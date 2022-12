Antti Kurvinen kuittaa Sanna Marinille keskustan haukkumisesta – tiukka sivallus myös vihreiden suuntaan

Keskusta on Antti Kurvisen mielestä tällä hetkellä ainut ei-vasemmistolainen puolue hallituksessa. Siitä on maksettu kovaa hintaa.

Ministeri Antti Kurvinen väittää IS-haastattelussa provosoivasti keskustan ymmärtävän luonnonsuojelusta vihreitä enemmän ja sivaltaa pääministeriä tämän keskustaan liittyvistä kommenteista.

Alkuyöstä aivan hiljattain maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) sai perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd) puhelun. Hän ei empinyt hetkeäkään, vaan vastasi heti puhelimeen.

– Me ollaan Antti tällaisia työmyyriä. Kun töitä pitää tehdä, meidät laitetaan hommiin, Kiurun ääni kuului puhelimesta.

– Niinhän me ollaan, Krista, Kurvinen vastasi.

Hallitus oli tuolloin käynyt pitkään painia erilaisista lakiesityksistä. Monen mieleen on varmasti painunut kuva, jossa Kurvinen linjaa lasiovien takana Kiurulle. Kiuru kuuntelee häntä selkä kameraan päin kääntyneenä.

– Ajattele, Kiurukin kyllä kuuntelee, Kurvinen nauraa hyväntahtoisesti kuvaan viitaten. Hän muistelee tilannetta lämpimästi.

Ministerin työ ja pesti varjoviisikossa on ollut Kurvisen sanojen mukaan ”kokovartalo­työtä”.

Se on vaikuttanut elämään, läheisiin ja perheeseen. Tunneihmiseksi itseään kuvaileva Kurvinen toteaa, että ulkokuoren alla hän on herkempi kuin moni uskoisi.

Vastoinkäymisiä elämässä on ollut: avioero ja hyvän ystävän menehtyminen syöpään.

Marraskuussa Kurvinen kommentoi Twitterissä lyhyesti avioerokokemustaan. Hän lähetti kirjoituksessaan jaksamista perussuomalaiseen nuorisoon kuuluvalle henkilölle. Kurvinen sanoi, että kipu on hänelle tuttua ja vaikka nyt ei siltä tunnu, elämä kantaa ja voittaa.

– Vuodet ovat opettaneet nöyryyttä.

36-vuotias kauhavalainen on töissä ministeri Kurvinen, vapaa-ajalla Antti. Silloinkin ministeri, mutta yksityisempi ihminen.

– Ystäviä ja tuttavia on kuollut nuorena. Toissa kesänä ikäiseni ystävä kuoli syöpään. Se on pakottanut ymmärtämään elämän rajallisuuden. Nuorempana ajattelin suunnittelevani tulevaisuuden kokonaan, mutta sitten elämä tapahtui ja huomasin, että joku suunnitteleekin kaiken paremmin, Kurvinen kertoo.

Hän ajattelee, että ihmiset käsittelevät vastoinkäymisiä eri tavoin. Kurvisen voimavara on optimismi.

– Mieli voi joskus olla maassa, mutta en jää siihen vellomaan pitkäksi aikaa. Näen elämässä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Vastoinkäymiset kehittävät, kun niistä pääsee yli.

Antti Kurvinen kuvailee itseään positiiviseksi ihmiseksi. Sen avulla vaikeudet voi kääntää voitoksi.

Tunneihmiseksi ministeri on osoittautunut myös hallitustyössä. Jos painia täytyy, sitten painitaan.

Hallitus on vastikään ajanut karille luonnonsuojelulaista. Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut, ettei keskustaan voi luottaa. Keskustan täytyy Marinin mielestä nyt pohtia, haluaako se olla hallituksessa.

Kurvinen on kehunut pääministeriä viime aikoina lämpimin sanoin, mutta nyt hän myöntää pettymyksen.

– Itse odotin vuonna 2019 erilaista hallitusyhteistyötä. En ymmärtänyt silloin, miten vasemmalle Sdp ja Rkp ovat todellisuudessa ajautuneet. Siitä on syntynyt jännite ja se on henkisesti kuluttavaa, hän sanoo.

