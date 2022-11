Keskustan väeltä vaisu arvio Annika Saarikolle – kommentoi nyt asemaansa puolueessa

Saarikon mukaan hän on täysimääräisesti sitoutunut tehtäväänsä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sai kylmän suihkun niskaansa puoluevaltuuston kokouksen alla.

Saarikko oli vasta neljänneksi suosituin ministeri keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaan kyselyssä, jossa keskustan puoluevaltuutettuja pyydettiin arvioimaan ministereiden onnistumista.

Vain 38 prosenttia valtuutetuista nimesi Saarikon parhaiten onnistuneiden ministereiden listalle.

IS kysyi Saarikolta Kuopiossa, miten hän näkee asemansa puheenjohtajana ja tulisiko keskustan kannatus olla jollakin tietyllä tasolla kevään eduskuntavaaleissa, jotta hänellä on mandaatti jatkaa puolueen johdossa.

– Olen täysimääräisesti sitoutunut toteuttamaan tätä tehtävää, ja siihen minut on valittu viime kesänä. Aion taistella ja muusta en puhu. Kuulostiko puheeni siltä, että olisin lähdössä johonkin? Saarikko kysyi.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kehotti mediaa tutkimaan viime aikaisten eduskuntavaalien tuloksia ja katsomaan myös muiden maiden vaaleja.

– Älyttömän isoja asetelmamuutoksia tapahtuu lyhyessä ajassa ennen vaaleja. En ymmärrä, miksi meidän pitäisi asettaa jokin prosentuaalinen tavoite, koska aiomme mennä joka tapauksessa sen ohi.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi on sanonut, että keskustan kannatuksen on oltava vähintään 15 prosenttia, jotta puolue voisi neuvotella seuraavaan hallitukseen menemisestä.

Annika Saarikon mukaan hallitus on pysynyt pystyssä ulkoisten olosuhteiden vuoksi. Vierellä keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Saarikko sanoi tiedotustilaisuudessa, että ”selvästi meidän ja suomalaisten välisessä yhteydessä on häiriöitä ja luottamus meihin on ohentunut”.

– Keskusta on kantanut vastuuta ja myös maksanut vastuun kantamisesta hinnan. Suurin ongelmamme tällä hetkellä suomalaisten silmissä on tietty tunnistamattomuus, mikä johtuu kahdesta hyvin erilaisesta vaalikaudesta. Nyt se alkaa olla ohi, alkaa uusi aika. Keskusta voi kiteyttää omaa perussanomaansa.

Puoluevaltuustopuheessaan Saarikko purkautui, ettei keskustalla ole ollut hallituksessa kotoisa olo.

Saarikon mukaan keskusta ei ole lähtenyt hallituksesta, koska se on onnistunut löytämään aina ”pienimmän yhteisen nimittäjän kriisien vuoksi”.

– Hallitus on ollut useampaan otteeseen epäluottamuskuilun partaalla. Kun sanon, että näin on, niin tarkoitan sitä. Yhteyttä viime vaalikauden oppositiopuolueiden ja keskustan välille ei ole onnistuttu rakentamaan sillä tavalla kuin olisin toivonut. Keskeisimmät näkemyserot ovat liittyneet käsityksiin velasta, talouden raameista ja luonnonvaroista. Olosuhteet ovat rakentaneet liiman, mitä hallituspuolueet eivät ole kyenneet keskenään saavuttamaan.

Reijo Raatikainen aikoo pitäytyä keskustan kannattajana, vaikka usko onkin horjunut. Taustalla keskustan viestintäpäällikkö Jirka Hakala.

Kuopion torilla keskustan tilaisuuteen osallistunut Reijo Raatikainen kritisoi hallituksen talouspolitiikkaa.

– Nimenomaan velkaa on otettu liikaa. Kun korot nousevat, velkaa on otettava koron maksuun. On eletty vähän kuin ei olisi ajateltu taloutta ollenkaan. Olen ollut siitä surullinen.

Saarikko sanoi puoluevaltuustopuheessaan, ettei velkaa voida loputtomasti ottaa ja piikitteli hallituksen vasemmistopuolueita uusista löysistä lupauksista.

Suurimmat aplodit Saarikko sai silti mainostamalla hallituksen toteuttamaa ylimääräistä lapsilisää, joka maksaa valtiolle arviolta 112 miljoonaa euroa. Saarikko vihjaili myös lapsilisiin tehtävistä lisäsatsauksista taloustilanteen helpottaessa.

Saarikko rummutti samaa teemaa myös Kuopion torilla.

– Se oli muuten Suomen Keskusta, joka lupasi suomalaisille lapsiperheille, että poikkeuksellisen hintojen nousun keskellä lapsiperheitä autetaan joulukuussa maksettavalla ylimääräisellä lapsilisällä, Saarikko nostatti tunnelmaa.