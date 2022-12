Financial Times valitsi Sanna Marinin maailman 25:n vaikutus­valtaisimman naisen joukkoon

Financial Times -lehti kuvailee Marinia pelottomaksi johtajaksi.

Britannialainen talouslehti Financial Times on valinnut pääministeri Sanna Marinin vuoden 2022 vaikutusvaltaisimpien naisten listalleen. Listalla on yhteensä 25 naista.

FT kuvailee Marinia pelottomaksi johtajaksi. Lehti kertoo, että Marinista tuli maailman nuorin johtaja, kun hänet valittiin pääministeriksi 34-vuotiaana. Artikkelissa käydään läpi Marinin kulunutta vuotta ja mainitaan muun muassa hänen ajamansa Venäjä-pakotteet sekä Suomen vieminen Natoon.

Myös Marinin bilekohu nostetaan esiin. FT:n mukaan bilevideoiden herättämä suuttumus osoittaa, että naispoliitikkoja kohtaan ollaan suvaitsemattomampia kuin miespoliitikkoja.

Kirjoituksessa kerrotaan myös muita esimerkkejä siitä, kuinka sukupuoli on vaikuttanut siihen miten Marininiin on suhtauduttu. FT muistuttaa muun muassa, kuinka Viron silloinen sisäministeri Mart Helme kutsui Marinia ”myyntitytöksi” vuonna 2019.

– Toivottavasti se, että hän kieltäytyy pelästymästä kaksinaismoralistisia sääntöjä auttaa poistamaan ne lopullisesti, artikkelissa kirjoitetaan.

Listalta löytyvät Marinin lisäksi muun muassa Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi ensimmäisenä mustana naisena valittu Ketanji Brown Jackson, tennistähti Serena Williams, Sussexin herttuatar Meghan Markle ja Iranissa oikeuksiensa puolesta mieltään osoittaneet naiset.