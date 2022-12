Puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoo, että Yhdysvalloilla on vahva viesti Suomen Nato-jäsenyyden suhteen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vieraili työmatkalla Yhdysvalloissa, jossa hän kävi keskusteluja Suomen Nato-jäsenyydestä.

– Viesti on hyvin vahva: Yhdysvallat haluaa Suomen Natoon – mitä pikemmin, sen parempi. Meidän väliset suhteemme ovat erittäin hyvällä tasolla. Yhteistyö etenee ja sitä tiivistetään edelleen, Kaikkonen kertoo puhelimitse Virginian Norfolkista.

Kaikkonen vieraili Norfolkissa Naton koulutusta ja muutosta ohjaavassa transformaatioesikunnassa sekä Norfolkin yhteisoperaatioesikunnassa. Kaikkosella oli muun muassa kahdenvälinen tapaaminen transformaatioesikunnan komentajan kenraali Philip Lavignen kanssa.

Kaikkosen mukaan Suomen Nato-integraatio etenee hyvin. Puolustusvoimien ja Naton kanssa käydään jatkuvasti keskusteluja.

– Meillä yhteensopivuus on ollut jo lähtökohtaisesti hyvä. Tekemistä silti on jonkun verran. Tämä työ etenee aivan niin kuin pitääkin.

Kaikkonen kertoo, että Nato tulee asettamaan lähitulevaisuudessa suorituskykytavoitteita Suomelle ja Ruotsille. Näitä keskusteluja on aloiteltu, ja Kaikkonen arvioi, että ensi vuoden puolella saadaan tarkempaa tietoa Naton toiveista.

Suomen tulevan Nato-roolin lähtökohtana on oman alueen puolustaminen, mutta myös muiden Nato-maiden alueiden puolustaminen on osa tulevaa jäsenyyttä.

– Tietysti meidän pitää pystyä tarkastamaan omaa ajattelutapaamme. Vuosikymmeniä Suomessa on rakennettu puolustusta vain Suomen puolustamista varten. Jatkossa on voimassa Naton viides artikla, eli voimme saada apua muilta, mutta myös meillä on oltava valmius auttaa liittolaista, jos sellainen tilanne joskus eteen tulisi, Kaikkonen sanoo.

– Tällainen ajattelutavan muutos meidän on pystyttävä tekemään.

Naton jäsenmaista Unkari ja Turkki eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusta. Unkarin on määrä ratifioida se helmikuun alussa.

Turkin aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Voiko Yhdysvallat antaa Suomelle ja Ruotsille taustatukea Turkin taivuttelemiseksi ja prosessin nopeuttamiseksi?

– Käsitykseni on se, että useasta Nato-maasta, Yhdysvallat mukaan lukien, on Turkin suuntaan esitetty toivetta (nopeasta ratifioinnista). En sitten tiedä, millaisia keskusteluja on tarkkaan ottaen käyty. Yhdysvallat haluaa kyllä Suomen kohtuullisessa ajassa mukaan Natoon, Kaikkonen sanoo.

– Suomi tekee tietysti oman osansa. Teemme sen yhteistyöasiakirjan mukaan, joka on Madridissa allekirjoitettu. Turkki voi kyllä luottaa siihen, että Suomi on sitoutunut terrorismin vastaiseen taisteluun.

Onko keskusteluissa tullut ilmi mahdollisuutta, että Turkki torppaisi Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin ja Suomi ei pääsisi Naton täysjäseneksi?

– Ei ole, Kaikkonen sanoo painokkaasti.

Ennen Norfolkin vierailua Kaikkonen osallistui Kalifornian Simi Valleyssa järjestettyyn Reagan National Defense Forum 2022 -konferenssiin.

Ministeri Kaikkonen osallistui Kalifornian Reagan-foorumin paneelikeskusteluun yhdessä muun muassa senaattori Lindsey Garahamin (oik) kanssa.

Kaikkonen kertoo tavanneensa Yhdysvaltain entisen puolustusministerin Mark Esperin ja ilmavoimaministeri Frank Kendallin. Lisäksi Kaikkonen tapasi muutamia senaattoreja, kuten republikaanien Lindsey Grahamin.

Kaikkonen osallistui korkean tason paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin kansainvälistä puolustusyhteistyötä liittoutuneiden ja kumppanimaiden kesken. Keskusteluja käytiin myös Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Kaikkosen mukaan myös Yhdysvalloissa käydyissä keskusteluissa yleinen arvio on ollut, että Ukrainan sota tulee kestämään vielä pitkään.

– Meidän pitää siihen varautua. Yhdysvalloissa on olemassa vahva sitoutuminen Ukrainan tukemiseen, ja myös Eurooppa tässä oman osansa tekee, Kaikkonen sanoo.

– Venäjän ei haluta voittavan tätä sotaa, se on aivan selvä asia. Ukrainan tuen jatkuminen on välttämätöntä. On liian varhaista sanoa, millä tavalla tämä sota tulee päättymään.

Kaikkonen julkaisi työmatkaltaan kuvan Twitterissä. Kuvassa hän poseeraa suurlähettiläs Mikko Hautalan kanssa hävittäjän edessä aurinkolaseihin sonnustautuneina.

Kuvasta nousi Twitterissä ilakoiva myrsky, kun miehiä verrattiin Top Gun - ja Men In Black -elokuvien hahmoihin.

Kuvasta lähti leviämään myös muokattu parodiaversio.

Kuvan saama huomio sai Kaikkosen hämmästymään.

– Se kuva lähti yllättävänkin korkeaan lentoon kuulemma, Kaikkonen sanoo ja naurahtaa.

– Se on tämä sosiaalisen median maailma välillä ihmeellinen, kun kahden suomalaisen jässikän kuvasta voi näin lennokkaita juttuja lähteä. Otetaan se ihan huumorilla.