan illaksi Suomeen itsenäisyyspäivän Linnan juhliin.