Halla-aho kertoo: Putin tuntee olevansa yksin ja tunareiden ympärillä

Ulkoasianvaliokuntaa johtava Jussi Halla-aho uskoo, että ainoa tie ulos sodasta on Vladimir Putinin syrjäyttäminen.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) maalaa synkkää näkymää Venäjän presidentin Vladimir Putinin kyvystä päättää Ukrainan hyökkäyssotaa millään sellaisella tavalla, joka ei johtaisi mahdollisesti vielä tuhoisammille poluille.

– Aivan kuten (Adolf) Hitler toisen maailmansodan lopussa, Putin kokee olevansa petetty ja että hänen ympärillään on pelkkiä tunareita. Hänellä ei oikein ole tästä reittejä eteenpäin, Halla-aho kuvaa Ilta-Sanomille.

– Hän ehkä jatkaa tietynlaisten fantasioiden varassa sotaa ja kuvittelee, että lisäämällä volyymia ja eskaloimalla lisää tilanne jotenkin kääntyisi hänen hyväkseen. En usko, että siinä on enää mitään rationaalista visioita.

Halla-ahon mukaan hänen saamiensa raporttien mukaan Putin on sekä ”fyysisesti että henkisesti pitkälti yksin” ja seurustelee vain muutaman ihmisen kanssa.

Halla-aho puhui Putinista ja Ukrainan sodasta ensin Helsingin Sanomien haastattelussa.

Halla-aho muistuttaa yleisestä näkemyksestä, jonka mukaan Putinin eristäytyminen Kremlin ja Venäjän poliittisen johdon piirissä alkoi korona-aikana. Putinin tiedetään suhtautuvan koronaan jopa hysteerisesti, mikä on saanut koomisiakin piirteitä pitkien pöytien muodossa.

– Hänen lähipiiriinsä ei kuulu montaa ihmistä. Hänen käsityksensä siitä, mitä maailmalla tapahtuu, on rajallinen, ja on mahdollista, että mitä huonommin asiat menevät, sitä vähemmän hänellä on haluakaan pysyä kärryillä tai kuulla muuta kuin itselleen mieluisia asioita, Halla-aho sanoo IS:lle.

Presidentti Vladimir Putin CSTO-järjestön kokouksessa Armeniassa marraskuussa 2022.

– Rationaalinen ratkaisu olisi ollut lopettaa sota, mutta sellaisella luonteenlaadulla kuin Putin tai Hitler ei kykene lopettamaan vaan taistelee katkeraan loppuun asti välittämättä siitä, millaisia tappioita myös heille itselleen aiheuttaa.

”Putin ei näytä hyvinvoivalta”

Halla-aho on valiokunnan puheenjohtajana Suomen parhaiten informoituja ihmisiä Venäjän-tilanteesta ja sodasta, jota on seurannut tiiviisti muutoinkin. Halla-aho työskenteli Kiovassa vuosina 1997–1998 ja puhuu ukrainaa.

Halla-aho kertoo, että seuraa useita Venäjän ja Ukrainan asioita ensinnäkin julkisista lähteistä: Ukrainalaisia, venäläisiä, kansainvälistä mediaa, jotka ovat kuitenkin ”enemmän tai vähemmän spekulatiivisia”.

– Lisäksi valiokunnan puheenjohtajana saan tietysti erilaista asiantuntijatietoa, joka on asian luonne huomioiden sekin spekulatiivista, mutta valistuneesti spekulatiivista.

Halla-aho sanoo, että Putiniin perustuvat näkemykset ovat joiltakin osin peräisin valiokunnan raportoinnista.

” Voi olla, että sama yliarviointi kohdistuu kaikkeen Venäjän turvaviranomaisten toimintaan.

Yleinen käsitys on, että puolustusministeri Sergei Šoigu on pitkäaikainen läheinen henkilö Putinille, jonka kanssa hän pystyy avoimemmin puhumaan asioista, Halla-aho sanoo.

Kuvakaappaus videosta. Puolustusministeri Sergei Šoigu puhui tuntemattomassa paikassa marraskuussa 2022.

– Heillä on oma historiansa ja henkilökemiat ja niiden yhteensopivuus, joka on ratkaisevaa tällaisessa tilanteessa. Vallankäyttäjänä Šoigu on kaikesta päätellen rajallinen.

