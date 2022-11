Turkki: Nato-prosessista keskustellaan Suomen ja Ruotsin ulkoministerien kanssa tiistaina – ”Meillä on enemmän ongelmia Ruotsin suhteen”

Turkin, Suomen ja Ruotsin ulkoministerit tapaavat Naton ulkoministerikokouksen yhteydessä Bukarestissa, sanoo Turkin ulkoministeri.

Turkin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessista keskustellaan maiden ulkoministerien kesken huomenna Bukarestissa.

Ulkoministerit pitävät huomenna kolmenkeskisen tapaamisen, sanoo Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu turkkilaisen uutiskanava NTV:n mukaan.

Romanian Bukarestissa järjestetään sotilasliitto Naton ulkoministerikokous tiistaina ja keskiviikkona.

– Prosessi etenee myönteisesti, mutta yhä on otettava joitakin askelia. Suomeen liittyvät ongelmat eivät ole niinkään suuria. Meillä on enemmän ongelmia Ruotsin suhteen. Ruotsi on maa, jonka tulisi ottaa enemmän askelia, Cavusoglu sanoi NTV:n mukaan.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnit puuttuvat vielä Unkarilta ja Turkilta.

Suomi ja Ruotsi osallistuvat ulkoministerikokoukseen ensi kertaa tarkkailijajäsenten asemassa. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän sotaa Ukrainassa, Venäjän lähialueita sekä Kiinaa.

Valtioneuvosto on aiemmin kertonut, että Suomea kokouksessa edustavan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ohjelmaan sisältyy myös kahdenvälisiä tapaamisia.