Turkki ja Unkari jarruttavat edelleen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointia. Entisellä ulkoministerillä on asiasta sanottavaa.

Entinen ulkoministeri Timo Soini sanoo, että Turkki käyttäytyy tällä hetkellä täysin sopimattomasti.

– Turkki pelaa tosi härskiä peliä ja nyt kyllä tyhjennän sen, mitä sydämellä on. Ulkoministerinä en tällaista olisi voinut sanoa, koska se on osa kansallista konsensusta ja yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Soini tilitti perjantaina Ylen aamu -ohjelman Jälkiviisaissa.

Turkki on pommittanut Syyrian rajalla kurditaistelijoiden asemia ja valmistanut joukkojaan hyökkäykseen. Yhtenä kohteena on ollut al-Holin leiri, jolla kurditaistelijat pitävät Isis-jihadistien perheenjäseniksi epäiltyjä naisia ja lapsia. Se on iskenyt vihollisinaan pitämiin kurditaistelijoihin.

Turkin pidempi konflikti Syyriassa olisi kiusallista Natolle.

– Tämä toistuu, toistuu ja toistuu. On äärimmäisen suuri vaara, että Suomi ja Ruotsi ovat nyt tukemassa tällaista politiikkaa ja välillisesti vaikenemassa. Tämä on vastenmielistä seurattavaa, Soini sanoo.

– Turkki käyttäytyy täysin sopimattomasti. Kansainvälinen yhteisö katsoo jälleen kerran sivusta kurdien murjomista ja murhaamista, hän jatkaa.

Tasavallan presidentin kanslia sanoi eilen torstaina, että hallituksen pitäisi antaa eduskunnalle lakiesitys Suomen liittymisestä Natoon jo ennen kuin kaikki Naton jäsenvaltiot ovat ratifioineet Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi uskovansa, että Suomi ja eduskunta voisi hyväksyä Nato-jäsenyyden ilman kaikkien jäsenmaiden hyväksyntää.

Ongelmia Suomella on myös Unkarin ratifioinnin kanssa. Unkari nimittäin lykkäsi taas Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointia, tällä kertaa helmikuun alkuun.

EU on jäädyttänyt Unkarilta 13 miljardia euroa, kunnes Unkari on toteuttanut sovitut lakiuudistukset muun muassa demokratiakehityksestä.

– Unkari tekee nyt sen, että lypsää viimeiseen asti ja lopulta taipuu. Mutta tämäkään ei ole mahdollista, jos Turkki ei antaisi tuulensuojaa. Ei Unkari yksin jarruttaisi EU:ssa ja Euroopassa Suomen Nato-jäsenyyttä päivääkään, Soini kommentoi.

Soini myöntää, että varojen jäädyttämisellä on merkitystä.

– Mutta Unkarin pääministeri Viktor Orban pelaa oman pelikirjansa mukaan. Hän on ollut vallassa jo vaikka kuinka pitkään. Tämä on aivan normaali pelikirja hänelle. Hän pysyy parrasvaloissa, se auttaa kotimaan kannatuksessa ja hän näyttää kovalta ja hyvältä johtajalta, Soini sanoo.

Soinin mukaan Unkari ratifioi jäsenyydet ”heti, kun Turkin vipuvarsi on pois”.