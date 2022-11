Suora lähetys kello 10: Sanna Marin saa Euroopasta korkean tason vieraita

Suomen luontokeskus Haltiassa järjestettävän tapahtuman aiheena on metsien rooli hyvien elinympäristöjen rakentamisessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) saa torstaina Euroopasta korkean tason vieraita, kun Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, ympäristöasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius, Viron pääministeri Kaja Kallas ja Ruotsin varapääministeri Ebba Busch saapuvat Suomeen keskustelemaan metsistä.

ISTV näyttää Into the Woods -tapahtuman alkupuheenvuorot ja tiedotustilaisuuden suorana kello 10 alkaen.

Alkupuheenvuoroja seuraa pääministeri Marinin, komission puheenjohtaja von der Leyenin, pääministeri Kallaksen ja varapääministeri Buschin tiedotustilaisuus kello 11.15.

Suomalaisministereistä tapahtumaan osallistuvat myös ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr) ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk). Tapahtumaan osallistuu myös joukko tutkijoita sekä arkkitehtuurin ja rakentamisen asiantuntijoita.

Into the Woods -tapahtuma on osa Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta, jonka tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön kestävää kehitystä, osallisuutta ja kauneutta. Bauhausilla viitataan 1920-luvulla Saksassa perustettuun arkkitehtuuri- ja muotoilukouluun.