Keskusta on Kurvisen mielestä tällä hetkellä ainut ei-vasemmistolainen puolue hallituksessa. Siitä on maksettu kovaa hintaa. Hän kertoo pettyneensä etenkin siihen, että odotti ”joiltakin puolueilta keskustalaisempaa politiikkaa”.

Hänen mukaansa on väärin syyttää keskustaa luottamuspulasta.

– Jos Marinin ja muiden mielestä on hankalaa, että emme suostu umpivasemmistolaiseen politiikkaan, niin sitten keskusta on hankala.

Historiallisen alhaisissa kannatusluvuissa rypevässä keskustassa pidetään epäreiluna, että puoluetta on haukuttu viime aikoina niin paljon.

– Ei hallituksessa tällä hetkellä mitään rakkausavioliittoa ole, kaikkihan sen näkevät.

Kurvinen kuitenkin painottaa, että vaikka hallitusyhteistyö on huonolla tolalla, on hyvin tärkeää, että maassa on kriisitilanteessa toimintakykyinen hallitus.

Keskusta on käynyt mittelöä viimeisimpänä luonnonsuojelulaista. Puoluetta hiertää myös maatalouden tukipaketti. Julkisuudessa on käyty spekulaatiota 300 miljoonasta eurosta ja lopulta 100 miljoonasta eurosta.

Kurvinen tyrmää summat heti alkuunsa.

– En ole koskaan puhunut summista. Millään sadalla miljoonalla eurolla ei pelasteta maatalouden tilannetta, hän sanoo.

Ministerin mukaan kriisin avain löytyy ”elintarvikemarkkinalain korjaussarjasta”. Kurvinen haluaa, että kaupat maksavat maatiloille lyhyemmän ajan sisällä. Myöskään pilaantuvia elintarvikkeita ei saisi palauttaa tiloille ilman korvausta. Lisäksi Kurvinen esittää kohdennettua tukea sellaisille tiloille, joilla sähkö- ja lannoitekustannukset ovat nousseet erityisen paljon.

Myös kauppojen on kannettava kriisissä suurempi vastuu. Kurvinen pitää ristiriitaisena sitä, että esimerkiksi Kesko tahkoaa huipputuloksia, kun maatiloilla eletään kädestä suuhun.

– Patistan MTK:ta ja teollisuutta sopimuspöytään erityisesti elintarvikkeiden kustannusindeksin luomiseksi Suomeen. Kaupan alan pitää kantaa tässä asiassa enemmän vastuuta.

– Markkinamekanismi ei tällä hetkellä kunnolla toimi. Kaupalla on iso markkinavoima ja meillä tuhansia tiloja, jotka eivät pysty laittamaan hanttiin.

Kurvisella on myös lupaus, jos keskusta pääsee hallitukseen tulevien vaalien jälkeen. Hallitustaipaleen ehtona on, että kannatuslukujen pitää olla ”järkevät”.

– Meillä ei voi olla näin keskittynyt tukkukauppa. Erityisesti tukkukauppa vaatisi kilpailulain muutosta ja keskusta on siihen valmis siihen, jos olemme seuraavassa hallituksessa. Silloin kilpailulaki avataan elintarvikemarkkinan osalta ja toivon, että muut puolueet ovat asiasta samaa mieltä.

Luonnonsuojelulaki on kuumentanut tunteita hallituksessa.

IS:n tietojen mukaan keskustalle ilmoitettiin suorasanaisesti maanantai-iltana, että jos se asettuu luonnonsuojelulaissa oppositiopuolueiden linjoille ja vetää ”lain kölin alta”, samalla kaatuu keskustan vaatima maatalouden tukipaketti.

Kurvinen on sitä mieltä, että keskusta ymmärtää luonnonsuojelun päälle, koska puolueen äänestäjätkin ”viihtyvät luonnossa”.

– Sori vihreille ja kaikki kunnia heille, mutta heidän äänestäjänsä viettävät ehkä kuitenkin enemmän aikaa kaupungissa. Meidän äänestäjämme samoilevat tunturissa tai vaeltavat metsissä. Näkemyksemme luonnonsuojelusta on erilainen kuin vasemmiston, Kurvinen sanoo pöyhkeästi.

