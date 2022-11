Nämä julkisuudesta tutut henkilöt pyrkivät nyt eduskuntaan

Kansanedustajaksi mielii muun muassa useita entisiä huippu-urheilijoita.

Puolueet ovat onnistuneet kalastamaan ehdokaslistoilleen julkisuudesta tuttuja henkilöitä ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Tällä viikolla eduskuntavaaliehdokkuudestaan kertoi filosofi Elisa Aaltola. Hän asettuu ehdolle vihreiden listalta Varsinais-Suomesta, vaikka onkin poliittisesti vielä sitoutumaton.

”Päivystäväksi eläinfilosofiksi” itseään Twitterissä kutsuva Aaltola on erikoistunut eläimiä koskeviin eettisiin ja filosofisiin kysymyksiin sekä ympäristöetiikkaan. Hän on dosentti Turun yliopistossa.

Elisa Aaltola on puolustanut sosiaalisessa mediassa hanakasti veljeään, Ulkopoliittisen instituutin johtajaa Mika Aaltolaa, joka on ollut jatkuvasti esillä turvallisuuspolitiikan asiantuntijana sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan.

Elisa Aaltola.

Liike Nytin listalta Helsingistä eduskuntaan pyrkii painonnostaja Anni Vuohijoki. Hän on EM-pronssimitalisti ja edusti Suomea Rion olympialaisissa vuonna 2016. Vuohijoki on kertonut tähtäävänsä myös huhtikuussa pidettäviin EM-kisoihin.

Vuohijoki on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja diplomi-insinööri sekä ammattivalmentaja.

Vuohijoen epäiltiin viime keväänä Pekingin olympialaisten jälkeen syyllistyneen epäasialliseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään. Olympiakomitean tekemä tutkintapyyntö ei kuitenkaan johtanut jatkotoimiin, koska Vuohijoen epäillyille teoille ei löytynyt asianomistajia. Vuohijoki erosi tapauksen vuoksi Olympiakomitean hallituksesta.

Hän kampanjoi teemalla ”Totuuden puolella” ja vaatii päätöksenteon perustamista tiedolle mielipiteiden sijaan.

Anni Vuohijoki.

Vasemmistoliiton listalta eduskuntaan pyrkii Helsingistä näyttelijä Riku Nieminen. Hän on koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri.

Nieminen nousi suuren yleisön tietoisuuteen voitettuaan Putous-ohjelman sketsihahmokilpailun Munamies-hahmollaan vuonna 2011. Hän on toiminut muun muassa tuomarina Tanssii tähtien kanssa ja Talent Suomi -ohjelmissa ja juontajana Heikoin lenkki -ohjelmassa.

Valkokankaan puolella Nieminen on esittänyt muun muassa laulaja-lauluntekijä Juice Leskistä Juice-elämäkertaelokuvassa, ja hän on nimiroolissa myös ensi vuonna ensi-iltansa saavassa Spede-elokuvassa.

Nieminen kampanjoi eduskuntavaaleissa kulttuurialan puolesta.

Riku Nieminen.

Kristillisdemokraattien riveistä kansanedustajan paikkaa tavoittelee entinen pikaluistelija Mika Poutala. Hän edusti Suomea neljistä olympialaisissa ja hävisi kahdesti olympiamitalin vain muutamalla sadasosalla.

Poutala on voittanut kaksi EM-hopeaa. Ammattilaisuransa hän lopetti Pyeongchangin olympialaisten jälkeen vuonna 2018.

Urheilu-uransa jälkeen Poutala on toiminut luennoitsijana. Hänet valittiin Espoon kaupunginvaltuustoon vuoden 2021 kuntavaaleissa. Poutala on helluntai­seurakunnan jäsen.

Poutala on tehnyt myös rap-musiikkia Plastic-nimellä. Hänen kynästään ovat lähtöisin Suomen viralliset kisakappaleet Torinon ja Vancouverin olympialaisissa.

Mika Poutala.

Sdp:n listalta Helsingistä ehdolla on Hilkka Ahde. Hän on koulutukseltaan lastentarhanopettaja. Ahde on työskennellyt muun muassa päiväkodin johtajana ja Lastenklinikoiden kummien toiminnanjohtajana.

Hilkka Ahde on edesmenneen Sdp:n kansanedustajan ja ministerin Matti Ahteen leski.

Hilkka Ahde toimi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n viestintäpäällikkönä. Hän teki kantelun AKT:n puheenjohtajasta Timo Rädystä työpaikkakiusaamisen vuoksi vuonna 2011, minkä jälkeen AKT irtisanoi Ahteen. Räty tuomittiin sakkoihin henkisestä pahoinpitelystä ja maksamaan Ahteelle korvauksia.

Ahde valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa vuonna 2021. Hänet tunnetaan omaishoitajien puolestapuhujana. Tällä hetkellä hän toimii äitinsä omaishoitajana.

Hilkka Ahde.

Vihreiden listalta Helsingistä ehdolla eduskuntaan on Susijengin kapteenina toiminut koripalloilija Shawn Huff.

Hän edusti Suomen koripallomaajoukkuetta vuosina 2003–2022 ja pelasi seuratasolla Suomessa, Italiassa, Kreikassa, Ranskassa ja Saksassa. Hänen viimeinen seuransa oli Helsinki Seagulls.

