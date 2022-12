Sanna Marinilta suoraa puhetta Venäjästä – ”Tulee häviämään”

Pääministeri Sanna Marin kommentoi Venäjän sotatoimia Australian-vierailullaan pitämässään puheessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) otti suorasanaisesti kantaa Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa ja venäläisjohdon toimiin Australian-vierailullaan.

– Venäjän laiton ja brutaali sota Ukrainaa vastaan, tuhansien ja tuhansien ukrainalaisten sotilaiden ja siviilien tappaminen ja jatkuvat terroriteot vaativat tiukkaa ja globaalia vastausta, Marin sanoi ajatushautomo Lowy Institutessa pitämässään puheessa perjantaina.

Marin korosti että sekä Euroopalla että Australialla ja alueen muilla mailla on paljon hävittävää Venäjän harjoittamassa kansainvälisten sääntöjen rikkomisessa. Hänen mukaansa on ehdottoman tärkeää, ettei Venäjä tule voittamaan aloittamaansa sotaa, sillä Venäjän voitto rohkaisisi myös muita maita samankaltaiseen toimintaan.

– Meidän on tehtävä kaikkemme jotta Ukraina voi voittaa sodan. Rauhan aika koittaa lopulta. Mutta rauhan on tultava Ukrainan ehdoilla. Meidän on ponnisteltava enemmän saadaksemme Venäjän johdon ymmärtämään että sillä on sodassa vain hävittävää – ja häviämään se myös tulee.

Marinin mukaan Suomi tukee yhä voimakkaampia talouspakotteita Venäjää vastaan, jotta sen kykyä rahoittaa sotimista pystytään rajoittamaan. Hänen mukaansa pakotteiden kiertämisen mahdollistavien porsaanreikien tukkimisessa tarvitaan myös esimerkiksi Australian apua.

Pääministeri Sanna Marin ja Australian pääministeri Anthony Albanese hymyilivät tavatessaan perjantaina.

Marin sanoi meneillään olevan energiakriisin, ruokakriisin ja hintojen nousun olevan täysin Venäjän syytä. Hänen mukaansa myös muut maat kärsivät tilanteesta, mutta ongelmat ovat pieniä Ukrainaan verrattuna.

– Tarvitsemme nyt yksityisen sektorin aktiivista osallistumista jotta ukrainalaiset voivat saada energiaa, vettä ja puhtaanapitovälineitä tulevaksi talveksi.

Pääministeri Marin on vieraillut kuluneen viikon aikana Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Suomen pääministeri vierailee kummassakaan maassa. Perjantaina Marin tapasi myös Australian pääministerin Anthony Albanesen.