Hallituskumppanit ovat hiilenä keskustan ”kieroilusta” ja ”temppuilusta”.

IS:n hallituslähteistä saamien tietojen mukaan maatalouden tukipaketin toteutuminen näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Syynä on keskustan toiminta eduskunnassa luonnonsuojelulain käsittelyn yhteydessä.

– Tukipakettia ei tule, hallituslähde linjaa IS:lle.

Keskusta liittoutui eduskunnan ympäristövaliokunnassa opposition kanssa tällä viikolla ja laati yhteisen mietinnön luonnonsuojelulaista kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa. Muut hallituspuolueet jättivät mietintöön eriävän mielipiteensä.

Muissa hallituspuolueissa nähdään nyt, että ellei keskusta peräänny kannastaan eduskunnan suuressa salissa, sen on turha haaveilla maatalouden tukipaketista.

– Eiköhän maataloustukipaketin kohtalo ollut nyt tässä. Ellei keskusta peräänny luonnonsuojelulakiasiassa, se tarkoittaa sitä, että maatalouden tukipaketti kaatuu, toinen hallituslähde toteaa.

Keskustasta viestitetään IS:lle, ettei puolueella ole aikomusta muuttaa kantaansa, vaan ryhmä äänestää luonnonsuojelulaista mietinnön mukaisesti. Äänestykset ovat todennäköisesti ensi viikolla.

Neuvottelut maatalouden tukipaketista keskeytettiin sen jälkeen, kun keskusta teki muille hallituspuolueille ”oharit” eduskunnassa.

Keskustan mielestä huoltovarmuus edellyttää, että maataloudelle myönnetään reilun sadan miljoonan euron tukipaketti kallistuneisiin lannoitteisiin ja maatilojen sähkölaskuihin. Ilman tukipakettia ensi syksyn sato ei keskustalaisten mukaan ole välttämättä huoltovarmuuden edellyttämällä tasolla, ja kotimaisen ruoan saatavuudesta saattaa tulla pulaa ensi talvena.

Myös keskustassa ymmärretään, että maatalouden tukipakettia ei välttämättä synny. IS:n haastatteleman lähteen mielestä on surullista, että maatalouden tukipaketti ja luonnonsuojelulaki on kytketty toisiinsa.

– Huoltovarmuudesta tehdään poliittinen pelinappula. Näpäytetäänkö sillä kepua vai suomalaista kuluttajaa?

Toisesta hallituspuolueesta huomautetaan, että valtiovarainministeriön virkamiehet eivät nähneet tukitoimia välttämättöminä huoltovarmuuden kannalta.

Alunperin keskustan vaatima maatalouden tukipaketti oli huomattavasti suurempi. IS:n tietojen mukaan tukipaketin koko on huidellut jopa 400 miljoonassa eurossa, mutta viimeisimpänä pöydällä ollut paketti olisi reilut 100 miljoonaa euroa.

Pieni teoreettiseksi luonnehdittu mahdollisuus maatalouden tukipaketin syntymiselle on vielä olemassa. Se edellyttäisi sitä, että keskusta palauttaisi hallituskumppaneiden luottamuksen ilmoittamalla olevansa sitoutunut hallituksen eduskunnalle antamiin lakiesityksiin.

Muissa hallituspuolueissa arvellaan kuitenkin, ettei keskusta pysty tekemään sellaista lupausta. Hallituskumppanit epäilevät, ettei keskustan puheenjohtajalla, valtiovarainministeri Annika Saarikolla eikä eduskuntaryhmän puheenjohtajalla Eeva Kallilla ole oman eduskuntaryhmänsä tukea.

Keskustalähteen mukaan eduskuntaryhmä päätti kannastaan luonnonsuojelulakiin yksituumaisesti.

Vihreät on raivoissaan keskustan operaatiosta luonnonsuojelulain yhteydessä. Pääministeripuolue Sdp puolestaan on kyllästynyt keskustan jatkuvaan "kieroiluun” ja ”temppuiluun”. Keskustan syntilistalla on muun muassa arvonnousuveron kaataminen, ennallistamisasetuksen laittaminen uusiksi ja viimeisimpänä hallituskumppaneiden pettäminen luonnonsuojelulaissa.

Keskustasta puolestaan huomautetaan, että Sdp toi saamelaiskäräjälain eduskuntaan riitaisena, ja osa vasemmistoliiton kansanedustajista äänesti potilasturvallisuuslakia vastaan käytännössä ilman seuraamuksia.

Keskustasta hallituskumppaneiden reaktiota luonnonsuojelulakiin luonnehditaan ”yllättävän rajuksi”. Puolueessa nähdään, että luonnonsuojelulaki oli yksittäistapaus ja että jatkossa eduskunnassa noudatetaan hallituspuolueiden normaaleja pelisääntöjä.

Hallituspuolueiden puheenjohtajien ilmaa puhdistavaa pelisääntökeskustelua ei ole pystytty vielä järjestämään, koska pääministeri Sanna Marin (sd) on vierailulla Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Hän palaa matkalta vasta sunnuntaina.

Saarikko puolestaan on lähdössä Brysseliin valtiovarainministereiden Ecofin-neuvoston ja euroryhmän kokouksiin maanantaina.

IS:n tietojen mukaan viisikon tapaamista on kuitenkin kaavailtu maanantaille ennen Saarikon Brysselin-matkaa.