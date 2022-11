Pääministeri Sanna Marinin mukaan meno- ja tulosopeutuksen puolella olisi aika paljon neuvoteltavaa, ennen kuin Sdp ja kokoomus mahtuisivat samaan hallitukseen.

Sdp:n puoluevaltuusto kokoontui tänä viikonloppuna Lappeenrantaan syyskokoukseen ja keskittyi ulostuloissaan kahteen suureen teemaan. Oman talouslinjansa esittelyyn ja kokoomuksen solvaamiseen.

Hiekka pöllysi ja suhina kuului, kun pääministeri Sanna Marin (sd) kaivoi puoluettaan vaalipoteroon.

Marin piti oppositiopuolueen haukkumista alusta asti keskeisenä osana puheitaan. Hän kuvaili kokoomuksen arvoja kylmiksi ja talouslinjaa vastuuttomaksi – ja pelotteli lappeenrantalaisia sillä vaihtoehdolla, että kokoomus voittaisi eduskuntavaalit. Se johtaisi Marinin mukaan Suomen ”oikeiston kurjistamisen tielle”.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vastasi vielä samana päivänä Marinille, ettei mikään ole niin kylmää kuin ”ajaa hyvinvointipalvelut varmaan haaksirikkoon jatkuvalla velkaantumisella”.

Kaikesta huomaa, että kevät ja eduskuntavaalit tekevät kovaa vauhtia tuloaan ja Sdp:stä ja kokoomuksesta on jälleen muodostumassa kevään eduskuntavaalien päätaistelupari.

Helsingin Sanomien tuoreimmassa puolueiden kannatusmittauksessa kokoomus pitää edelleen johtoa 24,2 prosentin kannatuksella. Sdp:n takamatka on viisi prosenttiyksikköä.

Sdp:ssäkin on ryhdytty valmistautumaan henkisesti siihen vaihtoehtoon, että seuraavaa hallitusta päätyy kokoamaan kokoomuksen Petteri Orpo.

Mutta mahtuisivatko Sdp ja kokoomus samaan hallitukseen?

Pääministeri Marin totesi kysyttäessä, että kokoomuksen kanssa olisi ainakin talouden ja työllisyyden parantamisen osalta löydettävissä ”yhteistä pintaa” ja ”yhteisiä elementtejä”.

Sdp löi viikonloppuna kovia tavoitteita pöytään: velkasuhteen taittaminen kahdessa vaalikaudessa ja työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin ensi vaalikaudella.

Pääministeri myönsi olevan myös selvää, että tulo- ja menosopeutukselle on tulevalla hallituskaudella paikkansa. Kun häneltä kysyttiin konkreettisia esimerkkejä leikkauskohteista, oli vastauksista kuitenkin vaikea saada selvää.

Marin puhui kierrellen ja kaarrellen julkisista hankinnoista ja niiden kilpailutuksesta ja tehostamisesta. Sen sijaan pääministeriltä löytyi kyllä lista siitä, mistä Sdp ei ole valmis leikkaamaan.

Konkretiaa jäätiin kaipaamaan myös Sdp:ssä. Puolueen sisältä kysyttiin, miksi talousesityksiä piti esitellä julkisuuteen, kun vaikuttaa siltä, että niitä ei ollut mietitty loppuun asti.

IS:n tietojen mukaan Marinille on Sdp:n sisältä viestitty, että helpompi tie olisi valmistella kansaa jo ennen vaaleja siihen, että ensi kaudella on oltava valmis vaikeisiinkin päätöksiin julkisen talouden tasapainottamiseksi. Äänestäjille on näinä aikoina petollista lähteä lupaamaan pelkkiä kuuta ja tähtiä.

Entä sitten se sinipuna? Olisiko Sdp:n mahdollista pääministerin mielestä saavuttaa viikonloppuna esittelemiään tavoitteita kokoomuksen kanssa?

Eniten eriäviä näkemyksiä Sdp:n ja kokoomuksen välillä olisi Marinin mukaan veropolitiikassa. Sdp ei ole hänen mukaansa valmis kokoomuksen esittämiin kahden miljardin ansiotuloveron alennuksiin, eikä näyttänyt vihreää myöskään kokoomuksen leikkauslistalle.

– Näkisin, että meno- ja tulosopeutuksen puolella aika paljon on neuvoteltavaa, ennen kuin Sdp ja kokoomus mahtuisivat samaan hallitukseen, Marin tiivisti lisäten, että Sdp on toki aina valmis neuvottelemaan.

Kuiske sinipunasta kuuluu, mutta mielikuvien tasolla Sdp ja kokoomus ovat vielä valovuosien päässä toisistaan. Mutta kuten aina, vaalipäivän jälkeinen aamu on iltaa viisaampi.