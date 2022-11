Nuorten katuryöstely yleistynyt – tällä tavalla suurimmat puolueet puuttuisivat ongelmaan

Hallituspuolue Sdp:stä ja keskustasta toivotaan, että sisäministeriöstä tulisi vielä tämän vaalikauden puolella jonkinlainen toimenpide-ehdotus siitä, miten nuorten katuryöstelyyn pystyttäisiin nopeasti puuttumaan.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin ja keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Jouni Ovaskan mukaan puolueet antavat täyden tukensa sille, että sisäministeriössä ryhdytään vielä ennen eduskuntavaaleja valmistelemaan toimenpiteitä katuryöstelyn kitkemiseksi.

– Toivon, että sisäministeriöstä tulisi vielä tämän vaalikauden puolella jonkinlainen toimenpide-ehdotus siitä, miten nuorten katuryöstelyyn pystyttäisiin nopeasti puuttumaan, Ovaska sanoo.

– Ei tässä syytä viivytellä ole. Annamme tuen kaikille toimenpiteille, joita pöytään tuodaan. Tämä on asia, jossa kannattaa hihat kääriä välittömästi, Lindtman lisää.

Helsingin Sanomat kertoi tänään, että poliisin tuoreiden rikostilastojen mukaan ryöstöjen määrä kasvaa tänä vuonna suuremmaksi kuin vuosiin. Osa poliisilaitoksista kertoo HS:lle, että heitä huolettavat etenkin lisääntyvät nuorten tekemät ryöstöt.

Ilta-Sanomat kysyi viideltä suurimmalta puolueelta, miten ongelmaan tulisi puuttua.

Lindtmanin mukaan viranomaisilla, kuten poliisilla, tulisi olla riittävät resurssit, jotta katuryöstelyn kaltaisiin ilmiöihin pystytään ennaltaehkäisemään, tutkimaan ja puuttumaan välittömästi, kun ne alkavat nostamaan päätään.

Ennaltaehkäisyssä suuri rooli on hänen mukaansa kouluissa, joissa tarvitaan parempaa yhteistyötä viranomaisten kesken.

– Tarvitaan nuorisotyöntekijöitä ja poliisit kertomaan nuorille, että teoilla on seuraukset. Ja koulujen ja vanhempien välinen yhteistyö nykyistä paremmaksi.

Lindtmanin mukaan on kuitenkin myös pohdittava, olisiko rikoksiin syyllistyneiden nuorten kohdalla mahdollista ottaa käyttöön nykyistä nopeampia seuraamuksia.

– Pitäisi arvioida nykyistä laajempaa mahdollisuutta käyttää nuorisorangaistuksia tai yhdyskuntapalvelusta, mahdollisesti vasta pitkän oikeuskäsittelyn jälkeen tulevien sakkojen sijaan. Tai ehdollisten vankeusrangaistusten rinnalla, hän sanoo.

Antti Lindtman mainitsee myös tarpeen puuttua nykyistä tiukemmin laittomien aseiden hallussapitoon, josta rangaistuksena on hänen mukaansa aivan liian usein vain sakko.

Tämän lisäksi myös maahanmuuttajien kotoutumiseen tarvitaan Lindtmanin mukaan uutta otetta ja ryhtiliikettä. HS:n mukaan Helsingissä yli puolet epäillyistä nuorista ryöstäjistä on maahanmuuttajataustaisia.

– Mikäli vanhemmat eivät ole oppineet kieltä tai integroituneet yhteiskuntaan, niin tuki, jota kotoa tarvittaisiin, kun asiat alkavat menemään huonolle polulle, jää puuttumaan. Eli pitää varmistaa, että ihmisillä on riittävät kannusteet ja velvoitteet osallistua kotouttamistoimintaan.

– Kaikkein tärkein tekijä, oli kyse sitten maahanmuuttajataustaisesta tai kantasuomalaistaustaisesta, on kuitenkin puuttua syrjäytymiskehitykseen, hän sanoo.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Atte Harjanteen mukaan ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista ja moniammatillista otetta.

– Tämän pitää soittaa kelloja, että puututtaisiin juurisyihin ja päästään katkaisemaan rikoskierteet mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti, Harjanne sanoo. Hänen mukaansa kehityksen taustalla vaikuttaa muun muassa alueellinen eriytyminen, joka näkyy kouluissakin.

