Eduskunnassa käsitellään tänään saamelaiskäräjälakia, mutta kaikki keskustelut loppuvat suhteellisen lyhyeen, koska eduskunta menee oopperaan pitkästä aikaa.

Eduskunnassa on tänään lähetekeskustelussa sisäpolitiikan viime aikojen kuohuttavinta aihe: saamelaiskäräjälaki.

ISTV lähettää suoran lähetyksen eduskunnasta kello 14.

Istunnon aluksi luetaan opposition välikysymys kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta, jonka jälkeen päästään päivän epistolaan.

Ensiksi vuorossa on keskustelu ensi vuoden budjetin lisäyksistä täydennysosasta. Tälle keskustelulle on varattu tunti aikaa.

Keskustelu kiistellystä saamelaiskäräjälaista alkaa ehkä noin kello 15.15. Saamelaiskäräjälain lähetekeskusteluun on varattu tänään aikaa vain 45 minuuttia. Tänään keskustelua saamelaiskäräjistä ei voi jatkaa muiden aiheiden jälkeen, koska istunto päättyy poikkeuksellisesti jo kello 17.

Saamelaiskäräjälakia vastustanut keskustan Mikko Kärnä (kesk) on nyreissään tämän päivän järjestelyistä, ja aikoo jatkaa keskustelua tulevina päivinä eduskunnan salissa.

– Luulen että minulla on yksin asiasta sen verran puhuttavaa. Taitaa siis viivästyä homman lähettäminen perustuslakivaliokunnalle, Kärnä twiittasi eilen.

Kärnä sanoo IS:lle, että keskusteltavaa saamelaiskäräjälaista jää varmasti tulevien päivien istuntoihin.

– Toivon, että puhemies avaa debatin heti keskustelun kärkeen, että ehdittäisiin jotenkin järkevästi asiaa käsitellä, Kärnä totesi.

Kärnän mukaan tarkoitus ei ole järjestää huomenna tai tulevina päivinä maratonkeskustelua, kuten EU-vastustajat tekivät jäsenyyskeskustelussa 1994 tai perussuomalaiset järjestivät keväällä 2021 viivytyskeskustelun EU:n elpymispaketista.

– Täällä näkyy jo nyt ministerin esittelypuheenvuoron jälkeen 11 pyydettyä puheenvuoroa, 45 minuutin aika ei tähän tule riittämään, Kärnä sanoi.

Jos aiheesta käydään debattia, puheenvuoroja voi alkaa käyttää sen jälkeen. Puhujapöntöstä voi puhua viisi minuuttia ja paikaltaan kaksi minuuttia, ja jokainen kansanedustaja voi käyttää niin monta puheenvuoroa kuin haluaa.

– Uskoisin, että lisäkseni Lapin edustajilla on myös paljon sanottavaa tästä asiasta. Keskustellaan niin kauan kuin keskusteltavaa on, ja kaikki tärkeät huomiot tulevat lähetekeskustelussa annettua. Kun tänään lopetetaan viimeistään kello 17, uskoisin että huomenna on aika pitkä istunto, Kärnä ennusti.

Hallituksessa neljä puoluetta (sd, vihr, vas, r) kannattavat saamelaiskäräjälain muutosta, keskusta vastustaa lakiesitystä. Myös ilmeisesti oppositiopuolueet vastustavat saamelaiskäräjälain muutosta, asia selvinnee tänään eduskunnan istunnossa.

Saamelaiskäräjälaki on yritetty muuttaa kolmen hallituksen aikana ja Suomi on saanut YK:lta moitteet saamelaiskäräjälain syrjivistä pykälistä.

Hallituksen esityksen mukaan laista poistettaisiin niin sanottu lappalaispykälä, joka perustuu vanhoihin maa-, veronkanto- tai henkikirjoihin. Saamelaiskäräjälain vaalikelpoisuus määrittelee, kuka voi asettua ehdolle saamelaiskäräjille.

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa vaalikelpoisuus määritettäisiin saamen kielen perusteella. Vaalikelpoisia olisivat ihmiset, jotka itse tai joiden vanhemmista ja isovanhemmista ainakin yksi puhuu ensimmäisenä kielenään saamea.

Eduskunnan istunto loppuu tänään poikkeuksellisesti kello 17, koska kansanedustajat menevät Suomen Kansallisoopperaan katsomaan Innocence-oopperaa. Eduskunta on perinteisesti käynyt oopperassa aina valtiopäivien avajaispäivänä, mutta koronan vuoksi iltatilaisuutta oopperassa ei viime ja tänä vuonna helmikuussa järjestetty.