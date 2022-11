Kommentti: Näin katkeaa punavihreä akseli

Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton yllättävän pitkä yhteinen taival saattaa kohta päättyä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Vahvinkin akseli katkeaa, kun sitä liian kauan kuormitetaan.

On makuasia, onko punavihreä akseli hallituksen sisällä heikommasta vai vahvemmasta päästä. Mutta kestonsa rajoilla se on.

Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto hitsautuivat yhteen oppositiossa vastustaessaan Juha Sipilän (kesk) hallitusta. Oma hallitustaival on ollut stressaavin mahdollinen: tautia, sotaa ja inflaatiota.

Nyt vaalijuna puksuttaa jo täysillä kohti maaliaan. Akseli kitisee.

Kolmen puolueen johtajista Sanna Marin (sd) on ollut eniten valokeilassa, hyvässä ja pahassa. Kukin tietenkin vastaa tekemisistään.

Vasemmistoliiton Li Anderssonille se, että Marin varastaa huomion tuntuu sopivan. Agitaattori on löytänyt itsestään asiapoliitikon.

Anderssonin suurin urahaaste oli luovia vasemmistoliitto läpi Suomen Nato-käännöksen. Vähäisemmällä pelisilmällä puolueen hajoaminen olisi ollut aivan mahdollinen.

Nyt vasemmistoliitto selvisi kannatuksen lyhyellä notkahduksella. Sinänsähän vasemmistoliiton kannatus ei paljoa kasva eikä juuri laskekaan koskaan. Tämä helpottaa Anderssonin oloa. Ei tarvitse unelmoida mahdottomia, mutta ei liikoja pelätäkään.

Vihreiden Maria Ohisalolla on vaikeampaa. Vihreiden oppositioaikojen suosiohuipusta on aikaa, mutta hallitukseen lähdettiin suurin odotuksin. Ohisaloon kohdistuneet odotukset saattoivat olla kohtuuttomiakin ensimmäisen kauden kansanedustajalle.

Vihreiden pettymys saavutuksiinsa saa hakemaan syntipukkia muualta, ja yhä useammin syntipukiksi kelpaa pääministeri Marin. Tätä on syytetty ympäristötavoitteista luistamisesta jo ennen EU:n ennallistamisesityksen surullista tarinaa.

Suuttumus on aitoa, mutta vihreillä on syy myös pelätä Marinin kansansuosiota. Hän on ensimmäinen demarijohtaja, joka vie vihreiltä äänestäjiä.

Jotta uusi voisi syntyä, vanhan pitää kuolla tieltä. Näyttää siltä, että vaalienjälkeisen hallituksen synnyttämiseksi punavihreän akselin pitää murtua. Ainakin, jos Sdp haluaa olla siinä mukana.

Veikatuin hallituspohja on sinipuna kokoomuksen johdolla. Marinin sopeuttamispuheet voi tulkita jo soidinlaululta kokoomukselle.

Vihreät kokoomus vielä ottaisi demarien kavereiksi, mutta tuskin vasemmistoliittoa. Puolueessa tähän valmistaudutaan jo henkisesti. Pistetään uskotut saavutukset arkistoon ja ajatellaan, että sitten taas joskus.

Syväpunaiset vasemmistoromantikot voivat toki uneksia punavihreän rintaman uudesta taistelusta kokoomus-perussuomalaista hallitusta vastaan.

Vihreät eivät voi tyynnytellä itseään fatalismilla. He näet voisivat päästä hallitukseen ilman demareitakin. Tämä onnistuisi sellaisessa porvarihallituksessa, jossa ei ole perussuomalaisia.

Jollain tuulenvireellä ja laskukaavalla sekin voisi olla mahdollinen. Silloin vihreitä suorastiin rukoiltaisiin mukaan. Ohisalon on otettava tämä kasvavassa määrin huomioon.

Kitisee ennen kuin katkeaa.