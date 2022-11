Keskustan Könttä syyttää pääministeri Marinia: ”Haukkui keskustaa suoraan”

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä pitää pääministeri Sanna Marinin (sd) torstain lausuntoja erikoisina. Ilman kriisejä, kuten sotatilannetta, hallitus olisi Köntän mielestä jo kaatunut.

Keskustan kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Joonas Könttä pitää pääministeri Sanna Marinin (sd) eilen torstaina antamia lausuntoja erikoisina.

– Pääministerin tärkein tehtävä on hallituksen toimintakyvyn ja hyvän hallitusyhteistyön edistäminen. Pidän outona eilisiä lausuntoja, joissa hän haukkui keskustaa suoraan, Könttä sanoo IS:lle.

– Hänen kuuluisi nousta puoluepolitikoinnin yläpuolelle. Nyt näyttää siltä, että imagopolitiikka on pääministerille tärkeämpää. Se on kummallista, hän jatkaa.

Hallitus pääsi eilen sopuun riitaisien viikkojen jälkeen.

Marinin mukaan hallitus ei löytänyt sopua kaikista avoinna olevista lakiesityksistä, ja siksi esityksiä jätettiin antamatta eduskunnalle eilen torstaina. Pääministeri kuitenkin vakuutti torstaina eduskunnassa, että hallitus on toimintakykyinen.

– Mielestäni oli aika selvää, että siinä vaiheessa, kun yritetään irrottaa rusinoita pullasta, eli tässä tapauksessa saada itselle epämieluisia lakihankkeita estettyä, on selvää, että se avaa sovut muiltakin osin. Eri ryhmille oli eri asiat vaikeita, useampi lakiesitys jäi sen takia antamatta, Marin sanoi.

Köntän mielestä Marin ei tällä hetkellä edistä hyvää yhteistyötä.

– Kriisit, kuten sotatilanne, pitävät hallituksen koossa. Tällaisina aikoina kriisit tarvitsevat toimintakykyisen hallituksen tietenkin. Mutta en usko, että hallitus olisi ilman kriisejä kestänyt pystyssä, hän sanoo.

Hänen mielestään hallituksessa on viisi hyvin erilaista puoluetta ja tärkeintä olisi ”vakaatoimintaisen hallituksen työn edistäminen”.

– Tässä on pääministerillä tietysti hyvin suuri vastuu ja nyt puheet ja teot eivät kohtaa, Könttä ryöpyttää.

Köntän mukaan keskusta on ”hyvin erilainen puolue kuin muut hallituksessa olevat puolueet ja asetelma on usein 4–1”.

– On selvää, että kun on hallituksen ainoa porvaripuolue ja muut ovat enemmän vasemmalla, niin tietysti asetelma on kinkkinen. Muiden näkökulmasta keskusta saattaa vaikuttaa hankalalta. Me kuitenkin ajamme koko Suomen asiaa. Se ei aina tunnu reilulta, hän sanoo.

Hallituksen riidat kulminoituivat saamelaiskäräjälakiin, jonka Marin halusi tuoda riitaisena eduskuntaan.

Keskusta loukkaantui pääministerin päätöksestä ja ilmoitti äänestävänsä lakiesitystä vastaan. Ja niin myös kävi: keskustan ministereistä kaikki kolme äänestivät esitystä vastaan.

Saamelaiskäräjälaki kuitenkin etenee eduskuntaan, sillä enemmistö äänesti sen puolesta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) kertoi eilen tiedotustilaisuudessa olevansa huolissaan siitä, mikä on keskustan viesti saamelaiskäräjälakia koskevassa asiassa.

Köntän mielestä asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää.

– Kysyisin niin päin, että eiköhän keskustan viesti olisi 3,5 puolen vuoden aikana pitänyt nyt tulla ministerille hyvin selväksi. Kaikkia saamelaisia ei tässä nykyisessä lakiesityksessä kunnioiteta, Könttä sanoo.

Hän kertoo, ettei hallituksen sopu kuitenkaan ole pelkkää kulissia.

– Mutta kyllä hankalia aikoja tulee jatkossakin, jos esimerkiksi pääministeri tätä mainitunlaista toimintaa jatkaa.

Ääni keskustan kellossa vaihtelee, sillä eilen torstaina maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) kehui IS:lle pääministeri Marinia.

– Onhan pääministeri onnistunut. Juuri kiitin Sanna Marinia siitä, että hän neuvotteli hyvän budjettisovun meille EU:ssa ja hän on tosi linjakkaasti toiminut Nato-jäsenyyden edistämisessä, Kurvinen sanoi IS:lle.

Kurvinen pidättäytyi arvostelemasta Marinia.

– Kyllä sillä nyt on normaalia isompi merkitys, että meillä on maassa toimintakykyinen hallitus, eikä toimitusministeriö. Keskustan vaakakupissa painoi vastuunkanto, Kurvinen sanoi.

Kurvinen on käynyt kuluneen viikon aikana yömyöhään neuvotteluja varjoviisikossa. Hänen mukaansa neuvottelujen kaksi viimeistä vuorokautta olivat ratkaisevat.