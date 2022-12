Itsenäisyyspäivä on yhdessäolon aikaa, sanoo uuden puolisonsa kanssa ensimmäistä kertaa Linnaan asteleva kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Sdp:n kansanedustajalle Eveliina Heinäluomalle, 34, itsenäisyyspäivästä ja Linnan juhlista on tulossa tänä vuonna erityisiä, sillä hän pääsee viettämään juhlaa ensimmäistä kertaa uuden rakkaansa kanssa.

Heinäluoma on seurustellut ex-jääkiekkoilija Tuomas Immosen, 39, kanssa jo jonkin aikaa, mutta koronapandemian vuoksi Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotto on jouduttu perumaan kahtena edellisenä vuonna.

– Tuntuu, että itsenäisyyspäivässä on nyt yleisesti tällainen yhdessäolon teema, kun korona-ajan rajoitusten jälkeen on päästy palaamaan normaalimpaan. Ja tietenkin minulle henkilökohtaisesti, kun on uusi puoliso ja pääsemme yhdessä itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Siksi tässä on erityistä juhlan aihetta ilmassa, Heinäluoma kuvailee IS:lle.

Heinäluoma kertoo tavanneensa Immosen tuhansien muiden kolmekymppisten kaupunkilaisten tapaan deittisovellus Tinderin kautta. Alkuvuonna 2021 alkanut yhteydenpito on sittemmin syventynyt seurusteluksi.

– Meillä on tällainen aika moderni rakkaustarina. Silloin olemme tutustuneet, ja sitten aika nopeasti kävi selväksi, että tässä on jotain erityistä. Siitä lähtien olemme pitäneet tiiviisti yhteyttä.

Yhteistä taustaa tai ystäväpiiriä parilla ei ennestään ollut. Toistaiseksi Heinäluoma asuu Helsingissä ja alun perin Varkaudesta lähtöisin oleva Immonen Espoossa.

– Olemme sillä tavalla eri maailmoista, että Tuomas ei ole poliittisesti aktiivinen, mutta meitä yhdistää yhteiskunnallinen kiinnostus.

Tinder-sovelluksen kautta tavanneet Eveliina Heinäluoma ja Tuomas Immonen ovat tapailleet alkuvuodesta 2021 lähtien.

Puolustajan paikkaa pelannut Immonen edusti kotimaan SM-liigassa pisimpään HPK:ta, jonka riveissä hän voitti Suomen mestaruuden vuonna 2006. Myöhemmin Immonen asui vuosia ulkomailla pelatessaan Tanskan, Puolan ja Ranskan pääsarjajoukkueissa. Vuonna 2013 aktiiviuransa päättänyt Immonen työskentelee nykyisin kansainvälisessä suomalaisyrityksessä it-alalla.

– Olen itse päättäjän asemassa paljon tekemisissä vaikeiden asioiden kanssa, ja välillä on hyvin raskaitakin päätöksiä ja päiviä. Tuomaksessa parasta on huumorintaju, ja hän tuo minulle tasapainoa tähän elämään.

Puolison taustan myötä myös urheilu on tullut aiempaa enemmän Heinäluoman elämään.

– On kyllä tullut seurattua urheilua huomattavasti enemmän, ja myös käytyä lätkämatseissa. Urheilu on ja sen seuraaminen ovat vahvasti osa meidän arkea.

Itsenäisyyspäivä ja Linnan juhliin valmistautuminen vievät Heinäluoman mukaan ajatukset paitsi Suomen itsenäisyyden puolustamiseen ja siihen osallistuneisiin sukupolviin, myös Ukrainan taisteluun omasta itsenäisyydestään.

– Tänä itsenäisyyspäivänä on erityisesti mielessä ukrainalaisten tilanne. Siinäkin mielessä ajattelen yhdessäolon kuvaavan sitä taistelua, jota ukrainalaiset käyvät. Eurooppa on yhdessä tukenut voimakkaasti Ukrainaa ja ukrainalaisia Venäjän hyökkäyksessä. Uskon näiden asioiden olevan poikkeuksellisen paljon esillä myös ensi viikolla.