Keskusta kannattaa Kurvisen sanojen mukaan myös EU:n ennallistamisasetusta, mutta EU:n esittämät keinot ovat vääriä. Luonnonsuojelu on keskustalle tärkeää, mutta Kurvisen mielestä ei voi olla niin, että maanomistajat eivät saa mitään korvauksia.

– Vasemmiston näkemys on se, että Helsingistä tai Brysselistä piirretään karttaan punainen viiva. Pannaan tuo suojeluun, tuo ei saa mitään. Ei kysytä asukkailta, eikä maanomistajilta. Suojellaan pakolla. Se on vasemmiston, mutta ei meidän linja.

– Ei ole reilua, että Marin ei kunnioita arvojamme. Hän ja Sdp ovat tienneet keskustan arvot, kun he lähtivät meidän kanssamme hallitukseen.

Keskustan jatkuvaa riidan kylvämistä on ihmetelty julkisuudessa ja hallituksessa. Syyksi on arveltu huonoja kannatuslukuja ja epätoivoista tarvetta nostaa kannatusta keinolla millä hyvänsä.

Kurvinen ei ole asiasta samaa mieltä. Hänen mukaansa keskusta puolustaa vain arvojaan. Hän kuitenkin tunnustaa, että eduskuntavaalit lähestyvät. Vaalit pidetään 2. huhtikuuta.

Tulevien vaalien osalta keskustassa ei ole tehty päätöksiä siitä, millä prosenttirajalla se lähtee hallitukseen.

– Oikeastaan voisin retorisesti kysyä – ja painotan, tämä on huumoria – kun Marinkin meitä haukkuu, niin otetaanko meitä mukaan seuraavaan hallitukseen? Meitä on viime päivinä ryöpytetty niin paljon, että Marin sitten varmaan löytää uusia kavereita kokoomuksesta, perussuomalaisista ja kristillisdemokraateista, Kurvinen nauraa.

Huumori sikseen. Kurvisen mukaan keskusta on valmis jatkamaan hallituksessa, jos vaaliohjelma on järkevä ja kannatus asiallinen.

Viimeisimmissä kannatusmittauksissa puolueen kannatus on liikkunut 10 prosentin tuntumassa – siis koko mittaushistorian alhaisimmissa lukemissa.

– Viestini ihmisille on, että jos keskusta halutaan hallitukseen, meitä pitää äänestää, Kurvinen sanoo.

Kurvista hiertää kuitenkin myös toinen asia. Hänen mukaansa puolueen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon asema on unohtunut keskustelussa.

Saarikolla on Kurvisen mielestä hyviä näyttöjä ja keskusta on ”kahteen kertaan onnistunut lyömään gallupit Annikan johdolla”.

– Voimme voittaa hänen johdollaan gallupit myös eduskuntavaaleissa ja nousta 10:tä tai 11:tä prosenttia korkeammalle.

Puheenjohtajan paikka on ollut keskustassa tuulinen. Neljän vuoden aikana puolueella on ollut kolme puheenjohtajaa, Juha Sipilä, Katri Kulmuni ja Annika Saarikko.

Kyseessä ei Kurvisen mukaan ole mikään ”patenttiratkaisu”. Vakautta on löydyttävä.

– On kristallinkirkasta, että menemme Annikan johdolla vaaleihin. Meillä on hyviä ehdokkaita ja myös aktiivinen puoluejärjestöväki.

– Pieni haaveeni on, että saisin vielä olla ministerinä täyden kauden.

Puheenjohtaja ei siis ole menossa vaihtoon – ainakaan ennen vaaleja. Kurvinen itse on vähäsanainen, kun häneltä kysyy, kiinnostaako tulevaisuudessa puheenjohtajan paikka.

Ministerin tehtävistä hän on ollut kiitollinen ja tehtävä on ollut mieleistä. Tiede- ja kulttuuriministerin tehtävän ei pitänyt lainkaan vaihtua maa- metsätalousministerin salkkuun, mutta politiikka on täynnä yllätyksiä.

– Vaikka on hankalia päiviä, ministerinä ei ole koskaan tarvinnut miettiä, miksi lähtee töihin. Tämä on Suomen palvelemista. Uskon, että tämä on sellainen ”once in a lifetime” -kokemus ja rotaatio kuuluu politiikkaan. Mutta pieni haaveeni on, että saisin vielä olla ministerinä täyden kauden, Kurvinen sanoo.