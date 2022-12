Suora lähetys kello 16 – miten hallitus vastaa ministeriaitiosta viime päivien tapahtumiin?

Oppositiolla on nyt paikka kysyä hallituksen toimintakyvystä.

Tänään voi olla poikkeuksellisen mielenkiintoinen kyselytunti eduskunnassa. ISTV näyttää suoran lähetyksen kello 16.

Kysymyksiä ei tiedä etukäteen, mutta tällä viikolla hallitus on itse antanut melkoisen syötön opposition lapaan. Niin poliitikot kuin kansa ovat kyselleet, missä on hallituksen toimintakyky.

Opposition perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt voivat kysyä hallitukselta haluamiaan ajankohtaisia kysymyksiä, ja kuka ties aiheena voivat olla myös vaikka jengirikollisuus, maatalouden ahdinko tai aloittavien hyvinvointialueiden ongelmat.

Viikon suurin puheenaihe politiikassa on ollut hallituksen riitely ja keskustan lipeäminen opposition leiriin luonnonsuojelulaissa. Hallituskumppanit Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp ovat olleet tyrmistyneitä keskustan operaatiosta.

Taustalla on myös pitkään jatkunut hallituksen sisäinen riitely: milloin on potilasturvallisuuslaki, exit-vero tai saamelaiskäräjälaki on kuumottanut hallitusta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei kyselytunnille osallistu, koska hän on tämän viikon virkamatkalla Uudessa–Seelannissa ja Australiassa.