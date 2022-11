Puoluejohtajien Instagramit poikkeavat toisistaan yllättävillä tavoilla – Sanna Marin on selvä poikkeus

Suurimpien puolueiden johtajat tuottavat Instagramissa erilaista sisältöä. Filttereitä he eivät pääministeri Sanna Marinin (sd) tavoin käytä.

Selfieitä, vihersmoothieita, avantopulahduksia, sienestystä ja edustustehtäviä.

Poliitikolle Instagram on paikka, jossa hän voi luoda yhteyden kannattajiinsa, tuottaa itseään koskevaa sisältöä haluamallaan tavalla ja mikä tärkeintä, osoittaa olevansa tavallinen ihminen.

”Kyllä nyt kelpaa poseerata. Mahtava suppissaalis! Puolitoista ämpäriä metsien kultaa Paimion kuusikosta.”

”Avantoelämys suoritettu! Kiitos seurasta.”

”Tästä ei kesäinen aamupuuro parane. Punaista kvinoaa idätettyyn hamppumaitoon keitettynä.”

Näistä kuvateksteistä mikä tahansa voisi olla tavallisen Instagram-käyttäjän tuottama, mutta kyseessä on Suomen suurimpien puolueiden puheenjohtajien Instagram-päivitykset.

Keskustan Annika Saarikon, kokoomuksen Petteri Orpon, perussuomalaisten Riikka Purran, vihreiden Maria Ohisalon ja vasemmistoliiton Li Anderssonin Instagram-tilit eroavat pääministeri Sanna Marinin (sd) suositusta Instagramista. Esimerkiksi filttereitä käyttää vain Marin.

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen yliopistotutkija Essi Pöyry sanoo, että puoluejohtajien someprofiileissa on merkittäviä eroja.

Sanna Marinin Instagramista aiemmin tehdyn analyysin voit lukea alla näkyvästä linkistä.

Perussuomalaisten Riikka Purran Instagram poikkeaa eniten muista puoluejohtajista.

Riikka Purra: Vihersmoothieita ja kaikkea muuta kuin politiikkaa

Noin 5349 seuraajaa.

Pääministeri Sanna Marin sen sanoi: Riikka Purrasta välittyy Instagramissa ”erilainen kuva kuin eduskunnan istuntosalissa”.

– Lähtisin Purran kanssa mökille. Tuntuu, että löytäisimme tervehenkistä tekemistä: liikuntaa ja terveellistä ruuanlaittoa. Hän päivittää ruokapäivityksiä Instagramiin, Marin sanoi Joonas Nordman Show’ssa.

Marinin piti valita ohjelmassa mökkiseura oppositiojohtajien Purran ja Orpon väliltä.

Purra kertoo heti profiilinsa esittelytekstissä, ettei hänen Instagraminsa sisällä politikkaa. Puoluejohtaja jakaa tilillään terveellisiä ruokareseptejä, selfieitä ja arjen hetkiä. Ensisilmäyksellä Purran Instagram ei vaikuta kansanedustajan profiililta. Politiikan mittelöt hän on siirtänyt Twitteriin ja Facebookiin.

Essi Pöyryn mukaan Purra on Instagramin käyttäjänä ”kiinnostava tapaus”.

– Hänen Instagraminsa ei heti näytä poliitikon Instagramilta. Mutta vaikka Purralla ei välttämättä ole Instagramissa poliittisia avauksia, hän edustaa silti puoluetta, perussuomalaisia, Pöyry sanoo.

Lifestyle-aiheet ovat Pöyryn mukaan luonnollista Instagram-sisältöä. Hän arvioi, että ehkä Purra jakaa kyseistä sisältöä, koska hän haluaa tuoda tämän puolen itsestään esiin, mutta myös aidosti itse pitää siitä.

– Voi myös olla perussuomalaisille tavoitteellistakin osoittaa, ettei se ole vain miesten puolue, Pöyry pohtii.

Kokoomuksen Petteri Orpo raottaa Instagramissa yksityiselämäänsä muita enemmän.

Petteri Orpo: Koirakuvia, Ruisrock-fiilistelyä ja edustustehtäviä

Noin 10,8 tuhatta seuraajaa.

Pöyry luonnehtii Orpoa Instagram-maailmassa epätyypilliseksi, sillä hän ei 50-vuotiaana miehenä vastaa Instagramin tavallisinta käyttäjäryhmää.

Orpo päivittää Instagramiin kuvia edustustehtävistä, mutta raottaa myös yksityiselämäänsä. Hänellä on kuvia perheestä, kesälomasta, harrastuksista ja perheen koirasta.

– Orpo on jo aiemmin tutkimuksissa korostunut henkilönä, joka tuo sosiaalisessa mediassa esiin yksityiselämäänsä muita puoluejohtajia enemmän, Pöyry kertoo.

Pöyry uskoo, että Orpon yksityiselämää koskevien päivitysten olevan tarkoituksellisia.

– Näin saadaan tuotua esiin pehmeää puolta ja lähestyttävyyttä. Se on yksi syy, miksi näemme esimerkiksi naistenlehdissä politiikkoja antamassa haastatteluja puolisoidensa kanssa. Lemmikkien kuvien julkaisu puolestaan on helppoa ja turvallista, Pöyry sanoo.

