Vihreät vaatii hallituksen ”aikalisää” ja viisikkoa koolle – Harjanne: ”Vaikeaa nähdä, että mikään etenee”

Vihreä eduskuntaryhmä piti tänään tiistaina ylimääräisen kokouksen, jossa se on käynyt läpi hallituksen uusinta kiistaa.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Atte Harjanteen mukaan hallitus tarvitsee nyt aikalisän ja vaatii hallitusviisikkoa koolle setvimään hallituspuolueiden riitoja.

– Tätä täytyy hallituspuolueiden johdon kanssa käsitellä. Meillä on hallituksessa me ja kolme muuta toimintakykyistä hallituspuoluetta. Mutta yksi on tänään toiminnallaan tehnyt sellaisia temppuja, jotka ovat käsittämättömiä, Harjanne sanoi tänään vihreiden eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

– On vaikeaa nähdä, että mikään etenee, ennen kuin tämä tilanne katsotaan kokonaisuudessaan. Se on eduskuntaryhmiä isompi asia, se on hallituspuolueiden yhdessä katsottava.

Riita hallituskumppaneiden välillä räjähti silmille sen jälkeen, kun keskusta hyppäsi ympäristövaliokunnassa opposition kelkkaan luonnonsuojelulakia koskevassa lausunnossa. Hallituspuolueet Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp jättivät oman vastalauseensa mietintöön.

Hallitus on käynyt kyseisestä lakikokonaisuudesta pitkään neuvotteluja, ja keskustan jokainen ministeri on kuitannut lain hallituksen päässä.

Tilannetta hankaloittaa se, että pääministeri Sanna Marin (sd) on parhaillaan vierailulla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Marinin on määrä palata takaisin Suomeen lauantaina.

Harjanne ei ottanut kantaa siihen, onko hallitus nyt niin suuressa kriisissä, että pääministerin tulisi jo harkita paluunsa aikaistamista tai vaatiiko hallituksen välien selvittely ylipäätään pääministerin fyysistä läsnäoloa vai ei.

– Tämä on nyt pääministerin tehtävä miettiä, miten johtaa ja huolehtia siitä, että tässä muodostuu kuva, että voidaan toimia.

– En ota pääministerin aikatauluun sen kummemmin kantaa.

Hän kuitenkin ihmettelee, oliko sattumaa, että keskusta järjesti vastaavanlaisen tempun juuri Marinin matkan aluksi.

– Tämän touhun tyrmistyttävyyttä alleviivaa se, että se osui viikkoon, jolloin pääministeri on pitkällä virkamatkalla.

– Matka on kyllä ollut tiedossa ja se, että tämä kriisi levähtää nyt, se tekee tästä vielä tyrmistyttävämmän kaikkinensa.

Harjanne ei lopulta vastannut suoraan kysymykseen, mahtuvatko vihreät ja keskusta vielä samaan hallitukseen. Se riippuu hänen siitä, mihin tilanne kehittyy.

– Eli pystytäänkö luomaan sellainen tilannekuva, jossa tämä viiden puolueen hallitus pystyy toimimaan, sopimaan asioista ja pitämään sovitusta.