– Toki koko koronan ajan puhuttiin myös siitä, että miten epidemia heijastuu nuorten hyvinvointiin.

Atte Harjanteen mukaan on vaarallista typistää katuryöstely puhtaasti maahanmuuttokysymykseksi.

Harjanteen mukaan kotoutumispolitiikan onnistuminen on ongelman ratkaisussa yksi työkalu, mutta varoittaa yksinkertaistamasta asioita.

– On vaarallista typistää tämä puhtaasti maahanmuuttokysymykseksi, koska syyt, jotka vaikuttavat rikoskierteen käynnistymiseen, eivät liity yksinomaan maahanmuuttoon.

Rangaistusten kiristämiseen Harjanne suhtautuu penseästi.

– Niillä ei useinkaan ole sellaista rikoksia vähentävää vaikutusta kuin toivotaan. Voi olla, että sekin on jossain tapauksissa perusteltua, mutta tässä tapauksessa rangaistusten kiristämisen tulisi olla korkeintaan yksi osa keinopaletista.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska painottaa, että tilanne vaatii resursseja joka sektorille.

– Näen tämän isona yhteiskunnallisena ongelmana. Ja näyttää siltä, että tämä saattaa pahentua, ellemme me pysty pysäyttämään tätä kehitystä. Tuntuu, että moni lapsi ja nuori ei nyt ymmärrä, kuinka vakavasta asiasta on kyse, Ovaska sanoo.

Myös Ovaska puhuu ennaltaehkäisyn tärkeydestä: nuorisotyöstä sekä koulujen ja kotien yhteistyöstä. Mutta ennen kaikkea poliisin lisäresursseista.

– Poliisilla pitää olla voimavaroja, toimintaedellytyksiä, mutta myös lainsäädäntökeinoja puuttua näihin tapauksiin.

Hänen mukaansa nyt nähty kehitys kertoo myös epäonnistumisesta maahanmuuttajien kotouttamisessa.

– Tältä osin maahanmuuttajien kotouttamisessa on epäonnistuttu. Kotiuttamispolitiikkaa pitää vielä miettiä, että voidaan puuttua ja ennaltaehkäistä tällaisia tapauksia. Kyse on siitä, miten me opetamme suomalaiseen yhteiskuntaan tulijat kieleen ja kulttuuriin, Ovaska sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaativat aiemmin tänään Ilta-Sanomien haastattelussa ”vahvoja” ja ”kovia” keinoja, jotta nuorten keskuudessa yleistynyt katuryöstely saataisiin aisoihin.

Mykkänen totesi, että huolenpidon ja nuorisotyön ohella kouluissa tulisi saada luotua nuorten elämään järjestystä.

– Tarvitsemme pari piirua enemmän sellaista otetta, että nuoret oppivat, että yhteiskunnassa on säännöt ja niitä on noudatettava.

Tämän lisäksi kotouttamiseen tarvitaan hänen mukaansa vahvempia keinoja.

– Myös keppiä, eikä pelkästään porkkanaa. Pitäisi edellyttää pysyvän oleskeluluvan ehtona opiskelu- ja työhistoriaa. Meidän on ehdollistettava kotoutumisajan tukia työntekoon ja sitä kautta luotava myös mallia maahanmuuttajataustaisissa perheissä siitä, miten Suomessa eletään.

Kai Mykkänen pitää valitettavana sitä, että nykyinen hallitus päätti lopettaa viime hallituksen aikana aloitetun hankkeen ulkomaalaisten rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Mykkänen toimi viime hallituksen sisäministerinä.

Perussuomalaisten Purran mielestä pääasiallinen syy vastaavaan kehityskulkuun on huonosti harjoitettu maahanmuuttopolitiikka.

Ratkaisuksi tilanteeseen puolue esittää muun muassa rangaistusten kiristämistä, rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista neljääntoista vuoteen sekä poliisien toimivaltuuksien kasvattamista ja laajennettuja pakkokeino-oikeuksia.

– Haluamme tehostaa karkottamista. Ylipäätään vakaviin rikoksiin syyllistyneet täytyy saada ulos maasta, Purra sanoi.

Riikka Purra esitti tänään keskiviikkona hallitukselle epäluottamusta. Puolueen mukaan hallitus on vähätellyt jengi- ja katurikollisuuden tuomaa uhkaa ja epäonnistunut kansalaisten turvallisuudesta huolehtimisessa.