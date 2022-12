Kansallisgallerian pääjohtajan Kimmo Levän mukaan Leevi Haapalalle sattui ”inhimillinen virhe”. IS:n tietojen mukaan puolisokulujen maksattamiseen reagoitiin vasta, kun sisäiselle kanavalle tulleessa viestissä vaadittiin puuttumaan asiaan.

Kansallisgallerian päivitetyn matkustusohjeen mukaan puolison mukana olosta ei saa aiheutua ylimääräisiä kustannuksia riippumatta siitä, missä asemassa työntekijä on Kansallisgalleriassa. Kuvassa Kiasman johtaja Leevi Haapala.

Kiasman johtaja Leevi Haapala yritti maksattaa puolisonsa yöpymiskuluja Kansallisgallerian piikkiin veikkausvoittovaroista, käy ilmi IS:n selvityksestä.

IS sai tietopyynnöllä Haapalan ulkomaanmatkojen matkalaskut vuosilta 2019–2022. IS selvitti samalla koko Kansallisgallerian johtoryhmän matkustamista.

Kansallisgalleriaan kuuluvat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma sekä Sinebrychoffin taidemuseo.

Haapalan matkakulut olivat Kansallisgallerian johtoryhmässä selvästi suurimmat.

Aktiivisin matkusteluvuosi ajanjaksolla oli 2019, jolloin Haapalan ulkomaanmatkat maksoivat 20 921 euroa.

Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä Haapalan ulkomaanmatkat olivat maksaneet 15 638 euroa.

Ateneumin taidemuseon johtajan Marja Sakarin ulkomaanmatkat olivat maksaneet tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä 9240 euroa.

Sinebrychoffin taidemuseon johtajan Kirsi Eskelisen ulkomaanmatkat olivat maksaneet tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä 5 170 euroa.

Kansallisgallerian pääjohtajan Kimmo Levän ulkomaanmatkojen kustannukset olivat samalla ajanjaksolla 5742 euroa.

Huhtikuussa Haapala matkusti puolisonsa kanssa Venetsian biennaaliin.

Matkalaskun liitteistä ilmenee, että Haapala varasi Venetsiasta Hotel Pesaro Palacesta ”suuremman venetsialaistyylisen” kahden hengen huoneen itselleen ja puolisolleen viideksi yöksi 2 023,20 eurolla. Osaan venetsialaistyylisistä huoneista oli tarjolla vesihieronta-amme.

Matkalaskusta ilmenee, että Haapalan Venetsian-matka rahoitettiin veikkausvoittovaroista. Kansallisgallerian julkinen rahoitus tulee tämän vuoden loppuun asti käytännössä kokonaan rahapelituotoista.

Kansallisgallerialle myönnetään tänä vuonna rahoitusta momentilta rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen yhteensä 13,2 miljoonaa euroa.

Kiasman johtaja Leevi Haapala varasi itselleen ja puolisolleen Venetsiasta kahden hengen huoneen.

Kansallisgalleria hyväksyi Venetsian-majoituskuluista lopulta 1 423,20 euroa, ja Haapala joutui maksamaan osan majoituskustannuksista (600 euroa) Kansallisgallerian pankkitilille. Matkalaskussa puhutaan maksuaikakortin väärinkäytöstä.

Kansallisgalleriasta ilmoitettiin IS:lle, että Haapalan matkalaskuja kommentoi Kansallisgallerian pääjohtaja Levä.

Levä sanoo IS:lle, että Haapalalle sattui ”inhimillinen virhe”.

– Se huomattiin matkalaskua tarkistettaessa ja tehtiin korjaavat toimenpiteet eli ne rahat perittiin tietenkin takaisin, Levä kommentoi.

Millä tavalla kyseessä oli vahinko, kun Haapala on nimenomaan varannut Venetsiasta kahden hengen huoneen?

