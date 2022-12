Sisäministeri Krista Mikkosen mielestä Ruotsin tie ei ole välttämättä Suomen tie.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan alaikäisten väkivaltarikokset ovat lisääntyneet Suomessa todella merkittävästi ja niihin on pystyttävä puuttumaan varhaisessa vaiheessa.

– Ilmiö on todella huolestuttava, Mikkonen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Hänen mukaansa kyseessä on usein sama pieni porukka, joka ryöstää toisilta nuorilta helposti eteenpäin myytäviä tuotteita, kuten merkkivaatteita ja kalliita puhelimia.

Mikkosen mukaan kehitys on päässyt alkuun, koska nuoret eivät saa riittävästi turvaa eikä heillä välttämättä ole ketään turvallista aikuista. Juurisyitä ovat hänen mukaansa koulutuksesta, nuorisotyöstä ja lastensuojelusta tehdyt leikkaukset.

Hän kertoo keskustelleensa nuorten kanssa, jotka ovat olleet aiemmin kadulla, mutta he ovat selvinneet ja saaneet elämänhallinnasta kiinni.

– Siellä toistuu, että he ovat hakeneet apua, mutta he eivät ole sitä saaneet. Kukaan ei ole ottanut koppia tilanteesta koppia. Tämä on saatava kuntoon, että apua saa, kun sitä tarvitsee.

Mikkosen mukaan Suomessa on hyvä ankkuri-toimintamalli, jota on laajennettu kaikkien poliisilaitosten alueille. Ankkuri-mallissa poliisi, nuorisotyö, sosiaalityö ja terveydenhoito työskentelevät yhdessä.

– Jos poliisi epäilee rikosta, yhdessä nuoren ja nuoren perheen kanssa tehdään työtä ja katsotaan, mitä apua ja tukea nuori tarvitsee.

Mikkosen mielestä ankkuri-toimintaan tarvitaan lisää resursseja ja myös poliisin ennaltaehkäisevää työtä tarvitaan nykyistä enemmän lähtien kouluvierailuista.

Erityisen tärkeänä sisäministeri pitää sitä, että nuorten rikokset tutkitaan nopeasti.

– Silloin käsitys siitä, että jos tekee rikoksen, siitä seuraa jokin rangaistus ja seuraamus, tulee selvästi esille.

Hän kertoo, että usein nuoret väkivaltarikostentekijät ovat itse olleet väkivaltarikoksen uhrina.

Väkivaltaista ryöstelyä esiintyy suomalaisten lasten keskuudessa, mutta Mikkosen mukaan jengeissä on paljon enemmän maahanmuuttajataustaisia ihmisiä.

Mikkosen mukaan jengirikollisuudessa on mukana vähän vanhempia, parikymppisiä nuoria. Jengeillä on selkeät tunnukset ja ne hallitsevat tiettyjä alueita. Ilmiöön liittyy jengien väliset tappelut, rikokset, väkivalta ja laittomat aseet.

– Tämä on hyvin huolestuttava ilmiö.

Poliisin arvion mukaan Suomessa on kymmenkunta jengiä, joihin kuuluu noin kaksisataa ihmistä ja lisäksi jengien liepeillä on lisää ihmisiä. Jengit toimivat pääasiassa pääkaupunkiseudulla.

Mikkosen mielestä perimmäisenä syynä jengiytymiseen on yhteiskuntaan kiinnittymättömyys. Hänen mielestään kotouttamisessa on tärkeää tuen tarjoaminen varhaisessa vaiheessa ja kielenopetus koko perheelle, jotta maahanmuuttajat kiinnittyisivät paremmin yhteiskuntaan.

Mikkosen mielestä Ruotsin tie ei ole välttämättä Suomen tie.

– Ei ole vääjäämätöntä, että tilanne kehittyy johonkin suuntaan, vaan me voimme puuttua näihin asioihin.

Hän kertoo, että kun poliisi on ottanut kiinni avainhenkilöitä jengeistä ja he ovat vankilassa, tilanne on rauhoittunut. Myös rikostutkintaan on oltava riittävästi resursseja.

Mikkosen mielestä ilmiöön ei ole pystytty puuttumaan, koska poliisien resursseja on leikattu merkittävästi viime vuosiin asti.

– Nyt tällä hallituskaudella me olemme saaneet lisättyä poliisien määrää 7 500:aan.

Hänen mielestään oleellista on, että kotouttamiseen on riittävät määrärahat ja kotouttaminen aloitetaan ajoissa koko perheelle.