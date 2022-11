Keskustalle ei haluta antaa sitä iloa, että se pääsisi oppositioon vaalien alla, IS:lle kerrotaan.

Tunnelma hallituksessa on muuttunut yhä jäisemmäksi. Kuvassa pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kyselytunnilla 12. marraskuuta.

Hallituksen sisäpiirissä pidettiin keskiviikkona kokous, jossa käytiin läpi luonnonsuojelulaista syntynyttä soppaa.

Paikalla olivat hallituspuolueiden johtavat erityisavustajat. Kokouksessa tuotiin esiin tyrmistys, jota hallituksessa tunnetaan keskustaa kohtaan.

Ripitettäväksi kokouksessa joutui IS:n tietojen mukaan keskustan ministeriryhmän sihteeri, valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) erityisavustaja Tuomas Vanhanen.

IS:n tietojen mukaan keskustalle ilmoitettiin suorasanaisesti maanantai-iltana, että jos se asettuu luonnonsuojelulaissa oppositiopuolueiden linjoille ja vetää ”lain kölin alta”, samalla kaatuu keskustan vaatima maatalouden tukipaketti, jonka suuruudeksi on arvioitu 100 miljoonaa euroa.

Keskusta päätti pitäytyä ukaasista huolimatta kannassaan ja äänesti ympäristövaliokunnassa samassa rintamassa kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa, minkä seurauksena laista on putoamassa pois kolme pykälää.

Laista on poistumassa muun muassa kohta, jonka mukaan uhanalaisiksi katsotuista luontotyypeistä voitaisiin säätää asetuksella. Tällaisia luontotyyppejä oli listattu yhteensä 80.

Käytännössä kyse on siitä, että keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset ovat huolissaan luonnonsuojelulain vaikutuksista puukaupalle.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan uhanalaiseksi säädettävien luontotyyppien pinta-ala olisi yli kaksi miljoonaa hehtaaria ja pääosa niistä olisi metsätalouskäytössä.

Hallituspuolueiden tyrmistystä lisää se, että valtioneuvoston yleisistunnon luonnonsuojelulakia koskevaan pöytäkirjaan lisättiin 12. toukokuuta Saarikon vaatimuksesta lausuma, joka todistaa hallituspuolueiden mukaan, että omaisuuden suojan loukkaamista koskevat huolet ovat aiheettomia.

Lausuman mukaan ”valtioneuvosto korostaa, että luonnonsuojelulain nojalla annettu asetus uhanalaisista luontotyypeistä ei aiheuttaisi kansalaisiin tai oikeushenkilöihin kohdistuvia välittömiä oikeusvaikutuksia, eikä asetus sellaisenaan aiheuttaisi uusia sääntelytarpeita”.

Lain käsittelyvaiheessa keskustan piirissä on syntynyt kuitenkin huolta luonnonsuojelulain välillisistä vaikutuksista omaisuuden suojaan.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Anne Kalmarin (kesk) mukaan maanomistajille ei voi sälyttää uusia suojelualueita ilman korvauksia.

Ratkaiseva äänestys luonnonsuojelulaista pidetään eduskunnassa todennäköisesti 12. joulukuuta alkavalla viikolla.

Jos keskusta pitäytyy kannassaan, menee laki läpi siinä muodossa kuin oppositiopuolueetkin tahtovat.

Keskustan toiminta on herättänyt voimakasta närää muissa hallituspuolueissa, myös Rkp:ssä, joka on tukenut hallituksen sisäisissä kiistoissa usein keskustaa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr) kommentoi keskiviikkona blogissaan, että ”keskustan täydellisen vastuuton toimintatapa eduskunnassa on syönyt kaiken neljän hallituspuolueen keskustalle antaman luottamuksen”.

Yksi hallituslähde sanoo kaiken olevan tällä hetkellä ”seis”. Esimerkiksi maatalouspaketti ei siis ole tällä haavaa etenemässä.

Vihreiden puheenjohtajan, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon mukaan keskustan toiminnassa on kyse siitä, että se haluaa vastustaa kaikkea, jonka se ajattelee osaksi “punavihreää” politiikkaa.

Toinen hallituslähde kuvailee tilannetta ”jäätyneeksi” ja lisää, että normaalitilanteessa keskustalle olisi ”näytetty jo ovea”.

Ukrainassa riehuvan sodan vuoksi hallitusta ei haluta kaataa ja sen sijaan nyt vain ”rullataan” ja ”nitkutetaan” eteenpäin.

IS:lle arvioidaan, että syvää kannatuskriisiä poteva keskusta toivoo, että heidät heitettäisiin ulos hallituksesta.

– He toivovat, että vihreät heittäisivät heidät ulos. Heille ei anneta sitä iloa, että he pääsevät oppositioon vain muutamaa kuukautta ennen vaaleja, hallituslähteistä kommentoidaan.

Hallituksen päätöksenteko on jumissa tällä viikolla myös sen vuoksi, että pääministeri Sanna Marin (sd) on vierailulla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Mahdolliset neuvottelut lykkääntyvät joka tapauksessa ensi viikon alkuun.

Keskustan piirissä luonnonsuojelulakikiistaa kutsutaan myrskyksi vesilasissa.

– Kritisoijien kannattaa katsoa peiliin. Ei tässä olla ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Pääministeri toi saamelaiskäräjälain riitaisena, ja osa vasemmistoliiton kansanedustajista äänesti potilasturvallisuuslakia vastaan suuressa salissa, yksi keskustalainen sanoo.

Toinen keskustalähde huomauttaa, että Marinia varoitettiin ”hulabaloosta”, jos saamelaiskäräjälaki tuodaan riitaisena eduskuntaan.

Tosin Sdp:ssä on katsottu keskustan hyväksyneen sen, että saamelaiskäräjälaki tuodaan riitaisena eduskuntaan.

Keskustalla ja Sdp:llä on käynnissä myös riita sote-rahoista. Marin on vaatinut 700 miljoonan euron lisäpottia hoivavelan lyhentämiseen.

Saarikko sanoi IS:lle, että ”on syntynyt hyvin yllättävä tilanne”.

– Pääministeri on tietoinen oman hallituksensa talousraamista. Meillä on jyvittämätöntä rahaa loppuvaalikaudelle 350 miljoonaa euroa. Se on merkittävästi vähemmän kuin vaatimus, jota pääministeri viikosta toiseen toistaa lisäeuroiksi hoivavelan purkuun, Saarikko kommentoi.