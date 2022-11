Saarikko sanoi keskustan puoluevaltuustossa, ettei ”päättyvän hallituskauden ongelmana ole ollut niinkään se, mitä on tehty, vaan kenen kanssa”.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko avautui Kuopiossa puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään puheessa hallitusyhteistyön ongelmista.

– Päättyvän hallituskauden ongelma ei taida niinkään olla se, mitä on tehty, vaan kenen kanssa on tehty. Olo ei ole ollut kotoisa. Mutta on tässä se hyvä puoli, että on ainakin tullut selväksi oman aatteen ytimet – on niitä sen verran puolustettu, Saarikko sanoi.

Saarikko sivalsi vasemmistopuolueita niiden ajamasta talouspolitiikasta.

– Velallakin on taas hinta, vaikka siihen osa oman ikäluokkani päättäjistä ei hetki sitten uskonut. On vastuutonta väittää, että jatkossakin kaikkea voidaan vain luvata lisää. Aloitetaan nyt hyvä vasemmisto siitä, että katsomme miten kuluneen vaalikauden hyvinvointimenoja lisäävät uudistukset oikeasti vaikuttavat ennen kuin lupaatte kottikärryllisen hyvinvointivaltiota lisää.

Keskustan kannatus on historiallisen heikolla tasolla. Marraskuun puolivälissä julkaistussa Helsingin Sanomien gallupissa keskustan kannatus oli vain 10,1 prosenttia.

Puolueen sisällä matalasta kannatuksesta on syytetty muun muassa hallituspohjaa.

Kainuuta keskustan puoluevaltuustossa edustava Keijo Mulari sanoi IS:lle ennen kokousta, että keskusta on myötäillyt hallituksessa liikaa ”vasemmistovihreitä”.

Saarikon mukaan hallituksen politiikan sisältö on mielikuviin verrattuna todellisuudessa paljon parempaa, ja keskustan tavoitteet ovat valtaosin toteutuneet.

– Kuten vuoden alussa aloittavat hyvinvointialueet. Mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että olemme menettäneet paljon luottamusta ja kadottaneet yhteyden moniin suomalaisiin. Minä tiedän sen ja tunnen vastuuni.

Saarikko mainosti keskustaa aidoksi ja alkuperäiseksi koko Suomen puolueeksi ja alleviivasi, että ”halpoja kopioita” on varottava.

Oppositiopuolue kokoomusta Saarikko näykkäisi veronkevennysten ajamisesta velaksi. Viittaus kokoomukseen kirvoitti aplodit yleisöltä.

– Verotuksen black friday -reseptiä muuten kokeili tuoreeltaan Iso-Britannia rouva (Liz) Trussin johdolla. Tuloksena potkut pääministerille, kansainvälinen valuuttarahasto sormea heristämässä ja markkinavoimat mullin mallin. Kokoomus, ottakaa oppia.

Saarikko esitteli puheessaan seitsemän kohdan reseptin eduskuntavaaleihin: keskusta ajaa muun muassa ”tuntuvaa veronkevennystä” niille eläkeikäisille, jotka jatkavat työntekoa. Keskusta haluaa myös päästä eteenpäin paikallisessa sopimisessa ja houkutella Suomeen nopeasti ulkomaista työvoimaa.

Saarikko otti jälleen esiin ajatuksen erityistalousalueiden perustamisesta. Saarikko mainitsi, että Tampere oli perustamisensa aikaan erityistalousalue, ja arveli, että keskusta saa tukea pääministeri Sanna Marinilta erityistalousalueiden perustamiseen.

Työn ohessa on opetettava ja opittava suomea tai ruotsia ja annettava esimerkiksi ammatillista koulutusta, ja työnantajan kustannuksia tulee madaltaa palkkatuen tyyppisellä julkisella rahoitusosuudella, Saarikko sanoi.

Saarikko nosti myös esiin matalan syntyvyyden. Konkreettisena keinona perhepolitiikassa Saarikko mainitsi lapsilisät.

– Joulun alla maksetaan ylimääräinen lapsilisä. Sen hoiti keskusta. Ja kun taloudessa on jatkossa liikkumavaraa, olemme jälleen valmiita satsaamaan lapsilisiin.

Viittaus lapsilisiin kirvoitti keskustaväeltä puheen suurimmat aplodit.

Saarikko alleviivasi, että keskustan on oltava vastavoima vastakkainasettelulle.

– Emme me puolueena määrittele mitä on hyvä elämä tai oikeanlainen ihmisyys. Eikä kannattaisi muuten sellaista opettaa kenenkään muunkaan. On sietämätöntä, että liian moni suomalainen kokee ihonvärinsä, uskontonsa, elinkeinonsa – tai polttopuilla lämpiävän leivinuuninsa tai dieselautonsa vuoksi, että on vääränlainen tai elää väärin.