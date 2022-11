Elinkeinoministeri Mika Lintilä näkee jo kauhukuvan energiayhtiöiden ensi kevään tilinpäätöksistä, joihin on merkitty johdon palkkiot ja bonukset.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on huolissaan kotitalouksista, jotka eivät selviä talven sähkölaskuista. Hänen mielestään sähkön hinnat ovat kovia ja alhaisinta on, jos sähköyhtiöt käyttävät tuloksen tekemisessä hyväkseen Ukrainan sotaa.

– Jokin raja ahneudellakin pitää olla, Lintilä sanoi työ- ja elinkeinoministeriön sähköpulasta järjestämässä tilaisuudessa.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen teki vuoden kolmannella neljänneksellä hurjan tuloksen. Helenin liiketulos parani vuodentakaisesta 19 miljoonasta eurosta 58 miljoonaan euroon. Helen on korottanut hintoja reippaasti tänä vuonna useampaan otteeseen.

Lue lisää: Energiayhtiö Helen teki hurjan tuloksen syyskesällä kun sähkö kallistui

Lue lisää: Helen korottaa taas roimasti hintojaan

Lintilä toteaa, että energiayhtiöistä monet ovat kunnallisia, eli kunnalliset luottamushenkilöt käyttävät energiayhtiöissä valtaa.

– Olen vedonnut siihen, että tässä tilanteessa tulisi tuottovaatimuksista luopua ja mennä pienemmillä tuottovaatimuksilla, koska tilanne tulee koettelemaan monia kotitalouksia erittäin kovaa, Lintilä kertoo IS:lle.

Lintilä sanoo ymmärtävänsä, että energiayhtiöillä on investointitarpeita, mutta hän näkee jo kauhukuvan yhtiöiden ensi kevään tilinpäätöksistä, joihin on merkitty johdon palkkiot ja bonukset.

– Jos tällä tilanteella tehdään johdolle bonuksia, niin se on mielestäni äärettömän huonoa maineenhallintaa myös yhtiöiltä.

Lintilän mielestä ”muutamissa tapauksissa” energiayhtiöt pyrkivät tekemään maksimaalista tulosta, mikä normaaleissa olosuhteissa on niiden tarkoituskin.

– Mutta me emme ole nyt normaaleissa olosuhteissa. Näiden yhtiöiden tulisi nyt mieltää se, että Ukrainassa on nyt sota, ja me maksamme siitä hintaa.

Lintilä viittaa Venäjälle asetettuihin pakotteisiin, joita Suomessakin tuettiin laajalti.

– Nyt on maksu kansalaisilla, mutta maksua pitää ottaa myös yhtiöiden vastaan.

Helenin hallituksen puheenjohtaja, vihreiden kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara kehotti vaihtamaan pörssisähköön.

Helenin hallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara (vihr) neuvoi korkeista hinnoista valittavia asiakkaita vaihtamaan pörssisähköön.

– Tuo neuvo ei ansaitse edes arviointia, Lintilä sanoo.

Eli ette ole samaa mieltä?

– Jonkinnäköistä nöyryyttä pitäisi olla tässä tilanteessa kaikilla, Lintilä puuskahtaa.

Lue lisää: Sähkön hinnoista raivoisa keskustelu – Soininvaara kertoo, mitä tarkoitti twiitillään

Lintilän mukaan valtiovallalla ei ole juurikaan keinoja puuttua energiayhtiöiden hintoihin, mutta EU-tasolla on päätetty väliaikaisesta tuottokatosta, joka on kaavailtu toteutettavan Suomessa niin kutsuttuna windfall-verona sähköyhtiöiden ylisuurille voitoille.

– Vielä ei ole lopullisesti kirjattu kuinka se kohdentuu, mutta siitä tulevia tuottoja pystyttäisiin käyttämään sähkönkäyttäjien korkeiden hintojen kompensointiin.

Lintilän mukaan Suomi on joka talvi tilanteessa, jossa sähköstä saattaa tulla pulaa.

– Tässä ei ole muuta poikkeuksellista kuin se, että meillä ei ole tänä talvena käytettävissä Venäjältä tulevaa sähköä.

Ministerin mukaan Suomen omissa tuotantomäärissä ja kulutusarvioissa ei ole mitään dramaattisia poikkeuksia aikaisempiin vuosiin nähden.

– Päinvastoin säästökampanja on tehnyt sen, että meillä on kulutus tipahtanut merkittävästi ja mikäli saadaan Olkiluoto 3 käyttöön, niin se tulee huomattavasti parantamaan omaa tuotantoa.

Lintilän mukaan sähköpulatilanteeseen on varauduttu Suomessa mahdollisimman hyvin. Tärkeintä on nyt viestiä kansalaisille, missä mennään.

Kansalaisia hän kehottaa perusvarautumiseen, kuten hankkimaan pattereilla toimivan lampun, vettä ja ruokaa, jotta pärjää pari tuntia ilman sähköä.

– Muistaa pitää pakastimen kannen kiinni eikä käy joka välissä kurkkimassa, onko se sulanut. Ja katsoo, että naapurillakin on kaikki hyvin, ministeri ohjeistaa.