THL:n Mika Salminen: Tilastot antavat väärän kuvan korona­kuolleisuudesta: ”Se on kaikki harhaa”

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen mukaan Suomen koronakuolleisuus on tosiasiassa EU:n keskitasolla.

Suomen koronakuolleisuus näyttää olleen kesällä ja etenkin syksyllä selvästi EU:n keskitason yläpuolella.

WHO:n mukaan Suomessa oli ollut marraskuun 14. päivään mennessä yhteensä 7 265 koronakuolemaa.

Tilastojen mukaan kuolemissa on tapahtunut iso hyppäys tämän vuoden aikana: viime vuoden lopulla koronakuolemia oli ollut Suomessa noin 1 500.

Terveysturvaajat-osastoa THL:ssä johtava Mika Salminen sanoo IS:lle, että tilastot antavat virheellisen kuvan Suomen koronakuolleisuudesta.

– Se on kaikki harhaa. Siellä on puolet ihan muuta kuolemaa, systeemi ei vain pysty tuottamaan todellisia koronakuolleisuuslukuja, Salminen kommentoi asiaa Kuopiossa keskustan puoluevaltuuston kokouksessa.

Kokonaisturvallisuutta käsitelleeseen seminaariin osallistunut Salminen sanoo tilastojen perustuvan sellaiseen malliin, että jos henkilöllä on todettu koronatartunta 30 päivää ennen kuolemaa, kuolema lasketaan automaattisesti koronakuolemaksi.

– Tällä hetkellä varmaan kaksi kolmasosaa johtuu muista kuolemansyistä. Tämä tulee päivittymään kuolemansyyseurannassa, mutta se tulee vuoden viiveellä. Kuolemansyiden määrittäminen tapahtuu kuolintodistusten perusteella. Tämä perkaus tehdään vasta jälkikäteen.

Salmisen mukaan Suomen koronakuolleisuus on tosi asiassa EU:n keskitasolla.

Salminen sanoi seminaarissa, että koronasta on tullut tauti muiden joukossa ja virus on muuttunut aiempaa kesymmäksi.

IS kysyi Salmiselta, mihin arvio perustuu.

– Jopa ihmiset, jotka joutuvat sairaalaan, ovat siellä lyhyemmän aikaa ja tarvitsevat vähemmän happihoitoa. Vaikka tässä on ollut korkeita epidemiapiikkejä ja myös sairaalakuormitus on ollut korkealla, tehohoitopotilaiden määrä on ollut vuoden verran erittäin matala.

Salminen kätteli keskustan kokouksessa ihmisiä eikä käyttänyt maskia. Salminen ei näe kättelyssä ongelmaa.

Mika Salmisen mukaan koronakriisin aikana sosiaali- ja terveysministeriölle kaatui päävastuu sellaisissakin asioissa, joissa ministeriöllä ei ole kompetenssia. Salminen olisi kaivannut tueksi neuvonantajanyrkkiä, jossa olisi ollut edustusta myös siviilimaailmasta ja yrityspuolelta.

– Se on vähän henkilökohtainenkin asia, miten haluaa riskejä hyväksyä tai niitä ehkäistä. Jos käyttää maskia eikä halua kätellä, se on totta kai ihan ok.

Salminen painotti koronarokotteen antavan perussuojan, joka tekee riskin vakavalle taudille vähäiseksi.

– Perusterveistä ihmisistä yli 99 prosenttia selviää koronasta ihan hyvin ja paranee.

THL ei ole nähnyt tarpeelliseksi suositella neljättä rokoteannosta sote-henkilöstölle tai perusväestölle.

Salmisen mukaan on harhaluulo, että Suomen linja rokotesuosituksissa poikkeaisi muista EU-maista.

– Suositukset ovat aika samanlaisia, mutta joissakin maissa on tehty poliittisia päätöksiä, että voidaan tarvita rokotteita.

Suomessa on rokotteita tällä hetkellä varastossa. Salminen vertasi seminaarissa rokotteita tykin ammuksiin, joita käytetään, jos tarvetta ilmenee.

– Se, että niitä on, ei ole syy sille, että ne pitäisi kaikki käyttää. Syyn pitää olla lääketieteellinen. Ne vanhenevat jossain vaiheessa, eikä siitä pidä ahdistua. Täytyy hyväksyä, ettei kaikkea tule käytettyä.

Salminen täsmensi tilaisuuden jälkeen olleensa keskustan seminaarissa asiantuntijaroolissa.

Salminen kertoi saaneensa kyselyjä eri puolueilta, mutta aikoo pitäytyä asiantuntijana eikä lähde politiikkaan mukaan.