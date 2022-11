Huippuarviot keskustan sisäisessä kyselyssä saanut Kaikkonen vakuutti, ettei hän haikaile puolueen puheenjohtajaksi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) painotti, että Suomen turvallisuus on hyvissä kantimissa. Kuva Kuopion torilta.

– Jos taivaalla näkyy lentokoneita, ne ovat omia, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) letkautti Kuopion torilla lauantaina.

Kaikkonen vakuutti keskustan toritilaisuudessa, että Suomen Nato-jäsenyyden toteutuminen on vain ajan kysymys.

Rajoilla on rauhallista, Venäjän tähtäin on Ukrainassa ja Suomi on varmistanut turvallisuuttaan puolustusmateriaalihankinnoilla, Kaikkonen kertoi.

Kaikkonen lisäsi, että kertausharjoituskutsuja voi tulla ”tällekin joukolle tai ainakin osalle paikalla olijoista”.

Suuri osa toritilaisuuteen tulleista kuului tosin todennäköisesti nostoväkeen.

Kaikkonen arvioi IS:n haastattelussa, että Suomen Nato-prosessissa kestää vielä ”vähintään kuukausia”.

– Näyttäisi siltä, ettei asia etene Unkarissa ennen helmikuuta. Sellainen henkinen asento on hyvä olla, että kestää tässä vielä voi.

Kaikkonen myöntää, että Unkarin viivytyspeli Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnissa on ollut ”hivenen yllätys”.

– Toisaalta mitään selvää päivämäärää sieltä ei ole aikaisemminkaan saatu. Kyllä tähän silläkin tavalla varauduttiin, että mutkia voi tulla matkaan ja haettiin kotimaassa laaja tuki tälle hankkeelle, että se kestää tarvittaessa senkin, että prosessi voi venyä.

Turkki on jumittanut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessia keväästä alkaen.

Kaikkonen tapaa joulukuun alkupuolella Turkissa Turkin puolustusministeri Hulusi Akarin tämän kutsusta.

– Varovaisen myönteisin odotuksin olen liikkeelle lähdössä. Koitan tietysti edistää asiaamme, loppupeleissä ratkaisut tehdään Turkin päässä. Kyllä Turkki voi siihen luottaa, että Suomi on sitoutunut terrorismin torjuntaan.

Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä allekirjoitettiin kesäkuun lopussa yhteisymmärrysasiakirja, jonka mukaan Suomi ja Ruotsi antavat Naton jäseninä Turkille kaiken tukensa sen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjunnassa.

Suomi, Ruotsi ja Turkki solmivat yhteisymmärrysasiakirjan kesäkuun lopussa Madridissa.

Pöytäkirjan mukaan tämän johdosta Suomi ja Ruotsi eivät tue YPG:tä/PYD:tä eivätkä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin poliittisen vastustajan Fethullah Güleniä liikettä.

Ovatko ongelmat enemmän Ruotsin ja Turkin välisiä kuin Suomen ja Turkin välisiä?

– Kyllähän se hivenen siltä on näyttänyt.

Hivenen?

– Kyllä se siltä on näyttänyt.

Turkki aloitti viikko sitten iskut kurdien hallinnoimille alueille Syyrian pohjoisosassa ja Irakissa. Iskujen kohteina olivat Turkin mukaan Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n ja kurdien aseellisen YPG-järjestön tukikohdat.

Erdoganin hallitus väittää, että PKK ja YPG olisivat olleet vastuussa Istanbulin keskustassa 13. marraskuuta tehdystä pommi-iskusta, jossa kuoli kuusi ihmistä.

Suomi ei ole antanut Turkin iskuista virallisia lausuntoja. Hyssytteleekö Suomi kantojaan herkän Nato-prosessin vuoksi?

– Luulen, että Suomen mahdollinen kommentointi tapahtuu osana yhteistä EU-linjaa, jos EU:ssa katsotaan, että tähän aiheeseen ollaan kommentoimassa. Muutoin ulkoministeriö varmaan arvioi kommentointitarvetta, se ei sinänsä puolustusministeriön tehtäviin kuulu, Kaikkonen sanoo.

Unkarilla on ollut oikeusvaltio-ongelmia ja Turkki on toteuttanut iskuja Pohjois-Syyriassa, joudutaanko tässä ottamaan Nato-prosessin vuoksi erilaista äänenpainoa oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskysymyksiin?

– En itse tunnista, että Suomi olisi mitään u-käännöksiä omassa politiikassaan tekemässä. Nato-prosessi on meille erittäin tärkeä, mutta ei voi olla niin, että Suomi lakaisisi ihmisoikeudet tai oikeusvaltioperiaatteet maton alle.

Kaikkonen puhui Kuopiossa keskustan puoluevaltuuston kokouksessa muutakin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Kaikkosen mukaan Suomelle on itsestään selvää, että se tekee riittävästi terrorismin torjumisen eteen, mutta asiaa käydään edelleen Turkin kanssa läpi.

Kaikkonen pauhasi puoluevaltuuston kokouksessa vauhtiaan päästyään kuin maallikkosaarnaaja ja painotti, että keskusta pärjäsi kunta- ja aluevaaleissa selvästi odotuksia paremmin.

– Keskustan tolppa nousi oikein huomattavasti korkeammalle kuin kukaan osasi odottaa. Me kaadoimme gallupit, me kaadoimme vinoilevat kolumnistit näissä molemmissa vaaleissa. Me teimme sen kaksi kertaa ja teemme sen vielä kolmannenkin kerran! Kaikkonen loi henkeä.

Kaikkonen sai puoluevaltuuston kokouksen alla parhaat arviot keskustan ministereistä keskustan pää-äänenkannattajan Suomenmaan kyselyssä. 97 prosenttia puoluevaltuuston jäsenistä nosti Kaikkosen parhaiten onnistuneiden ministereiden listalle.

– Noissa kehuissa on vähän liikaakin jo, en usko, että ihan niin paljon ansaitsenkaan, Kaikkonen kommentoi.

Poliittisesta nosteesta huolimatta Kaikkonen sanoo, ettei hän tähyile keskustan puheenjohtajaksi.

– Olin siihen paikkaan ehdokkaana muutama vuosi sitten, kisa oli reipas, mutta jäin kakkoseksi, silloin kannatus on mitattu, enkä ole sen koommin tuon tehtävän perään haikaillut.