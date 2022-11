Keskusta kääntyi opposition puolelle – Li Andersson: ”Minun on mahdoton käsittää tätä valintaa”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson katsoo keskustan toimineen räikeästi hallituksen yhteisten pelisääntöjen vastaisesti.

Andersson kirjoittaa tviittiketjussa, ettei keskusta tunnu tietävän, haluaako se olla hallitus- vai oppositiopuolue. Hänen mukaansa keskustan sooloilu murentaa koko maan vakautta vaikeina aikoina.

– Kriisiaikana on erityisen tärkeää, että maalla on toimintakykyinen hallitus. Toimintakyky tarkoittaa keskinäistä luottamusta ja yhteisesti sovitussa pysymistä. Keskustan sooloilu murentaakin koko maan vakautta näinä vaikeina aikoina. Minun on mahdoton käsittää tätä valintaa, Andersson kirjoittaa.

Keskusta äänesti tänään yhdessä oppositiopuolueiden kanssa muuttaakseen hallituksen esitystä luonnonsuojelulaista.

Puolueen toiminnan on hallituksesta tuominnut myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne, joka arvioi keskustan yksipuolisesti irtaantuneen hallitusyhteistyöstä.