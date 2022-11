Antti Kurvinen hallituksen kiihkeistä neuvotteluista: ”Emme ole viherpipertäjiä emmekä kommunisteja”

Kurvisen mukaan hyvästä hengestä kertoo se, että hän poistui varjoviisikon neuvotteluista samalla autolla Krista Kiurun (sd) kanssa.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) ei halua avata hallituksen suljettuja neuvotteluja, mutta kertoo, että vääntö on ollut kovaa.

Hallituksen niin sanottu varjoviisikko on käynyt viime aikoina kiihkeitä neuvotteluja hallituksen riitaisista asioista.

Keskustaa varjoviisikossa edustaneen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen kerrotaan puhuneen neuvotteluissa ”viherpipertäjistä” ja ”kommunisteista”.

Kurvinen ei halua avata ”hallituksen suljettuja neuvotteluja”, mutta naurahtaa, että värikästä kieltä on käytetty, kun paikalla on ollut hän ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

– Keskusta on luonnonsuojelun puolella, mutta emme ole viherpipertäjiä emmekä kommunisteja. Kovat olivat väännöt ja väliin kiihkeät tunnelmatkin. Jotakin kertoo se, että viimeisestä kokouksesta menimme Krista Kiurun kanssa samalla virka-autolla. Sillä tavalla ei ole ollut huono henki, kun on menty samalla autolla, Kurvinen mainitsi.

Kurvisen mukaan pöydällä oli parikymmentä lakiesitystä, ja keskustalle oli tärkeää, ettei esimerkiksi ruuhkamaksuja koskeva lainsäädäntö edennyt.

– Pitää Uudellamaalla pystyä autolla liikkumaan, ei Suomessa sellaisia ruuhkia ole. Kyllä joukkoliikenteen kehittäminen meitä kiinnostaa, mutta ei meidän pidä sellaisia esteitä työnteolle ja asioimiselle tehdä. Moni asia meni myös eteenpäin, tehtiin ansiokasta työtä Krista Kiurun johdolla.

Hallituksen viimeisin vääntö koskee luonnonsuojelulakia.

Keskustalle esitys luonnonsuojelulaiksi ei käy sellaisenaan, vaan puolueen mukaan omaisuuden suoja pitää turvata. Keskustan linjoilla maa- ja metsätalousvaliokunnassa olivat oppositiopuolueet perussuomalaiset, kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Vihreät ovat pistäneet Iltalehden mukaan puolestaan jarrun päälle keskustan ajamassa uudessa maatalouspaketissa.

Kurvisen mukaan viljelijät tarvitsevat lisää tukia kohonneiden sähkö- ja lannoitekustannusten takia.

– Maatilojen osalta on aika raju polarisaatio, osa on pystynyt varautumaan, osa on todella kuilun reunalla. Nimenomaan niitä pitäisi auttaa.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi sunnuntaina, ettei häneen ole oltu yhteydessä luonnonsuojelulain ja maatalouspaketin koplaamisesta.

– Tietenkin toivon, ettei tällaista kytköstä muodostuisi ottaen huomioon, että suomalainen ruoka ja omavaraisuus on kaikkien suomalaisten yhteinen asia. Mittakaava (maatalouspaketissa) on neuvottelukysymys, Saarikko kommentoi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi lauantaina vihreiden puoluevaltuustossa puolueen ajavan yhtenä vaaliteemana 50 euron korotusta perusturvaan.

Saarikko suhtautuu esitykseen kriittisesti.

– Näiden esitysten yhteydessä on aina tärkeää kuulla, miten ne rahoitettaisiin. Perusturvan taso tulee ensi vuonna nousemaan samalla mittakaavalla kuin hinnatkin, mutta kokonaan uudelle ylimääräiselle korotukselle pitää löytää rahoitus. Käsitykseni mukaan he eivät ole sellaista esittäneet, mikä tarkoittaa lisää velkaa.