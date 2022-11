Ehdotetusta verovähennyksestä on Matias Mäkysen mukaan tarkoitus neuvotella ensi viikon kokousta varten.

Matias Mäkynen on tutkimuksen ja kehittämistyön rahoituksen kasvattamiseen tähtäävän työryhmän puheenjohtaja.

Kansanedustaja Matias Mäkynen (sd) ei aio näillä näkymin allekirjoittaa kokoomuksen lakialoitetta tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennyksestä.

Mäkynen on tutkimuksen ja kehittämistyön (t&k) rahoituksen kasvattamiseen tähtäävän työryhmän puheenjohtaja. Hän sanoo aloitteeseen perehdyttyään, ettei aloite nykymuodossaan vastaa puolueiden parlamentaarista sopua aiheesta.

Mäkysen mukaan aloitteesta puuttuu t&k-menojen lisäykseen perustuva vähennys.

– Parlamentaarisessa sovussa viime syksyllä korostettiin sitä, että vähennyksen pitää mahdollisimman hyvin varmistaa se, että yritykset lisäävät tutkimus- ja kehityspanostuksiaan. Kokoomuksen malli pohjautuu siihen, että yritys saa vähennyksen, jos sillä on ylipäänsä t&k-menoja vanhastaan, Mäkynen sanoo STT:lle.

Hän sanoo myös keskustelleensa muiden kansanedustajien kanssa, jotka toivovat asian etenevän yhteisen sovun pohjalta.

”Kiire on”

Hallitus päätti eilen kiistojensa seurauksena haudata lakiesityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan verovähennyksestä. Oppositiopuolue kokoomus kertoi pian tämän jälkeen jättäneensä lakialoitteen aiheesta. Mäkynen kertoi tuolloin harkitsevansa aloitteen allekirjoittamista.

Mäkysen mukaan vähennyksestä on tarkoitus neuvotella edelleen. Vaalikauden loppuun työtään jatkavalla työryhmällä on kokous ensi keskiviikkona. Mäkysen mukaan tavoitteena on löytää ratkaisu, joka olisi kaikille eduskuntapuolueille hyväksyttävissä.

– Kyllä kiire on, ja siinä mielessä edetään niin nopeasti kuin pystytään. Onneksi ensi keskiviikkona on kokous, niin silloin pääsemme halutessamme eteenpäin.

Mäkysen johtama työryhmä luovutti loppuraporttinsa viime vuoden joulukuussa. Tällä vaalikaudella asetetussa työryhmässä kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat nostamaan t&k-menot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.