Saarikko ymmällään Marinin puheista: ”On syntynyt hyvin yllättävä tilanne”

Marin on vaatinut 700:aa miljoonaa euroa hoivavelan lyhentämiseen. Saarikon mukaan pääministeri tietää, että rahaa näin isoon satsaukseen ei ole.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kummastelee pääministeri Sanna Marinin (sd) vaatimusta 700 miljoonan euron lisäpanostuksesta hoitovelan lyhentämiseen.

Tammikuussa aloittavia hyvinvointialueita rahoitetaan 22,5 miljardilla eurolla, ja Marinin esityksen mukaan hyvinvointialueiden pitäisi saada vielä 700 miljoonaa euroa lisärahaa. Saarikon mukaan pääministeri tietää, että moisia rahasummia ei ole hallituksella jaettavaksi.

– On syntynyt hyvin yllättävä tilanne. Pääministeri on tietoinen oman hallituksensa talousraamista, Saarikko sanoi IS:lle.

– Meillä on jyvittämätöntä rahaa loppuvaalikaudelle 350 miljoonaa euroa. Normaalikäytäntö. Rahaa, jota ei ole osoitettu vielä mihinkään, mutta kuuluu talousraamiin. Se on merkittävästi vähemmän kuin vaatimus, jota pääministeri viikosta toiseen toistaa lisäeuroiksi hoivavelan purkuun, Saarikko jatkoi.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Saarikko kyselee, onko pääministeri tarkoituksella ylittämässä hallituksen menoraamit.

– Oikeutettu kysymys on, että onko tarkoitus tehdä tietoinen, uusi hallituksen oman menoraamin ylitys? Vai esittääkö hän vastaavalla summalla säästöjä muualta?

– Tilanteen tekee eriskummalliseksi se, että vielä muutama viikko sitten soterahoista vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) totesi julkisestikin, että hän ei ole esittämässä uusia vaateita rahoitukseen, Saarikko totesi.

Pääministeri Marin toivoi viimeksi sunnuntaina Ylellä pääministerin haastattelutunnilla 700 miljoonan euron lisäpottia hoivavelan lyhentämiseen.

– Kuulen jo opposition huutavan korvissani ja talousviisaiden syyttävän minua vastuuttomaksi, kun nyt sanon, että kyllä meillä pitäisi olla rohkeutta satsata lisää rahoitusta paljonkin siihen, että saisimme nämä perustason palvelut kuntoon ja jonot saataisiin purettua, Marin sanoi sunnuntaina Radio Suomessa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan pääministeri Sanna Marin tietää, että hallituksella on jäljellä vielä jakamattomia varoja 350 miljoonaa euroa. Saarikko ei ymmärrä, miksi Marin on alkanut vaatia 700 miljoonaa lisäeuroa hoitovelan lyhentämiseen, joka pitäisi rahoittaa pääasiassa velaksi.

Hallituksella on siis vielä 350 miljoonaa euroa jakamattomia varoja, ja Saarikko on valmis käyttämään tästä sievoisen summan hoivavelan lyhentämiseen.

Saarikon mukaan hoivavelan lyhentämiseen ei ole lähelläkään pääministerin esittämää määrää.

– Olen Sdp:n kanssa samaa mieltä, että hoivavelkaa on korona-aikana kertynyt. Se on vaurioittanut meidän peruspalveluita ja jonoja on syntynyt. Kaikki alan ammattilaiset tietävät, että suurin ongelma on tällä hetkellä työvoimapula.

– Olen valmis kohdistamaan olemassa olevasta raamista (350 miljoonaa euroa) merkittävästi rahoitusta hyvinvointialueiden alun varmistamiseen. En pidä mahdollisena, että hallitus ylittäisi oman talouden raaminsa, Saarikko totesi.

Saarikon mukaan keskusta ei suostu pääministerin esitykseen ja keskusta lupaa pitää kiinni hallituksen talousraamista.

– On iso periaatteellinen kysymys, jos pääministeri ehdottaa kehysten ylittämistä. Se ei keskustalle käy, että hallitus oman talousraaminsa ylittäisi.

– Pääministerin ehdottamia summia lisävelkaa ei voida ottaa. Tämä on hyvin periaatteellinen kysymys. Ja tämä on ollut vaikea vaalikauden aikana useamman kerran, Saarikko muotoili.

Keskusta on aika ajoin vaatinut hallituksessa menojen hillitsemistä, mutta koronakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi valtion menot ja velka ovat yhä kasvaneet.

Keskusta itse esitti vielä pari viikkoa sitten maataloudelle 300 miljoonaa euron uutta tukipakettia. Summa on tiettävästi kutistunut noin sataan miljoonaan euroon.

– Mittakaavaero Sdp:n vaatimuksiin on erittäin suuri. Maatalouden tilanne linkittyy lannoitteiden kohonneisiin hintoihin ja sähkön hurjiin hintoihin, ja sitä kautta huoltovarmuuteen kotimaisessa ruokaturvassa. Se on kriisituki.

– Molemmat, hoivavelan lyhentäminen ja maatalouden tukipaketti, ovat tärkeitä. Tärkeää on myös, että emme tekisi satojen miljoonien lisävelkaa, kuten pääministeri ehdottaa, Saarikko sanoi.

Jos Sdp:n esitykset pitäisi rahoittaa lisävelalla, millä keskusta maatalouspaketin rahoittaisi?

– Se on huomattavasti pienempi mittakaava. Näitä kahta asiaa ei voi rinnastaa. Maataloustuen mittakaava on merkittävästi pienempi kuin vaatimus 700 miljoonasta. Maataloustuki on mahdutettavissa talousraamiin, molempien pitäisi olla talousraamiin mahdutettavissa, Saarikko vastasi.

Maatalouspaketti olisi siis noin 100 miljoonaa?

– Mittakaava on sitä luokkaa.

Ja tämä summa olisi nykyisistä varoista otettavissa?

– Se on kriisitukea. En ota kantaa, onko se poikkeuslausekkeen piirissä vai raamin sisällä. Se on 1/7 siitä, mitä pääministeri on esittänyt oman talousraaminsa yli, Saarikko sanoi.