– No, tuota, inhimillinen virhe joo. Korjasimme siltä osin selkeämmäksi meidän matkustussääntöämme, se ei suoraan sitä mahdollisuutta kieltänyt, että voisi maksaa kortilla ja maksaa jälkeenpäin kulut pois. Nyt se on yksiselitteisesti kielletty, ettei kulua ikään kuin kierrätetä Kansallisgallerian kautta, Levä sanoo.

IS:n tietojen mukaan Kansallisgalleriassa puututtiin puolisokulujen maksattamiseen vasta, kun Haapalan matkustelusta ja puolison mukana olosta oli tullut sisäiselle kanavalle viesti, jossa kyseenalaistettiin puolison mukana olo työmatkoilla ja vaadittiin selvittämään, minkälaisia kuluja Kansallisgallerialle aiheutuu Haapalan puolisosta.

Viesti tuli whistleblower-kanavalle, jonka tarkoituksena on varmistaa, että henkilöt, jotka havaitsevat tai epäilevät väärinkäytöksiä työnsä yhteydessä, voivat ilmoittaa asiasta luottamuksellisesti ja ilman pelkoa työnantajan vastatoimista.

Kimmo Levä, oliko asiasta tullut sisäistä viestiä?

– Ei minun korviini tästä matkasta, mutta on kiinnitetty huomiota siihen, että muittenkin puolisoita on matkalla kulkenut, mutta ei tästä matkasta mitään erityistä ollut.

IS:n tietojen mukaan Venetsian-matka nostettiin esille sisäisessä viestissä.

Myöhemmin Levä palaa asiaan ja kertoo keskustelleensa hallintojohtajan kanssa siitä, oliko Kansallisgallerian sisäiselle kanavalle tullut viestiä Haapalan puolisoon liittyen.

– Whistleblower-kanavasta hän totesi, että ne kysymykset eivät nouse edes sisäisesti julki, mitä siellä käsitellään. Ne, jotka ovat kysyneet, heille on lain mukaan vastaus annettu, Levä muotoili.

Haapalan Venetsian-majoitus maksoi 2 023,20 euroa. Kansallisgallerian taloushallinto päätyi perimään Haapalalta takaisin 600 euroa.

” Jos tästä aiheutuu se mielikuva, että puolisot voivat matkustaa Kansallisgallerian rahalla, täytyy vielä säännöstöä muuttaa.

Kansallisgallerian matkustusohjeeseen lisättiin 1. marraskuuta maininta, että mikäli matkalle osallistuu puoliso tai muu henkilö, siitä ei saa aiheutua Kansallisgallerialle lisäkustannuksia esimerkiksi kahden hengen huoneen ja matkalippujen muodossa riippumatta siitä, missä asemassa työntekijä on Kansallisgalleriassa.

Viime vuoden syyskuussa Kansallisgallerian pääjohtajana aloittanut Levä kertoo havainneensa, että Kansallisgalleriassa on ollut aiemmin käytäntönä, että puolisot ovat saattaneet osallistua matkoille.

Levältä oli kysytty, tuleeko hänen puolisonsa mukaan Venetsian biennaaliin, johon hän oli vastannut, että ei tule.

– Aikaisemminkin on ollut puolisoita näillä matkoilla ja joissakin tapauksissa on ollut kysymys edustamisesta, mutta kyseisessä matkassa ei ollut mitään sellaista. Kuluja ei käsittääkseni ole ollut mahdollista maksaa.

Onko puolison mukana olo edelleen mahdollista, jos kulut maksetaan?

– Kyllä, mutta siitä ei saa aiheutua kuluja. Totta kai kaikkea seurataan ja jos tästä aiheutuu se mielikuva, että puolisot voivat matkustaa Kansallisgallerian rahalla, täytyy vielä säännöstöä muuttaa.

Kansallisgallerian matkustusohjeeseen lisättiin myös maininta, jonka mukaan loman yhdistäminen työmatkaan ei saa aiheuttaa Kansallisgallerialle lisäkustannuksia.

Jo aiempi kirjaus kielsi lomakustannusten maksattamisen Kansallisgallerialla.

