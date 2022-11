Asiantuntijat naureskelivat Sdp:n kansanedustajan hehkutukselle valtiontaloudesta – näin ministeriö kommentoi

Sosiaalisessa mediassa kiistellään nyt siitä, onko valtion talousarviotalous ylijäämäinen vai ei.

Twitterissä repesi viikonloppuna riita, kun Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kirjoitti, että valtion talousarviotalouden tasapaino on 2,776 miljardia euroa ylijäämäinen. Budjetoitu alijäämä on tälle vuodelle 18,9 miljardia euroa.

Hän viittaa valtiokonttorin lokakuun tilastoon.

– Tämä on tosi, Mäkynen iloitsee.

Myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä luonnehti tietoa erinomaiseksi uutiseksi.

– Kuten olen sanonut jo kuukausia, meillä on valtiontaloudesta todella positiivisia uutisia tulossa vuoden lopussa. Ja erityisesti kokoomukselle ihmeteltävää, Kärnä kirjoittaa.

Kaikki eivät Mäkysen ja Kärnän viestiä kuitenkaan ostaneet.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan ”tässä sekoitetaan asioita”.

– Valtiontalous ei todellakaan ole tänä vuonna ylijäämäinen. Tuossa esitetyssä ”ylijäämässä” on laskettu nostetut lainat mukaan. Veroja me veronmaksajat maksamme oletettua enemmän kun esim. ALV tuotot ovat inflaation nostamien hintojen myötä kasvaneet, Romakkaniemi kirjoittaa.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen puolestaan kommentoi Mäkysen ulostuloa sarkastisesti.

– Toivottavasti kansainväliset velkasijoittajat eivät seuraa meikäläisten talousvaikuttajien analyysiä, Puttonen sanoi.

Kuka riitapukareista siis on oikeassa?

IS tavoitti valtiovarainministeriön budjettipäällikön Mika Niemelän kommentoimaan asiaa.

– Ensinnäkin on tärkeää erottaa budjetoitu alijäämä, valtion talousarviokäytänteet ja toteutuva velanotto toisistaan. Parin kuukauden aikana ehtii vielä tapahtua paljon ja voi olla myös niin, että osa budjetoiduista menoista siirtyy ensi vuodelle, Niemelä sanoo.

Niemelä huomauttaa, että taulukossa on otettu huomioon lokakuun lopun toteuma.

Hänen mukaansa on totta, että tuloja kertyy vielä loppuvuoden aikana, mutta niin myös menoja. Määrärahojen käyttö on yleensä noussut erityisesti joulukuussa.

Tämän vuoden loppuun ajoittuu Niemelän mukaan vielä uutena menona joulukuussa hyvinvointialueille maksettava vajaat 1,9 miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän mukaan taulukkoa tulkittaessa on myös pohdittava, miten budjetointi on osunut kohdilleen.

Erityisesti Niemelän mukaan nyt tulisi muistaa, että budjetoidussa alijäämäluvussa (18,9 miljardia) on 10 miljardin euron energiayhtiöiden laina- ja takausfasiliteetti.

Tähän liittyy yllättävä seikka.

– Sitä ei ole nostettu, eikä todennäköisesti tulla tämän vuoden aikana nostamaan. Sitä ei myöskään ole haettu ja jo tämä yksistään muuttaa valtavasti budjetoitua lukua. Ilman tätä budjetoitu alijäämä olisi 8,9 miljardia euroa, hän sanoo.

Hallitus esitti syyskuun alussa yhteensä 10 miljardin euron kriisipakettia avuksi energiayhtiöiden ahdinkoon. Valtio siis voisi myöntää yhtiöille lainoja tai takauksia, jos ne uhkaavat muuten ajautua maksukyvyttömyyteen.

Jo tuolloin valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kuitenkin kertoi toivovansa, että rahoja ei tarvitsisi ottaa käyttöön.

Niemelän mukaan on taulukkoa tulkittaessa on myös pohdittava, miten budjetointi on osunut kohdilleen.

Hän sanoo, että tänä vuonna on tehty reippaasti panostuksia puolustukseen, turvallisuuteen ja erilaisiin kriisitoimenpiteisiin etenkin keväällä.

Voi siis olla, että kaikkia näihin budjetoituja rahoja ei tämän vuoden loppuun mennessä käytetä.

– Monet näistä määrärahoista ovat sellaisia, että ne siirtyvät käytettäväksi vuodelle 2023. Valtion tilinpäätöksessä seuraavalle vuodelle siirtyvät määrärahojen käyttämättömät osat käsitellään menona, mutta valtion velaksi ne muuttuvat vasta sitten, kun määräraha tulee aidosti käytetyksi, Niemelä kertoo.

– Lisäksi esimerkiksi energiayhtiöiden 10 miljardin euron laina- ja takausfasiliteetti siirtyy käytettäväksi vuonna 2023, hän jatkaa.

Twitterissä kiistelyä oli etenkin siitä, onko esitettyyn laskettu nostetut lainat mukaan.

Niemelän mukaan joistain lainoista saadaan korkotuloja ja joistakin saadaan lyhennyksiä ja valtion lainoista maksetaan korkomenoja, jotka näkyvät talousarviotalouden tasapainossa.

Varsinaisella valtion lainanotolla ei tässä viitekehyksessä ole hänen mukaansa merkitystä.

– Tulokehitys on tänä vuonna ollut parempaa kuin mitä alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Talousarviokirjanpidon mukaan ei varmastikaan ole tulossa ylijäämäinen vuosi, mutta miten velan osalta käy, jää nähtäväksi, hän sanoo.

Hän sanoo kuitenkin olevan selvää, että 18,9 miljardin alijäämä realisoituneena lisävelkana ei tule vuoden lopussa pitämään paikkaansa.