Keskusta siirtyi luonnonsuojelulaissa opposition puolelle eduskunnan lakivalmistelussa.

Suomessa alkaa olla kohta oikea hallituskriisi.

Tilanteen laukaisi keskusta ja luonnonsuojelulain käsittely eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Keskusta heittäytyi toden teolla kaikkia hallituskumppaneitaan vastaan.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk) kertoi IS:lle eduskunnassa, että valiokunta sai juuri valmiiksi mietintönsä luonnonsuojelulaista.

Valiokunta hyväksyi keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten version mietinnöstä, ja hallituspuolueet Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp jättivät oman vastalauseensa mietintöön.

Eduskunnan suureen saliin on siis tulossa keskustan peliliikkeen seurauksena opposition versio luonnonsuojelulaista. Hallitus ei siis saa omaa versiotaan luonnonsuojelulaista eduskuntaan, vaan opposition versio hyväksytään hallituspuolueen avustuksella.

Tämä on ennenkuulumatonta ja ei voi olla vaikuttamatta hallituksen toimintakykyyn.

Ensireaktiot hallituksessa olivat tyrmistyneet keskustan kapinan onnistumisesta.

Hallituksessa aletaan nyt tunnustaa, että sen toimintakyky on nyt heikko. Melko avoimesti jo kysytään, onko hallituksella vielä toimintakykyä.

– Keskusta on tosiasiassa irtaantunut hallitusyhteistyöstä! Keskusta vesitti luonnonsuojelulain ja siirtyi yhteistyöhön opposition kanssa. Mikä on keskustan seuraava liike? Alkaako se tehdä opposition kanssa uusiksi ensi vuoden budjetin, hallituslähde taivasteli.

Hallituspuolueissa ei ole lainkaan sympatiaa keskustaa kohtaan. Luonnonsuojelulaista poistettiin kaksi pykälää ja kahta pykälää muutettiin.

Yksityiskohtia tärkeämpi kysymys nyt on, voiko hallitus enää jatkaa toimintaansa.

– Olennaista ei ole yksityiskohdat, vaan hallituksen toimintakyky. Onko sitä enää, hallituslähde kyseli.

Tilanteen tekee hankalaksi se, että pääministeri Sanna Marin (sd) on parhaillaan vierailullaan Uudessa-Seelannissa ja Australiassa, Suomessa on syntymässä ihka oikea hallituskriisi ja pääministeri on kotimaassa vasta lauantaina. Hallitus on johtajaansa vailla.

– Pääministeri ei nyt pysty pitämään tilannetta kasassa, hallituslähde totesi.

Hallituslähteet arvelevat IS:lle, että valtiovarainministeri, puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) ja keskustan ministeriryhmä ovat menettäneet otteensa eduskuntaryhmästään, ja keskustan kansanedustajat haluavat nyt vihdoin tehdä sen, mitä ovat koko vaalikauden halunneet tehdä: kapinoida epämieluisia hallituksen lakiesityksiä vastaan ja näyttää vihervasemmistolle kaapin paikan.

– Toivon todella syvästi, että keskusta palaa takaisin hallitusyhteistyön pariin ja äänestää salissa hallituksessa yksimielisesti hyväksytyn luonnonsuojelulain puolesta, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoi tiedotteessaan.

– On häpeällistä, että hallituspuolue pettää hallituspuolueiden välillä tehdyn sopimuksen, ja tällä tavoin liittoutuu opposition kanssa. Tämä sen lisäksi, että luonnonsuojelulain vesittäminen itsessään on alhainen ja vahingollinen temppu, kansanedustaja Mai Kivelä (vas) puolestaan totesi omassa tiedotteessaan.

Arvattava seuraava liike hallituksessa olisi, että vihreät ja muut vetävät pois tukensa hallituksen valmisteilla olevasta maatalouspaketista.

Valtiovarainministeri Saarikko ja hallitus ovat valmistelleet keskustalle mieleistä, noin 100 miljoonan euron maatalouspakettia. Maatalouspaketin ja yhteensä noin 350 miljoonan euron lisäbudjetin oli tarkoitus valmistua lähipäivinä.

Hallituksella ja keskustan maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisella (kesk) olisi silloin ensi keskiviikkona näyttöjä hallituksen teoista oppositiolle, kun hallitus vastaa opposition välikysymykseen maatalouden kriisistä.

Tunnelmat ovat nyt sellaiset, että mitään päätöksiä hallitus ei pysty tekemään mistään.

– Jos hallitus ei kykene toimimaan, mikään ei etene, hallituslähde tiivisti.