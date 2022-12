Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto (sd) kertoo lukeneensa kokoomuksen varjobudjetin ja varoittaa mahdollista porvarihallitusta puuttumasta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Teollisuudessa alkoi sopimukseton kausi joulukuun alusta, minkä myötä myös työrauhavelvoite poistui.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ei HAAPALA-TV:n haastattelussa povannut sen enempää lakkoja kuin palkankorotusten suuruuttakaan.

Jos jotakin voi Aallon puheista päätellä, kahden vuoden palkankorotushaitari liikkuu jossakin 6–8 prosentin paikkeilla. Itse hän ei niitä tarkenna.

Julkisuudessa on esillä ollut saksalaisen IG Metallin 8,5 prosentin palkkaratkaisu ja sen päälle annettu 3 000 euron kertakorvaus.

Teollisuuden neuvottelut jatkuvat täydellä tohinalla sunnuntaina.

HAAPALA-TV:n haastattelussa Aalto lähettää sen sijaan tiukat terveiset kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle siltä varalta, että huhtikuun vaalien jälkeen maahan syntyisi Orpon vetämä porvarihallitus.

Painajaisia Aalto ei porvarihallituksesta näe.

– Olen tietysti lukenut heidän vaihtoehtobudjetin, joka juuri julkaistiin ja katsonut mitä sinne on kirjattu, Aalto lisää ja sanoo, että kokoomuksen esitys ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan puuttumisesta ei käy Teollisuusliitolle.

– Raksit sille, Aalto linjaa.

– Täytyy muistaa, että ne ihmiset, jotka joutuvat työttömyyden kohteeksi, ne ovat jo muutenkin heikommassa asemassa.

Teollisuusliiton Riku Aalto ei halua täsmentää Teollisuusliiton palkkavaatimusta, mutta julkisten puheiden ja Saksan mallin mukaan parivuotinen sopimus voisi sisältää 6–8 prosentin palkankorotukset

Kokoomus lyhentäisi työttömyysturvaa 400 päivästä 200:een, porrastaisi sen suuruuden ja myöntäisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille.

Aalto ei idealle lämpene.

– Jokainen voi tietysti valita itse, kuuluuko ammattiliittoon vai kuuluuko työttömyyskassaan, Aalto myöntää.

Työttömyyskassan pakollinen jäsenyys voisi kuitenkin vähentää järjestäytymisastetta, kun palkansaajat entistä enemmän huomaisivat, että työttömyysturvan voisi saada ilman ammattiliiton jäsenyyttä.

Näin Aalto vastaa kysymykseen, onko aihe arka ay-liikkeelle:

– No ei se sinällään ole arka aihe… se mitä tässä pohdin on se, että kun jokaisella on se oma valinta, haluatko vakuuttaa itsesi työttömyyden varalle vai ei… ja nyt kun puhutaan siitä valinnan vapaudesta monissa muissa asioissa, niin tämä näyttää olevan asia, johonka kansalaisilla ei sitten olisikaan omaa päätöksentekovaltaa, haluavatko he kuulua työttömyyskassaan vai ei, kun seuraa tätä julkista keskustelua.

Aallon koko haastattelun voit katsoa artikkelin yläosan videoikkunasta.