Huff lopetti aiemman ilmoituksensa mukaisesti uransa syyskuun EM-kisoihin, kun Suomi hävisi puolivälieräottelussaan Espanjalle.

Shawn Huffin isä, Yhdysvalloista kotoisin oleva Leon Huff pelasi Suomessa Koripalloliigassa ulkomaalaisvahvistuksena vuosina 1975–1991.

Shawn Huff valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa vuonna 2021.

Hän puhuu yhdenvertaisuuden ja lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksien parantamisen puolesta.

Shawn Huff.

Vasemmistoliiton riveistä ehdolla on entinen jalkapalloilija Timo Furuholm. Hän on ehdolla Varsinais-Suomessa.

Furuholm teki läpimurtonsa Turun FC Interissä. Vuonna 2011 hän voitti Veikkausliigan maalikuninkuuden ja hänet palkittiin vuoden liigapelaajana. Hän pelasi myös Saksassa ja Suomen maajoukkueessa.

Furuholm valittiin Turun kaupunginvaltuutetuksi kuntavaaleissa vuonna 2021. Hän nousi myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon aluevaaleissa vuonna 2022.

Furuholm opiskelee sosiaalitieteitä Turun yliopistossa. Hän haluaa vaikuttaa eriarvoistumiseen ja hyvinvointivaltion tulevaisuuteen.

Timo Furuholm.

Kokoomuksen listalta ehdolla on entinen pituushyppääjä Tommi Evilä. Hän on ehdolla Pirkanmaalla.

Evilä voitti pronssia pituushypyn MM-kisoissa Helsingissä vuonna 2005. Samana vuonna hänet valittiin Vuoden yleisurheilijaksi. Evilä on yhdeksänkertainen pituushypyn Suomen mestari. Hän lopetti aktiiviuransa vuonna 2014.

Nykyisin Evilä toimii Suomen Urheiluliiton Tampereen alueen valmennuspäällikkönä. Hän on suorittanut ammattivalmentajan tutkinnon.

Evilä valittiin Tampereen kaupunginvaltuustoon vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Tommi Evilä.

Liike Nytin listalta eduskuntaan pyrkii tosi-tv-tähti ja dj Amanda Harkimo. Hän on ehdolla Uudeltamaalta.

Harkimo on esiintynyt muun muassa Big Brotherissa, Viidakon tähtöissä, Temptation Island Suomessa ja Erikoisjoukoissa. Hän on toiminut dj:nä Weekend Festivaaleilla, jääkiekkojoukkue Jokereiden peleissä ja Suomessa järjestetyissä jääkiekon MM-kisoissa.

Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Hjallis Harkimo on Amandan setä.

Amanda Harkimo.

Liike Nytin listalta Uudeltamaalta ehdolla on myös vuonna 2007 Idols-kisassa neljänneksi sijoittunut laulaja Kristian Meurman. Hän osallistui Suomen Euroviisu-karsintoihin vuonna 2008.

Meurman opiskelee valtiotieteitä ja puhuu mielenterveyspalveluiden puolesta. Hän on kertonut julkisuudessa sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Eduskuntaan pyrkii myös Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll. Hän on ehdolla kokoomuksen listalta Uudenmaan vaalipiirissä.

Limnéll valittiin Espoon kaupunginvaltuustoon vuoden 2021 kuntavaaleissa ja aluevaaleissa hänet valittiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon, jonka puheenjohtajana hän nyt toimii.

Limnéllin sisko on televisio-ohjelmista tuttu psykoterapeutti Maaret Kallio. Sisaruksilla on ollut yhteinen Menikö tunteisiin -radio-ohjelma Ylellä.

Jarno Limnéll.

Liike Nytin listalta Uudeltamaalta on ehdolla valtiotieteiden tohtori, suurlähettiläs emeritus Alpo Rusi. Hän on toiminut presidentti Martti Ahtisaaren neuvonantajana ja professorina ja kirjoittanut useita kirjoja.

Suojelupoliisi epäili Rusia törkeästä vakoilusta DDR:n hyväksi vuosina 1969–1976, ja tieto epäilystä vuoti julkisuuteen 2000-luvun alussa. Häntä vastaan ei nostettu syytettä ja valtio tuomittiin myöhemmin maksamaan Rusille suuret vahingonkorvaukset.

Rusi on ollut aiemmin ehdolla eduskuntaan keskustan listalta.

Alpo Rusi.

Eduskuntaan on ehdolla lisäksi esimerkiksi emeritusprofessori, yhteiskuntatieteilijä Markku Kivinen vasemmistoliiton listalta Helsingistä. Kivinen toimi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtajana yli 20 vuotta.

Markku Kivinen.

Varsinais-Suomessa vasemmistoliiton listalta ehdolla on yhteiskuntatutkimuksen opiskelija Lauri Lindén, joka on aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa. Lindén ja kokoomuslainen Mats Uotila ovat väitelleet ajankohtaisista aiheista Ilta-Sanomien Uotila vs. Lindén -sarjassa.

Lauri Lindén.

Ehdokasasettelu on yhä kesken, ja puolueet nimeävät lisää ehdokkaita vielä ennen huhtikuussa pidettäviä vaaleja.