Ministeri Mikkonen kertoi IL:ssä, miksi pyörtyi kameroiden edessä syyskuussa

Sisäministerillä on sydämentoiminnan häiriö ja hänellä on ollut sydämentahdistin apunaan yli kuuden vuoden ajan.

Muistatte ehkä hallituksen tiedotustilaisuuden syyskuun lopulta.

Valtioneuvoston Linnan tiedotustilassa oli käynnissä hallituksen tiedotustilaisuus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Nord Stream -kaasuputkissa oli tapahtunut Itämerellä räjähdyksiä, ja asiaa suomalaisille olivat selventämässä pääministeri Sanna Marin (sd), ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr).

Sisäministeri Mikkonen pyörtyi kesken tiedotustilaisuuden.

Lue lisää: Yllättävä tilanne hallituksen lehdistötilaisuudessa – sisäministeri Mikkonen alkoi hoiperrella ja katosi kameroista

Mikkonen kertoo nyt 50-vuotishaastattelussaan Iltalehdessä, miksi hän pyörtyi kesken tiedotustilaisuuden. Hänellä on sydämentoiminnan häiriö, ja hänellä on sydämentahdistin.

– Minulla on ollut taipumusta pyörtymiseen koko ikäni. Syynä on sekä verisuonten jäntevyyden alentuminen että sydäntoiminnan häiriö. Jälkimmäisen vuoksi minulle on asennettu sydämentahdistin, Mikkonen sanoi Iltalehdessä.

Sisäministeri sanoi IL:lle, että tahdistimen asentamisen jälkeen hänelle ei ole juuri pyörtymisiä tapahtunut.

Mikkosella on ollut sydämentahdistin yli kuusi vuotta.

Mikkonen kertoi sydänvaivoistaan ensimmäisen kerran Sydän-lehdessä tammikuussa 2017.

”Nuoruudessa Mikkosella oli satunnaisia tajuttomuuskohtauksia, mutta ne menivät pelko- ja jännitystilanteiden piikkiin, eikä tutkimuksissakaan aikanaan löytynyt mitään hälyttävää. Vuosikausia kuluikin ilman mitään oireita tai tuntemuksia. Toissa syksynä (2015) sitten tuli pyörtyminen normaalissa tilanteessa, johon ei liittynyt jännittämistä tai muuta poikkeavaa. Nyt Pohjois-Karjalan keskussairaalassa tehtiin kaikki mahdolliset tutkimukset, todettiin rytmihäiriö ja suositeltiin tahdistimen asentamista työn luonteenkin takia. Tahdistin laitettiin, se tarkkailee ja tarvittaessa antaa lisää virtaa”, Sydän-lehti kuvaili tammikuussa 2017.

– Tämän kanssa on nyt eletty alkukesästä (2016). Tahdistin ei ole haitannut mitenkään elämää. Ainoastaan lennoille mennessä saan turvatarkastuksessa käsikopelon. Mikkonen kertoi tammikuussa 2017 Sydän-lehdessä tahdistimen vaikutuksesta omaan elämäänsä.