Lisäksi Putin puhuu sodan keskeisten arkkitehtien, Venäjän ulkomaantiedustelun johtajan Sergei Naryškinin ja Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtajan Nikolai Patruševin kanssa, Halla-aho sanoo.

– Heidän vastuullaan on kaiketi ollut, että Putin on saanut epärealistista, vääristynyttä tietoa Ukrainan kyvystä puolustautua.

Katteetonta optimismia?

Huhuja Putinin terveysongelmista sekä syrjäyttämis- ja salamurhayrityksistä on liikkunut sodan alusta alkaen. Halla-aho sanoo pitävänsä täysin mahdollisena, että tilanne itsessään on aiheuttanut Putinille erilaisia terveysongelmia.

– Tähän liittyy toiveajattelua. Kaikki ehkä olisivat tyytyväisiä, jos Putin – miten sen nyt sanoisi – likvidoituisi omia aikojaan. Katteetonta optimismia ehkä, vaikka eihän hän kovin hyvävointiselta näytä.

Putin on paitsi yksi maailman parhaiten vartioiduista ihmisistä, myös erilaisten tappolistojen kärkinimi. Hänen ympärillään on turvamiesten armeija liki paranoideine turvallisuusjärjestelyineen.

Vallitseva teoria on, että salamurhayrityksellä ei olisi onnistumisen edellytyksiä, koska Putin on niin tarkasti vartioitu.

– Putin on tiukasti vartioitu, mutta näihinkin tietoihin pitää suhtautua tietyllä skeptisyydellä. Siihen, miten tiiviisti häntä pystytään suojaamaan. Vielä helmikuussa ajateltiin, että Venäjän armeijan piti olla maailman toiseksi mahtavin armeija.

– Voi olla, että sama yliarviointi kohdistuu kaikkeen Venäjän turvaviranomaisten toimintaan.

Motiiveja tai etua ’likvidoinnista’ olisi monilla.

– (Tshetshenian johtajan) Ramzan Kadyrovin positio on aika mielenkiintoinen.

Kadyrov katselee sivusta mitä tapahtuu ja toimittaa paljon taistelijoita Ukrainaan.

– Hän tietyllä tavalla voittaa eri skenaarioissa, jos Venäjän hallinto ja sen kyky pitää hallinnassaan omia alueitaan romahtaa.

– Sitten on (Jevgeni) Prigožin, jolla varmaan on omia ambitioitaan, ja on spekuloitu jopa suorastaan vallankaappaussuunnitelmilla.

Jussi Halla-aho kertoi HS:lle seuraavansa sotaa ukrainankielisistä lähteistä.

Halla-aho seuraa eniten ukrainalaislähteitä

Sotaa Halla-aho kertoi HS:lle seuraavansa sotaa pääasiassa ukrainankielisistä lähteistä, koska hänen mukaansa ”läntiset lähteet pyrkivät esittämään asiat hyvin positiivisesti tai negatiivisesti toisen osapuolen kannalta”. Hän sanoi HS:lle, että luottaa myös Ukrainan hallinnon ja puolustusvoimien tiedotukseen.

Lisäksi hän seuraa useita turvallisuuspolitiikan asiantuntijatahoja.

– Niitä systemaattisesti seuraamalla yhdessä tilanneseurannan kanssa voi muodostaa käsitystä siitä, kenen ennustuksilla on korkeampi todennäköisyys toteutua kuin joidenkin toisten, hän sanoo.

Halla-aho katsoo, että ainoa tie ulos sodasta on Putinin syrjäyttäminen. ”Uskon, että tämä on todennäköisin vaihtoehto”, hän twiittasi englanniksi hiljattain. Putin lähetetään ’lomalle’, sitten Venäjän turvallisuusneuvosto ottaa kollektiivisen johdon, joka pyrkii tulitaukoon ja jonkinlaiseen kompromissiin.

– Kremlissä ja armeijassa on ihmisiä, jotka ymmärtävät että vaikka Venäjä on jo menettänyt paljon, se voi ja tulee menettämään vielä lisää mitä kauemmin sota jatkuu. He tietävät myös, että herra Putin ei pysähdy.