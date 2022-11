Mitä Sanna Marinin Sdp nyt kyttää, miten kokoomus voi vielä tyriä nykyisen kannatusasetelman ja onko keskusta sitkeä eläin, jos vain suuntaisi tarmonsa toisin? Viestinnän ja politiikan ammattilaiset Esa Suominen ja Jukka Manninen arvioivat puolueiden tilanteen 4,5 kuukautta ennen vaaleja.

– Äänestäjä on siitä viheliäinen, että se ei ole kiitollinen. Juha Sipilä (kesk) kävi viimeksi maakunnassa heiluttelemassa lappuja, että katsokaa tuosta rätingit ja ei teillä voi olla nälkä. Mutta kun ei äänestäjillä ollut nälkä, vaan niitä ketutti, Esa Suominen kuvaa eduskuntavaalien kinkkistä puolta.

IS kysyi viestintätoimisto Rud Pedersen Public Affairs Finlandin hallituksen puheenjohtaja Suomiselta sekä viestintätoimisto Ellun Kanojen johtajalta Jukka Manniselta sitä, miltä jokaisen yhdeksän eduskuntapuolueen tilanne näyttää. Eduskuntavaaleihin on enää 4,5 kuukautta.

Viestintätoimistoissa työskentelevät Suominen ja Manninen ovat aikoinaan olleet myös puoluetoimistoilla töissä, Suominen Sdp:ssä, Manninen kokoomuksessa. Tässä heidän näkemyksensä siitä, mitä vaalianalyyseissa pitäisi tuijottaa. Puolueiden tämän hetken astelemat kannatuskyselyissä löytyvät kuvateksteistä.

Sanna Marinin Sdp on uusimmassa, HS:n, kannatuskyselyissä kakkossijalla viitisen prosenttiyksikköä kokoomuksen perässä 19,2 prosentin kannatuksella. Ylen lukemat olivat 18,2. Puoluebarometrissa suhtautuminen Sdp:hen oli toiseksi myönteisintä, 43 prosenttia suomalaisista suhtautuu puolueeseen positiivisesti.

SDP

Näin näkee Suominen:

Sdp on vaaleissa suht vahva kakkonen. Sdp ehkä lähestyy ajatusta, että kokoomus voittaa kuitenkin. Nyt täytyy vain yrittää saada mahdollisimman hyvä tulos, ja jos hallitukseen mennään, niin millä ehdoilla sinne mennään.

Liikkuvien äänestäjien tavoittaminen vaaleissa on osoittautunut Sdp:lle joka kerta ihan toivottomaksi. Omat uskolliset käyvät äänestämässä ja he äänestävät ennakkoon. Puoli vuotta ennen vaaleja pitää puhutella uskolliset, että olemme teidän puolella ja viimeiset kolme kuukautta puhutaan pelkästään liikkuville äänestäjille. Se on joka kerta mennyt vähän metsään.

Myötätuntoa ei ole tullut, tai se tulee epäkeskosti. Antti Rinteen aikana Sdp eteni niissä paikoissa, missä se oli Jutta Urpilaisen aikana hävinnyt perussuomalaisille, mutta isoissa kaupungeissa tuli turpiin. Sdp:n pitäisi olla samaan aikaa ruostevyöhykkeen asialla ja päästä eteenpäin isoissa kaupungeissa.

Tällä kertaa Sdp:llä on paremmat mahdollisuudet onnistua loppukirissä ja saada liikkuvaa äänestäjää, koska on Sanna Marin. Löytääkö edistyshakuinen naisääni Sdp:n lopussa vai ei, vai tuleeko hän tulokseen, että pysytään vihreiden takana? Sdp ja Marin ovat olleet kriittisiä kokoomusta kohtaan, ei hän porvarirouvista äänestäjiä saa.