Haapalan piti saapua Venetsiaan 19. huhtikuuta, mutta Haapala yhdisti loman työmatkaan ja lensi Venetsiaan puolisonsa kanssa jo 14. huhtikuuta. Lähtöpäivän siirtämisestä aiheutui matkalaskun mukaan 132 euron lisäkustannus.

Onko tämä hyväksyttävää?

– Jos tässä kohtaa on näin (loman ja työn yhdistämisestä aiheutunut lisäkuluja), siinä on tapahtunut meidän puoleltamme virhe, Levä vastaa.

Haapalan puoliso oli mukana myös Haapalan 11 päivää kestäneellä työmatkalla Yhdysvalloissa tammikuussa. Lisäksi matkaseurueeseen kuului Kiasman näyttelyintendentti.

Kansallisgalleriasta kerrotaan, että puoliso oli mukana matkan ensimmäisellä osuudella Los Angelesissa. Matkalaskun liitteissä on ”tosite kuitittomasta kulusta”, jonka mukaan puolison osuus Los Angelesin -majoituskustannuksista (2 476,90) vähennetään. Liitteestä ei ilmene, milloin tosite lisättiin aineistoon.

Matkalasku on hyväksytty viisi kuukautta matkan jälkeen 21. kesäkuuta, samana päivänä kuin Venetsian-matkalasku.

Yksi ohjelmanumero matkalla oli kiitosillallisen järjestäminen amerikkalaistaiteilija Doug Aitkenille, jonka näyttely Kiasmassa oli päättynyt juuri ennen matkaa.

Haapala, Haapalan puoliso, näyttelyintendentti ja Aitken aterioivat Kansallisgallerian laskuun The Tasting Kitchenissä Los Angelesissa 16. tammikuuta. Illallinen, kuten koko Yhdysvaltojen-matka, maksettiin veikkausvoittovaroista.

Haapala maksoi amerikkalaistaiteilija Doug Aitkenille järjestetyn kiitosillallisen omalla kortillaan, mutta peri kulun myöhemmin Kansallisgallerialta takaisin. Haapalan puolison osuus illallisesta vähennettiin Kansallisgallerian maksamista kuluista.

Alkoholin osuus 416 euron hintaisesta laskusta oli 98 euroa. Seurue nautti muun muassa kuningaskatkarapuja ja viskipohjaisia Braveheart-drinkkejä. Haapala julkaisi Instagram-sivuillaan kuvan illalliselta.

Amerikkalaistaiteilija Doug Aitkenille (ylhäällä oikealla) järjestettiin kiitosillallinen Los Angelesissa 16. tammikuuta. Kuvassa ylhäällä vasemmalla Haapala. Illalliselle osallistuivat myös Haapalan puoliso sekä Kiasman näyttelyintendentti. Sosiaalisen median päivitykset ovat herättäneet Kansallisgallerian sisällä kysymyksiä Haapalan ajankäytöstä työmatkoilla.

– Oli mahtavaa tavata jälleen, Doug! Tällä kertaa sinun tiluksillasi! Haapala kirjoitti saatetekstissään.

Onko tavanomaista, että Kiasman johto käy Kaliforniassa asti kiittämässä taiteilijaa, jonka teokset ovat olleet esillä Suomessa?

– Tapana on, että näyttelyn yhteydessä pidetään kiitospäivälliset. Se, että lähdettäisiin matkustamaan vain kiitospäivällisen vuoksi, ei ole tavallista. Tässäkin tapauksessa se on yhdistynyt todennäköisesti muuhun matkaan, Levä uumoilee.

Levä tarkentaa myöhemmin, että Yhdysvaltojen-matkan päätarkoitus oli valmistella Kiasman tulevaa Tom of Finland -näyttelyä.

Los Angelesin -osuus kesti kuusi päivää ja piti sisällään vierailut kahdessa taidekeskuksessa sekä Tom of Finland -keräilijän Volker Morlockin ja Tom of Finland -säätiön perustajan Durk Dehrnerin tapaamisen.

New Yorkin -osuus kesti neljä päivää, ja se sisälsi matkalaskun mukaan vierailut Bronx Art Museumissa ja Brooklyn Museumissa.

