Kärnän tunteet kuohahtivat Twitterissä saamelais­käräjä­laista: ”Iiris Suomelan törkeä puhe täys­istunnossa on poikimassa tukun tutkinta­pyyntöjä”

Suomela kiisti mitään törkeää sanoneensa ja laittoi sanatarkan sitaattinsa Twitteriin, Kärnä piti Suomelan vastausta höpöhöpönä.

Eduskunnan saamelaiskäräjäkeskustelusta jäi hampaankoloon ainakin kansanedustaja Mikko Kärnälle (kesk). Kärnä suivaantui Twitterissä kansanedustaja Iiris Suomelan (vihr) salipuheenvuorosta.

Kärnän mukaan Suomelan puheesta ollaan tekemässä tutkintapyyntöjä, koska Suomela olisi väittänyt, että saamelaiskäräjille on soluttautunut suomalaisia.

– Kansanedustaja Iiris Suomelan törkeä puhe täysistunnossa on poikimassa tukun tutkintapyyntöjä. Suomela väitti puheessaan, että saamelaiskäräjille on soluttautunut suomalaisia.

– Väite on törkeä, ihmisten identiteettejä ja etnisiteettejä mitätöivä. Pyysin anteeksi inarin- ja metsäsaamelaisilta, että joutuvat kuuntelemaan vuonna 2022 Suomessa tällaista. Toivottavasti Iiris osaa edes pyytää anteeksi, Kärnä twiittasi.

Suomela vastasi heti Kärnälle ja pyysi tätä tarkistamaan eduskunnan pöytäkirjoista, mitä hän on sanonut.

– Tässä vielä mitä sanoin: ”Pahimmillaan saamelaisten oikeuksia vastustavat ihmiset pääsevät käräjille ajamaan ihmisoikeuksien vastaisia tavoitteitaan. Tämä on tietysti estettävä.”

– En puhunut siis suomalaisista tai soluttautujista. Puhuin ihmisoikeuksien vastustamisesta, Suomela twiittasi Kärnälle.

Kärnä ei ollut tyytyväinen Suomelan vastaukseen.

– No, tuohan on höpöpuhetta. Kukaan ei-saamelainen ei pääse eikä ole päässyt saamelaiskäräjille. Kai ymmärrät sen, Kärnä vastasi Suomelalle.

Suomela sanoi saamelaiskäräjälaista myös seuraavaa salikeskustelussa.

– Saamelainen voi olla, vaikka ei olisi hakeutunut äänioikeutetuksi saamelaiskäräjien vaaleissa, mutta saamelaiskäräjät eivät kuulu muille kuin saamelaisille. Tämä ei nykyisin toteudu. Nykylain mukaan äänestämään ja ehdolle on päässyt myös ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista elävää sidettä saamen kieleen tai kulttuuriin, Suomela totesi salissa.

– Uskomatonta puhetta, Kärnä huusi tähän välihuudon eduskunnan pöytäkirjan mukaan.

Somekeskusteluissa Kärnälle puolestaan toivotettiin hivenen jäitä hattuun.

Eduskunnan salikeskustelussa Kärnä puhui itse kovaa kieltä ja sanoi, että lakiesitys voi johtaa Lapissa talojen polttamiseen ja väkivaltaisuuksiin, kuten 90-luvulla.

– Tämä aiheuttaa valtavia ristiriitoja saamelaisalueella, ja te ette varmasti halua sitä, mitä tässä on tulossa siellä vielä, kun veli kääntyi veljeä vastaan ja sisar siskoa vastaan ja palataan 90-luvulle, kun kämpät paloivat ja väkivaltaisuuksia esiintyi. Tällä ei voida mennä eteenpäin, Kärnä totesi salikeskustelussa.

Kärnän mielestä hän ei puhunut mitään sopimatonta salissa.

– Mielestäni ei ole alkuunkaan härskiä sanoa, että emme halua lakia, joka vain lisää erilaisia jännitteitä niiden liennyttämisen sijaan, Kärnä totesi Twitter-keskustelussa.

– Huomenna jatketaan ja minä en uhkaillut. Kerroin mikä tilanne on. Lakiesitys on jännitteitä lisäävä, ei niitä purkava. Se on fakta. Kärnä sanoi myös puheestaan Twitterissä.