Sdp ei ole tehnyt uusia avauksia – vaan että palkitkaa meidät koronan, Venäjän hyökkäyssodan ja kaiken muun hyvästä hoidosta. Odotellaan, että kokoomus sanoo jotain tyhmää – leikataan miljardi köyhiltä tai puututaan työtaisteluoikeuteen – tartutaan tähän ja yritetään mobilisoida sillä. Voi sillä saada sen 19 prosenttia, mutta ei sillä vaaleja voiteta.

Rud Pedersen Public Affairs Finlandin hallituksen puheenjohtaja Esa Suominen.

Näin näkee Manninen:

YKSI perisynti on toistunut 2000-luvun vaaleissa. Sdp:n kannatus on 3–4 kuukautta ennen vaaleja huipussaan, sitten se lähtee laskuun tai pysyy suurin piirtein vakiona. Sdp:n tapa tehdä kampanjaa on sen kaltainen, että he eivät ole aikoihin saaneet nousuvaihetta aikaiseksi.

Tunnistan Sdp:ssä samaa kuin kokoomuksessa Alexander Stubbin aikaan 2014. Massiivisesti huonoa julkisuutta silloin kun puolueen kannatus on korkealla, ja kannatus alkaa pikku hiljaa laskea. Marinilla ja Stubbilla tapaukset sattuivat elokuussa, ja Sdp:n laskukäyrä on nyt ollut lähes identtinen kokoomuksen 2014 laskukäyrän kanssa.

On vaikea nähdä, että Sdp nousisi suurimmaksi puolueeksi. Maailmanlaki on, että hallituksessa kannatus laskee. Sdp sai puheenjohtajavaihdon jälkeen ja koronakriisin aikana hilattua kannatuksen korkeammalle, ja viimeisimmät gallupit alkavat olla lähellä vaalikannatusta (17,7%).

Marin pysyy ehdolla Pirkanmaalla. Kuinka paljon enemmän hän pystyy saamaan ääniä Pirkanmaalta? Mitä Marin olisi voinut saada Uudeltamaalta tai Helsingistä? Helsingistä olisi voinut saada 20 000 lisä-ääntä. Demareilta jäävät tällaiset temput tekemättä.

Marinin valtava julkisuus ei välttämättä käänny poliittiseksi suosioksi. Demareiden kuntavaalitulos oli esimerkiksi huono.

Riikka Purran perussuomalaisten kannatus uusimmassa HS:n kyselyssä on 17,4 prosenttia, Ylellä 16,7. Puoluebarometrissa 32 prosenttia suomalaisista suhtautui puolueeseen positiivisesti.

PERUSSUOMALAISET

Näin näkee Suominen:

Jos perussuomalaiset nousee 2–3 prosenttiyksikköä, puolet siitä tulee kokoomukselta ja loput jakavat puolet. Jos Ps lähtee nousuun, se tekee kärjestä tasaisemman. En usko, että kuitenkaan vaikuttaa järjestykseen kokoomus-Sdp-perussuomalaiset.

Kannatus on nyt kuusi kuukautta ollut hitaassa nousussa. Riikka Purra ei ole julkisuudessa minusta kauhean vahva, tulos on tällöin asia-agendasta riippuvainen.

He elävät sillä, että heillä on 2–3 isoa asiaa. Jussi Halla-ahon analyysi on hyvä siitä, miksi heitä äänestetään ja missä heidän pitää erottua. On EU-kritiikki, maahanmuuttokritiikki ja ilmastopolitiikan kritiikki. Muissa asioissa he voivat olla melkein mitä mieltä tahansa, eikä sillä ole vaikutusta kannatukseen.

Kysymys on siitä, että onnistuvatko he nostamaan nämä asiat tai nouseeko ulkoisia ärsykkeitä vaalikamppailun loppuvaiheessa. Heillä on suuremmista puolueista vähiten varmoja kannattajia ja heidän porukkansa on kaikkein epävarminta äänestäjää. Heidät pitäisi saada kiukkuraivoon juuri ennen vaaleja, sitten menee perussuomalaisilla hyvin. He nukahtavat myös ensin, eli eivät lähde äänestämään, jos agenda ei palvele.