Hän huomauttaa, että Orpo ei ole yhtä aktiivinen Instagramissa kuin Marin, Saarikko, Ohisalo tai Andersson.

Keskustan Annika Saarikko haluaa tuoda Instagramissa esiin niin sanottuja ”pehmeämpiä arvoja”.

Annika Saarikko: Avantouintia, perhe-elämää ja ministerin tehtäviä

Noin 10,5 tuhatta seuraajaa.

Keskustan puheenjohtaja Saarikon profiilissa silmään pistää heti esittelytekstissä se, että hän on kahden pojan äiti. Sen jälkeen tulevat kansanedustajan ja valtiovarainministerin tehtävät.

Saarikko jakaa Instagram-tilillään kuvia ystävistä, perheestä, avantouinneista ja puolueen tapahtumista. Hän myös mainostaa muiden puoluejohtajien tavoin puolueensa agendaa.

Pöyryn mukaan perhe-teema on Instagramissa suosittu ja toisaalta se sopii myös keskusta-puolueen arvoihin.

Hänen mukaansa perheeseen ja yksityiselämään liittyviä asioita voi myös tuoda Instagramissa turvallisemmin esiin, sillä Instagramissa keskustelukulttuuri on usein ystävällisempää kuin vaikka Twitterissä ja sitä on helpompaa moderoida.

Facebookissa Saarikko on poliittisten ulostulojen osalta aktiivisempi luultavasti osin siksi, että hän tavoittaa osan kannattajakunnastaan paremmin siellä.

– Saarikko haluaa tuoda Instagramissa esiin niin sanottuja pehmeämpiä arvoja, Pöyry arvioi.

Vihreiden Maria Ohisalo hyödyntää videoita ja suuntaa julkaisujaan etenkin nuorille naisille.

Maria Ohisalo: Huumoria, emoji-hymiöitä ja tiukkaa ilmastoasiaa

Noin 40,7 tuhatta seuraajaa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on taitava sosiaalisen median sisällöntuottaja. Pöyryn mukaan hän panostaa sosiaaliseen mediaan ja on vasemmistoliiton Li Anderssonin tavoin hyvin aktiivinen.

– Ohisalon ja Anderssonin kannattajissa on paljon ihmisiä, jotka ovat tottuneet käyttämään Instagramia aktiivisesti myös poliittiseen keskusteluun, Pöyry sanoo.

Pöyry nostaa esimerkiksi sen, että siinä missä Orpo ei juurikaan tuo poliittisia keskusteluja Instagramiin, Ohisalo tuo.

Ohisalo käyttää nuorekkaasti emoji-hymiöitä, hän tekee paljon videoita, käyttää huumoria ja hyödyntää omia kuviaan viestien saatteena. Hän on myös tuonut Instagramissa esiin raskausaikaansa.

Instagram on etenkin nuorten naisten alusta, joten Ohisalolle Instagram on luonteva alusta. Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että esimerkiksi Ohisalo ja Andersson panostavat Instagramiin, koska siellä on heille paljon voitettavaa.

Vasemmistoliiton Li Andersson on Sanna Marinin jälkeen Instagramin suosituin puoluejohtaja.

Li Andersson: Omia kyselytunteja, luonnollisuutta ja meemejä

Noin 68,2 tuhatta seuraajaa.

Puoluejohtajista Instagramissa suosituin on Sanna Marinin jälkeen vasemmistoliiton Li Andersson. Hän on myös ainut, jonka esittelytekstissä ei lue titteleitä, vaan pelkkä mietelause: ”Hän joka taistelee voi hävitä. Hän joka ei taistele on jo hävinnyt.”

Anderssonin Instagramissa poikkeavaa on myös se, että hän järjestää säännöllisesti seuraajilleen ”kyselytunteja”, joissa hän vastaa näitä askarruttaviin kysymyksiin. Hän on muutoinkin eniten suorassa vuorovaikutuksessa seuraajiensa kanssa.

Ohisalon tavoin Andersson hyödyntää videoita ja kuvia, joissa hän katsoo suoraan kameraan. Hän esiintyy kuvissa lähes aina luonnollisena.

– Andersson on kiinnostava puoluejohtaja Instagramissa, koska hän on avoimesti puhunut selfieiden merkityksestä sosiaalisessa mediassa, Pöyry kertoo.

Hänellä on myös puolueen kokoon nähden paljon seuraajia.

Miksi muut puoluejohtajat eivät käytä filttereitä Sanna Marinin tavoin?

Suuret seuraajamäärät tuovat mukanaan myös vastuun.

Jos katsotaan pelkkiä seuraajamääriä, vastuu on suurin pääministeri Sanna Marinilla, jolla on Instagramissa huimat 985 tuhatta seuraajaa, eli lähes miljoona ihmistä.

Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto esitti viime viikolla, että Suomi säätäisi editoitujen kuvien merkitsemisestä pakollista. Hän sanoi IS:lle, että pääministeri ei ole tässä asiassa poikkeus.