Yhdysvaltojen-matkan kokonaiskustannukset olivat 5 690,60 euroa. Verovapaita päivärahoja Haapalalle maksettiin matkasta 858 euroa.

Haapalalle hankittiin Helsingin ja Los Angelesin ja New Yorkin ja Helsingin välisille lennoille lisää jalkatilaa, mikä maksoi yhteensä 228 euroa.

Kansallisgallerian matkustusohjeen mukaan vain työn kannalta välttämättömät lisäpalvelut korvataan.

– Kyllä työkunnosta täytyy pitää huolta, pitäisin sitä tässä tapauksessa ihan perusteltuna, Levä kommentoi.

Haapalan viime vuosien kallein yksittäinen matkakulu on vuodelta 2019, jolloin Haapala vietti Venetsian biennaalissa 12 päivää.

Kansallisgallerian pääjohtajan Kimmo Levän mukaan kansainvälisiin näyttelyihin tutustuminen on erittäin tärkeää, koska yhteistyö museoiden välillä on hyvin henkilösuhdepainotteista toimintaa.

Haapalan vuoden 2019 Venetsian-matkan kokonaiskustannukset olivat 6 504,15 euroa. Haapala sai päivärahoja matkalta 792 euroa.

Levä perustelee normaalia pidempää läsnäoloa biennaalissa Kiasman vastuulla näyttelyn tuottamisessa.

Kiasma toimi tuolloin biennaalissa Pohjoismaisen paviljongin järjestäjänä ja Haapala ja Kiasman amanuenssi toimivat näyttelyn kuraattoreina.

Ohjelmaan kuului muun muassa paviljonkiesittelyitä taidetoimijoille ja toimittajille, näyttelyihin tutustumista sekä biennaalin palkintoseremoniaan osallistuminen.

14. toukokuuta Haapala ja Kiasman amanuenssi kävivät illallisella Michelin-suosituspaikassa Corte Scontassa. Illallinen maksoi 147 euroa.

Haapala ja Kiasman amanuenssi ruokailivat Michelin-suosituspaikassa Venetsian vuoden 2019 biennaalin yhteydessä.

Haapalalle oli varattu meno-paluu-lennot Helsingin ja Venetsian välillä, mutta paluulento jäi käyttämättä, sillä Haapala lensi Venetsiasta Lissaboniin taidemessuille kahdeksi päiväksi. Lissabonissa Haapala tutustui Kiasman uuden intendentin kuratoimaan näyttelyyn.

Haapala laskutti Lissabonissa baarikuluja maksuaikakortillaan. Kulu vähennettiin matkalaskulta.

Lissabonin-matka maksoi 1 171,60 euroa. Haapala laskutti Lissabonissa maksuaikakortillaan baarikulujaan 32,50 eurolla. Perusteeton kulu vähennettiin matkalaskulta.

Marraskuussa 2019 Haapala teki kaukomatkan Australiaan ja Singaporeen. Reissun päällä oli jälleen myös Kiasman näyttelyintendentti.

Haapalan 12 päivää kestäneen matkan kokonaiskustannukset olivat 5 430,05 euroa. Päivärahoja Haapala sai matkalta 691,50 euroa.

Lennon peruuntumisen vuoksi reititystä oli muutettava, mistä aiheutui ylimääräinen 227,30 euron hotellikulu. Brisbanessa Haapala maksatti omia kulujaan 27,65 eurolla. Summa vähennettiin päivärahoista.

Sydneyssä Australian Nykytaiteen museossa pidettiin kolmipäiväinen konferenssi, joka käynnistyi teemalla Challenging the Narrative: Indigenous Perspectives (Narratiivin haastaminen: alkuperäiskansojen näkökulmia).

Vaikka varsinainen konferenssi oli jo ohi, Haapala halusi osallistua kaksipäiväiseen ”post-konferenssiin”, jossa oli niukasti virallista ohjelmaa. Jälkikonferenssi maksoi silti selvästi varsinaista konferenssia enemmän, 632,70 euroa.