Jos tulee jengiammuskelu, joku näyttävä rikos, ja sähkökin maksaa aika perhanasti ja tulee Silviolta EU-vekseli allekirjoitettavaksi – sillä he silloin elävät. Silloin he ovat vaihtoehto kaikille, ja kansan enemmistön oikeustajun puolella.

Ellun Kanojen johtaja Jukka Manninen.

Näin näkee Manninen:

Äänestäjien määrä on viime vaaleissa kasvanut 300 000:lla, isosti perussuomalaisten ansiosta. On tullut vaihtoehto tietylle porukalle, joka muuten voisi miettiä nukkuvansa.

Heillä on ollut kyky rakentaa tietystä asioista ”voittavia yhdistelmiä” nostamalla tiettyjä kipupisteitä. Luulen, että he yrittävät keskustan konkurssipesästä noukkia EU-kysymyksillä. Emme tiedä, mistä helmikuussa keskustellaan, ja mitkä aiheet saisivat ihmiset sisuuntumaan äänestämään.

Viime vaaleissa Halla-ahon suoritus tv-tenteissä oli hyvä, ihmiset puhuivat metrossa hänestä ja sanoivat, että eihän hän ollut mikään hirviö. En tiedä, herättääkö Purra niin vahvasti tunteita, ja että hänestä tulisi lisäbuustia kannatukseen.

Kannatus on pysynyt hyvällä tasolla Halla-ahon kauden jälkeen. Se kertoo, että heillä on tietty ydinkannatus. Puolue on menossa neljänsiin vaaleihin, jossa puolue saa suurehkon äänimäärän. Jos olet tehnyt tempun kolme kertaa, onnistutko neljännen kerran?

Pidän mahdollisena, että perussuomalaiset ohittaa demarit.

Petteri Orpon kokoomus oli uusimassa, HS:n kannatuskyselyssä johdossa 24,2 prosentin kannatuksella, Ylen mittauksen prosentti oli 23,9. Puoluebarometrissa kokoomus oli myös kärjessä, suomalaisista 47 prosenttia suhtautuu myönteisesti puolueeseen.

KOKOOMUS

Näin näkee Suominen:

Se, että kokoomus ei tulisi huhtikuussa ykkösenä maalin, on erittäin epätodennäköistä.

Kokoomuksella on paras peruskannatus, ja eniten löysää, tuulentuomaa kannatusta. Kun joku asia tai porukka hallituksessa ketuttaa, asemoidaan kokoomuksen leiriin, kun velanotto saisi riittää ja verojakin maksetaan vähän liikaa.

Puheenjohtaja Petteri Orpo tuskin sössii, hän on ammattimies, hän voi olla vaisu. Esiintymisessä on riski, Marin kepittää Orpon. Marin pystyy olemaan terävämpi ilman että se näyttää ikävältä. Orpo hyötyy siitä, että hän on vaalitenteissä mies, mutta jos hän käy tosi aggressiivisesti päälle, se kääntyy Orpoa vastaan.

Kokoomus kaatuu siihen, jos lauma ympärillä alkaa näyttää tosi voitonvarmana ja tullaan ulos sillä, että nyt tämä sosialistien hirmuvalta loppuu, ammattiliitot laitetaan kuriin, tehdään perhanalliset leikkaukset ja kevennetään veroja, ja muutama vuorineuvos tulee mehuttelemaan ennen vaaleja, että pannaan köyhät kyykkyyn – se mobilisoi muita.

Puolueen imago on myönteinen, he tekevät näistä talousvaaleja. Se mobilisoi enemmän heidän porukkaansa kuin muiden, ja kokoomus pääsee omalle alueelleen. Viimeksi puhuttiin kikystä, hoivakriisistä – jotka olivat demariaiheita – sekä maahanmuutosta ja lihaverosta.

