Sanna Marin vahti vauvaa, säikähti koiraa ja pelotteli Lappeenrantaa kokoomuksen vaalivoitolla

”Leikataan sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja sote-palveluista. Ja sitten ihmetellään, kun ei riitä hoitajia”, varoitteli pääministeri Marin lappeenrantalaisia siitä, mitä tapahtuu, jos kokoomus voittaa kevään eduskuntavaalit.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kurottautuu aavistuksen liian lähelle Linda-koiraa ja omistaja Esa Moilasta, kun Linda hyökkää yhtäkkiä pääministerin kasvoja kohti.

Tilanteesta selvitään säikähdyksellä.

Moilasen mukaan ärähdystä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti.

– Linda on vähän mustasukkainen minusta. Se pätee kaikkiin vieraisiin naisiin. Kysyin jälkikäteen Lindalta, että tiedätkö, kenelle menit ärähtämään.

Käynnissä on Sdp:n puoluetilaisuus Lappeenrannan kauppakeskus Gallerian pihalla. Sdp:n puoluevaltuusto kokoontuu tänään lauantaina ja huomenna sunnuntaina syyskokoukseen Lappeenrantaan.

Pääministeri on vetänyt paikalle satoja ihmisiä, joista suuri osa tahtoi hänen kanssaan vähintään yhteiskuvan.

Moilanen tahtoi vain tervehtiä. Hän kertoo, ettei ole juurikaan puolueihmisiä.

– Mutta on Marin tehnyt hyvää työtä. Monen on ollut vaikea hyväksyä naista pääministerinä, ja onhan häntä koitettu monesti kampatakin. Vaikeissa paikoissa on pääministeri joutunut olemaan, Moilanen pohtii.

Linda-koira onnistui säikäyttämään pääministerin Lappeenrannassa tänään lauantaina.

YleisöTilaisuuden alussa pitämässään puheessa Marin puhui Venäjän hyökkäyssodasta, kalliista energian ja elintarvikkeiden hinnoista ja varoitteli sillä, mitä tapahtuu, jos kokoomus voittaa ensi kevään eduskuntavaalit.

– En halua nähdä, että tämän vaalikauden jälkeen on taas edessä oikeiston kurjistamisen tie. Leikataan sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja sote-palveluista. Ja sitten ihmetellään, kun ei riitä hoitajia. No ei kai riitä, kun ainoa näkymä on sielläkin leikkaukset, Marin puhui yleisölle.

Puheen loputtua Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Koskenranta (sd) ehdottaa pääministerin kanssa yhteiskuvaa yleisöön päin.

– Se oli ensimmäinen Lappeenranta-selfie. Olen valmis ottamaan teidän kanssa kuvia myös, pääministeri huikkaa ennen kuin lähtee laskeutumaan alas lavalta.

– Nähdään kohta aidan toisella puolella.

Ja homma lähtee käytiin. Marinin ympärille pakkautuu välittömästi kymmenittäin ihmisiä.

Kaava on tuttu aikaisemmista tilaisuuksista, joissa pääministeri vierailee. Kaikki haluavat oman yhteiskuvansa pääministerin kanssa.

Kuva ja hymy. Ja eteenpäin seuraavaan.

Marin pääsee etenemään puoli metriä kerrallaan kohti ulko-ovea ja Sdp:n kauppakeskuksen pihalle pystytettyä Sdp:n vaalitelttaa, ennen kuin joku asettuu jälleen viereen ja pyytää selfietä.

Paikalla on kaikenikäistä väkeä, eläkeläisistä teini-ikäisiin.

Nuorin fani-kuvaan päässyt on kolmen ja puolen kuukauden ikäinen Vinski-vauva, joka nostetaan Marinin syliin kuvauksen ajaksi.

– Voinko jäädä tähän koko päiväksi, Marin heittää.

Aikaa on kuitenkin rajatusti, eikä vielä ole edes ehditty ulko-oville ja vaaliteltalle.

Ritva Ahonen tervehti pääministeriä halauksella Lappeenrannassa Sdp:n yleisötilaisuudessa.

Ovella vanhempi rouva lähestyy jo pääministeriä kädet levitettynä valmiina halaamaan, kiittäen hyvästä työstä.

– Kiitos. Haluatko että otetaan kuva, pääministeri vastaa.

18-vuotiaasta lähtien Sdp:tä kannattanut Ritva Ahonen on huolestunut siitä, onko pääministeri varannut pakkassäähän tarpeeksi lämpimät vaatteet.

– Hän vakuutti, että vaatteita on päällä tarpeeksi, mutta ei pakkasessa voi liian kauan seisoskella, Ahonen huolehtii.

Vähitellen väki tosiaan vähenee ja tunnelma rauhoittuu.

Lappeenrantalaiset Veera Toivonen, 16 ja Heini Frilander, 17 pääsevät vielä loppupuolella vaihtamaan pari sanaa pääministerin kanssa.

– Kiitin panoksista toisen asteen koulutukseen ja pyysin, että seuraavalla kaudella translaki tulisi muuttaa niin, että alaikäiset voisivat juridisen sukupuolen muuttaa, Toivonen sanoo. Hän myöntää olevansa Marinin fani.

– Nuori naispääministeri on minulle roolimalli.

Lappeenrantalaisten sosiaalisessa mediassa Marinin kasvot leviävät ainakin tänä viikonloppuna.

Täysin oma kysymyksensä on se, realisoituuko se Sdp:lle myös ääniksi ensi kevään eduskuntavaaleissa.