Erityisesti jälkikonferenssin toinen päivä oli kevyt, ja sisälsi kolme risteilyä. Ohjelmassa oli myös muun muassa didgeridoon soittamista sekä Australian alkuperäiskansan tanssiperformanssin seuraamista.

Brisbanen post-konferenssin toinen päivä piti sisällään muun muassa alkuperäisasukkaiden tanssiperformanssin.

Mitä lisäarvoa tällaiset konferenssit ja jälkikonferenssit tuottavat Kansallisgallerialle ja veronmaksajille?

– Kansallisgallerialle kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, se korostuu nykytaiteen museon kohdalla. Jos ne ovat kansainvälisten museoiden järjestämiä tapahtumia, verkostoituminen on mahdollista ja tärkeääkin. Uskoakseni niin on tapahtunut tuossakin, Levä arvioi.

Onko Kiasmalla ja sen johtajalla erityistä tarvetta kansainväliseen verkostoitumiseen?

– Kyllä siinä mielessä, että nykytaiteen näyttelyjen tuotanto edellyttää sekä museoyhteistyötä että taiteilijayhteistyötä. Kiasma eroaa Ateneumista ja Sinebrychoffin taidemuseosta siinä, että Kiasma tuottaa näyttelyjä yhdessä elävien taiteilijoiden kanssa, kun Ateneum ja Sinebrychoff keskittyvät taideteoksiin, joissa taiteilijat ovat jo edesmenneitä. Siinä mielessä tämä verkostoituminen on laveampaa. Se näkyy totta kai myös matkoissa, Levä sanoo.

Singaporessa Haapala tutustui Singapore biennaaliin eri museoissa ja kampuksilla ja vieraili biennaalin kuraattoreiden kunniaksi järjestetyllä päivällisellä.

Haapala merkitsi matkalaskuun maksaneensa vahingossa omalla luottokortillaan taksiajon Singapore Science Museumista Singapore Biennalen hallituksen jäsenen kotiin. Mukana taksissa olivat Haapala, näyttelyintendentti ja ”argentiinalainen keräilijä”. Haapala haki ja sai 11,55 euron ajosta rahat takaisin.

IS:n tietojen mukaan Kansallisgallerian johdon matkustelu on herättänyt pahaa verta talon sisällä.

Haapalan vetämissä Kiasman aamukokouksissa kertomukset matkustelusta on koettu yhtenä osoituksena johdon etuoikeuksista.

Kansallisgalleriassa on ollut tietopyyntöaineiston perusteella työilmapiiriongelmia: henkilöstön mukaan kiusaamista, häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä on ollut ”huomattava määrä”. Asiaan viitattiin Kansallisgallerian hallituksen kokouksessa toukokuussa.

Levä myöntää, että Kansallisgallerian henkilöstötyytyväisyys on mennyt alaspäin, mutta hänen mukaansa asiaan on puututtu ja toimenpiteitä tehdään jatkossakin.

Matkustamisen osalta kritiikkiä on herättänyt ”edustusmatkustaminen” – matkustaminen avajaisjuhliin ilman muita työtehtäviä on nähty johdon etuna.

– Esimerkiksi itse matkustin ihan vain avajaisiin, kun Norjan kansallismuseo avattiin, ei siinä ollut muita työtehtäviä. Meidän johtajien työtehtäviin kuuluu myös avajaisiin osallistuminen, kyllä ne työtehtäviksi tulkitsen, Levä sanoo.

Kuvassa Leevi Haapala No War -tekstin edessä, joka oli osa Kiasman ARS22-näyttelyä. Näyttelyssä oli tarkoitus olla esillä venäläistaiteilija Jevgeni Antufjevin teos. Teoksen sijasta esillä oli venäläistaiteilijan sodanvastainen viesti, josta taiteilijalle maksettiin 2000 euron palkkio. Antufjev lahjoitti Kansallisgallerian mukaan palkkionsa Ukraina-kampanjaan.