Näin näkee Manninen:

Kokoomus on hyvässä asemassa, johtava oppositiopuolue ja ei ole hallituksessa, jossa on kaikenlaista kuohuntaa. Ja suomalaiset suhtautuivat myönteisimmin puoluebarometrissa, 47 prosenttia on kokoomuksen liki kaikkien aikojen paras tulos.

Jos kokoomus ottaa vaalivoiton, mitä sillä saadaan aikaiseksi? Olemme menossa tosi hankalaan aikaan.

Puolueen on helppo motivoida omiaan, kun on tulossa iso vaalivoitto ja ehkä historian paras kannatus. Alla ovat vielä voitolliset kunta- ja aluevaalit. Kokoomuksen pitää vaan jaksaa painaa.

Kannatus pohjautuu siihen, että kokoomus on muutos nykyiseen tilaan ja suhteessa hallitukseen. Kokoomus mielletään johtavana oppositiopuolueena muutoksen tuojaksi, josta se saa kannatuksensa.

Kokoomuksen kaari alkaa vuodesta 2016, kun Orpo valittiin ja hän sai puolueen nousuun. Ennen viime vaaleja hallitukselle tuli romahdus, ja Liike Nyt vei kannatusta, ja kokoomus piti rakentaa uudelleen. Orpo saa poikkeuksellisesti toisen mahdollisuuden.

Keskustan kannatus tällä viikolla julkaistussa HS:n kyselyssä oli 10,1 prosenttia, pari viikkoa sitten Ylellä 10,9 prosenttia. Puoluebarometrissa keskustaan suhtautui positiivisesti 36 prosenttia suomalaisista.

KESKUSTA

Näin näkee Suominen:

En maalaisi auringonlaskua. Olen ollut kauan sitä mieltä, että jos atomisota meidät hävittäisi, ensin tulisivat torakat, sitten järjestetään tupailta. Keskusta on sitkeä otus.

Ilman oppositiota keskusta ei nouse, se on selvä. Mitä he tarvitsisivat? Jotain myönteistä ja fiksua sanottavaa kehyskuntien ihmisille. Nyt he ovat jumissa turpeessa syvällä maaseudulla, mutta kun siellä ei enää asu ketään ja he puhuvat vain tälle porukalle. He eivät pääse yhtään trampoliini-Suomeen, se jää heiltä hoitamatta.

Ei keskusta niin paljon häviä kuin gallupit lupaavat, mutta on vaikea mennä vaalituloksen, (13,6%) yli. riippuu äänestysprosentista. Aluevaalitulos oli komea, se ei sellaisenaan toistu, mutta jos epätoivon vimmalla tapellaan, kaikki vanhat starat kaavitaan ehdolle, luotetaan että äänestysprosentti on matala ja perussuomalaiset pysyvät kotona – silloin keskusta voi pärjätä kohtuullisesti.

Näin näkee Manninen:

Olen heittänyt keskustalaisille, että ymmärtäkää demografia. Väestö ikääntyy, ja olemme nähneet, miten alueet kehittyvät: väestö vähenee keskustan vihreillä alueilla. Vuoden 1983 vaaleissa etelän vaalipiireistä tuli 105 kansanedustajaa, ja muusta Suomesta 94. Tulevissa vaaleissa etelän vaalipiireillä on 119 paikkaa, 80 paikkaa muualla Suomessa, keskustan ydinkannatusalueella.

Luulen, että heidän tulkintansa on, että heidän on vaikea saada ydinkannattajakuntaansa liikkeelle. Tehdään valinta, että tehdään sellaisia asioita, joilla herätetään ydinkannattajakuntaa ja luovutaan ajatuksesta, että voisimme kosiskella liikkuvia äänestäjiä.

Keskustassa elää ajatus siitä, että on kotiinpaluun aika. Puolue ehkä mieltää, että heillä on paljon porukkaa, joka jättää äänestämättä tai äänestää jotain muuta – ihmiset vain pysyvät siellä, käyvät äänestämässä ja mutta eivät hylkää keskustaa.

