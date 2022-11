Pääministerin mukaan Sdp ei ole valmis porrastamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Kokoomus on valmis tekemään sosiaaliturvaan satojen miljoonien eurojen säästöt, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi SAK:n tentissä perjantaina.

– Sosiaaliturva on konkreettinen painopiste, josta satoja miljoonia löytyy, Mykkänen kommentoi.

Asia nousi esiin, kun puheenjohtajat saivat esittää tentin lopussa toisilleen kysymyksiä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kysyi Mykkäseltä, kuinka monta miljardia kokoomus leikkaisi menoja ensi vaalikaudella ja mistä kokoomus leikkaisi.

Mykkäsen mukaan kokoomus leikkaisi koko vaalikauden aikana neljä miljardia euroa. Sosiaaliturvan lisäksi kokoomuksen säästölistalla olisivat ainakin hallinto, hankinnat ja matkat.

Mykkäsen vastaus vaikutti yllättävän Marinin.

– Kiitos konkretiasta, Marin sanoi.

Tentissä käsiteltiin myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista, mikä tarkoittaisi sitä, että etuisuus olisi alkuvaiheessa suurempi ja loppuvaiheessa pienempi.

Opetusministeri, Li Anderssonin (vas) mukaan uudistus lisäisi työttömyysturvamenoja, koska Suomessa on enemmän ihmisiä, jotka ovat työttöminä lyhyemmän ajanjakson.

– He saisivat nykyistä suurempaa työttömyysturvaa, mikä tarkoittaisi sitä, että heidän kannustimensa työllistyä heikentyisivät.

– Toinen ongelma on, että kaikkiin malleihin sisältyisi ajatus siitä, että ansiosidonnaista leikataan loppupäästä. Miten pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvan leikkaaminen heitä auttaa? Ei mitenkään. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla työttömyysturvan tason leikkaaminen ei tuota mitään muuta kuin lisää köyhyyttä ja kurjuutta.

Puheenjohtajat sanailivat paikoin kiihkeästi SAK:n tentissä.

Marin kertoi olevansa ”aivan samaa mieltä kaikesta, mitä Li äsken kuvasi”.

– Sdp ei ole tällaisiin uudistuksiin missään nimessä valmis. Ei pidä olla naiivi, kun puhutaan ansiosidonnaisen murentamisesta tai ulottamisesta kaikille, kyllä siinä on taustalla se, että halutaan murentaa houkutinta liittyä ammattiliittoon, Marin näki.

Mykkänen kertoi kokoomuksen kannattavan ansiosidonnaisen ulottamista kaikille palkansaajille.

– Tällä hetkellä ansiosidonnainen rahoitetaan 95-prosenttisesti sellaisilla maksuilla, joita maksaa jokainen palkansaaja riippumatta siitä, kuuluuko kassaan vai ei. Kyllä se on selkeä oikeudenmukaisuuskysymys. Se on kallis uudistus, pari sataa miljoonaa euroa vuodessa, mutta meidän mielestä se on oikeudenmukaisuusteko.

Myös valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko katsoi, että kaikilla työttömillä tulisi olla oikeus yleiseen ansioturvaan.

Saarikon mukaan ansiosidonnaisen porrastaminen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottaminen kaikille pitää katsoa osana samaa kokonaisuutta, vaikka uudistus voisi johtaa jopa suurempiin kustannuksiin.

Kipinöintiä tentissä aiheutti myös kysymys siitä, kuinka paljon viisi päivää viikossa ja kahdeksan tuntia päivässä tekevälle ihmisille pitäisi vähintään maksaa bruttopalkkaa.

Marin raapusti lappuun 3 000 euroa. Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kirjoitti lappuun luvun 1 500 euroa.

Ohisalo selvitti, että 1 500 euron päälle maksettaisiin esimerkiksi 600 euron perustulo, minkä päälle tulisi ”kohtuuhintaista asumista ja tukea joukkoliikenteeseen”.

Marin selitti lukuaan asumisen kalliilla hinnalla sekä korkealla inflaatiotasolla.

– Haluan nähdä hyväpalkkaisia ja hyväehtoisia työpaikkoja, Marin sanoi.

– No, kukapa ei, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra hymähti.

Marin puolestaan kiihtyi Ohisalolle.

– En ymmärrä perustuloajattelun lähtökohtaa siitä, että pitäisi siirtää yhteiskunnan maksettavaksi työnantajan palkkakuluja, Marin sanoi.

– Ei vain, se olisi se pohja, Ohisalo totesi.

– Pistetään niin minimipalkat, 1 500 euroa kuussa, viisi päivää viikossa ja sitten yhteiskunta maksaa palkan päälle. Minä en halua nähdä, Marin jatkoi.

– Että jokaisella olisi mahdollisuus toimeentuloon, ei niin eletään aivan jollain minimiperustulolla, Ohisalo sanoi.

– Pitäisikö mielestäsi saada kahdeksan tuntia päivä, viisi päivää viikossa... Marin puhui päälle.

– Minä vastasin tähän niin, että tässä olisi taustalla myös laajempi sosiaaliturvajärjestelmän uudistus, Ohisalo sanoi.

Marin jäi pyörittelemään päätään.

Myös Saarikko ja Purra ampuivat alas perustulomallin.

– Maria, te olette muuttamassa teidän perustulomallia niin, että kaikki saavat jonkun pohjan valtiolta ja sitten työnantajat voivat maksaa vähemmän. Tässä ei ole mitään järkeä, Saarikko tyrmäsi.

Purra sanoi, ettei ”tässä pöydässä voida palkkoja hirveän paljon sorvata”.

– Mutta voimme puuttua siihen, kuinka paljon palkasta valtio vie, minkälaisiin menoihin, mihin kaikkeen suomalaisen veronmaksajan rahaa viedään, se on aika iso koura verrattuna myös Ruotsiin keskituloisen kohdalla, Purra kommentoi.