Marin käyttää Instagram-stooreissaan usein esimerkiksi boho-filtteriä, mutta muut puoluejohtajat eivät.

Viikonloppuna pääministeri sanoi, että ei käytä Instagram-julkaisuissaan kasvojen piirteitä muokkaavia filttereitä. Marin kuitenkin myönsi, että some ja siellä käytetyt filtterit aiheuttavat erityisesti nuorille ulkonäköpaineita.

Pöyry suhtautuu Marinin sanoihin kriittisesti ja nostaa esiin tämän nahkatakki-selfien.

” Marin sanoo olevansa naisten ja nuorten asialla, mutta silti käyttää filttereitä, jotka aiheuttavat ulkonäköpaineita.

– Siinä kuvassa käytetty filtteri muokkaa kasvojen piirteitä esimerkiksi ihoa silottamalla. Se piilottaa niin sanottuja ihon epätäydellisyyksiä. Marin voisi ottaa kuvia myös ilman filtteriä, sen käyttäminen ei ole hänelle pakollista, Pöyry sanoo.

Pöyryn mukaan kaikki filtterit eivät muuta kasvojen piirteitä, mutta jotkin niistä tekevät niin. Instagramissa kuvan valoisuutta ja tarkkuutta pystyisi sävyttämään myös ilman, että muokkaa kasvojen piirteitä.

– Marin sanoo olevansa naisten ja nuorten asialla, mutta silti käyttää filttereitä, jotka aiheuttavat ulkonäköpaineita. Pääministeri voisi myös olla käyttämättä filttereitä, koska hän on monelle esikuva, Pöyry sanoo.

Muut puoluejohtajat eivät juuri käytä filttereitä.

Pöyry uskoo syyn olevan siinä, että suurimmalle osalle heistä ne eivät tuntuisi luontevilta. Marin tuottaa Instagramissa sisältöä hyvin moderneilla tavoilla, joita muut puoluejohtajat eivät välttämättä uskaltaisi kokeilla.

– Marin on poikkeus. Hän haluaa esiintyä erilaisella tavalla, joka on tuttu somevaikuttajien ja julkkisten Instagram-sisällöistä. Hyvin harvat poliitikot käyttävät samaa tyyliä.

– Pääministeri myös päivittelee, että hänen selfieistään tehdään juttuja iltapäivälehtiin. Totuus on kuitenkin se, että vaikka iltapäivälehdet saavat näillä jutuilla lukijoita, myös Marin saa niiden avulla seuraajia ja julkisuutta.

Esimerkiksi Li Andersson ja Iiris Suomela (vihr) ovat kertoneet avoimesti, että he käyttävät sosiaalisessa mediassa kuvia itsestään, koska niillä saa huomiota sille asialle, josta haluaa puhua.

Marin on kuitenkin kieltänyt, että hänellä olisi mitään tavoitteita Instagramissa.

– Hän antaa ymmärtää, ettei hänellä ole tavoitteita Instagram-julkaisujensa suhteen ja se on ristiriitaista. Kaikilla meistä ihmisistä on jokin tavoite, kun julkaisemme sisältöä sosiaalisessa mediassa. Tietysti myös pääministerillä on tavoitteita, mutta aitouden illuusio on tärkeää säilyttää, Pöyry pohtii.

Marinin ja muiden puoluejohtajien Instagram-julkaisujen välillä on Pöyryn mukaan tiettyjä eroja.

Pääministeri Marinilla on ensinnäkin jopa yhteenlaskettuna paljon enemmän seuraajia kuin muilla puheenjohtajilla, jolloin hänen sisältöjensä merkitys korostuu.

Erityisesti Marinin omakuvat erottuvat muista Pöyryn mukaan siksi, että niissä ei välttämättä ole poliittista viestiä.

– Marinin omakuvat ovat vaikuttajamaisia kuvia, joissa pääasia vaikuttaa olevan hänen ulkonäkönsä. Vaikka muutkin puheenjohtajat julkaisevat itsestään kuvia, niihin liittyy yleensä jokin poliittinen viesti, tai ne ovat muulla tavalla perinteisiä poliitikon kuvia, Pöyry arvioi.

Yleisesti puoluejohtajat tuottavat sisältöä, jossa he kertovat päivän työtehtävistä. Mutta jos sisältö on pelkkää mainospuhetta, ei se ole Pöyryn mukaan sitä, mitä ihmiset haluavat nähdä.

Hänen mukaansa yleisöä eivät kiinnosta pönötyskuvat, vaan rento sisältö ja kurkistus politiikan kulissien taakse.

Arkielämän tuominen Instagramiin on tärkeää poliitikolle myös siksi, jotta kaikki ei ole pelkkää mainosta, vaan tilin takana on oikea ihminen.

– Yleisesti ottaen sanoisin, että poliitikkojen kannattaisi kiinnittää vielä enemmän huomiota Instagram-sisältöjensä suunnitelmallisuuteen ja vuorovaikutukseen muiden käyttäjien kanssa. Kehitettävää on esimerkiksi siinä, miten oman poliittisen viestin saisi läpi Instagramissa, Pöyry sanoo.