HS:n kyselyssä Maria Ohisalon vihreiden kannatus oli 9,2 prosenttia, Ylen kyselyssä 10,1 prosenttia. Puoluebarometrissa puolueeseen myönteisesti suhtautui 38 prosenttia suomalaisista.

VIHREÄT

Näin näkee Suominen:

Vihreät häviää ehkä paikan tai kaksi, ei sen enempää.

Puolue alisuorittaa Uudellamaalla, koska Pekka Haavisto kieltäytyy menemästä sinne ehdokkaaksi. Heidän iso lunastamaton potentiaali on Uudellamaalla, vihreästi ajattelevia voisi olla siellä enemmän, mutta kun ne eivät saa sinne ehdokkaita. Sen sijaan Helsingin vihreiden lista on kuin Brasilian jalkapallomaajoukkue. He voisivat saada paljon enemmän paikkoja Uudeltamaalta ja 1–2 paikkaa lisää Turku–Tampere -akselilta. Siihen se melkein jää.

Näin näkee Manninen:

Viime kaudella vihreät nousi johtavaksi oppositiopuolueeksi nousemalla koulutusleikkauksia vastaan. Se oli lupaus jostain muusta.En tiedä, mitä lupausta he pystyvät nyt antamaan, joka innostaisi liikkuvia äänestämään heitä.

Miksi puhuisit ympäristöstä, koska se ei tuonut vihreille vaalivoittoa? He tykkäävät puhua ympäristöstä ja sille on kyllä tilausta – ja tarjontaa myös muissa puolueissa. Mikä olisi nyt vahva toinen tukijalka ympäristön lisäksi, jolla vihreät voisi tavoitella korkeampia tuloksia?

Li Anderssonin vasemmistoliiton lukemat uusimassa, HS:n kyselyssä olivat 8,0 prosenttia, Ylellä 8,5, ja puoluebarometrissa puolueeseen myönteisesti suhtautuvia oli 35 prosenttia.

VASEMMISTOLIITTO

Näin näkee Suominen:

Puheenjohtaja Li Andersson todella hyvin kyselyissä, kenen kanssa lähtisit kaljalle, keneen luotat, kuka on fiksu, mutta puolueen kannatus on lähes kuolleen aivokäyrä. Vaikka puheenjohtajana olisi sahapukki, kannatus olisi 8,5 prosenttia. Nyt kun on superstara, kannatus on 9,5.

He tietävät, että hallituspaikka on täysin Sdp:stä ja demareiden voimasta kiinni. Jos Sdp menee hallitukseen, se haluaa ilman muuta vasemmistoliiton mukaan. Kokoomus vastustaa vasemmistoliittoa hallitukseen, koska he eivät halua ylileveää hallituspohjaa. Jos vaalien jälkeen on sinipuna, luulen että ajatellaan niin, että kokoomus saa Rkp:n kaveriksi ja Sdp saa vihreät kaveriksi.

Näin näkee Manninen:

Punavihreiden puolueiden yhteenlaskettu kannatus on pyörinyt 37–38 prosentissa. Jos hallituksen sekoilu jatkuu, pääministeripuolue Sdp kantaa isomman vastuun siitä, miltä meno näyttää. Olisiko osa Sdp:n kannatuksesta kanavoitumassa vasemmistoliitolle?

Aiemmin puolueessa oli änkyröitä, nyt ei ainakaan liiemmin. Voisivatko he nousta vaihtoehdoksi punavihreässä blokissa? Jos pystyt näyttämään punavihreässä blokissa semifiksulta ja seisot asioittesi takana, sillä voi pärjätä.

Anna-Maja Henrikssonin Rkp:n kannatuslukema HS:n kyselyssä oli 4,4 prosenttia ja Ylellä 5,0 prosenttia. Puoluebarometrin lukemat olivat 38 prosenttia.

RKP

Näin näkee Suominen:

Heillä on kova lista Uudellamaalla, siellä he voivat lisätä paikkalukuaan. Puolue ottaa tuen sillä, että luvataan ettei ruotsin asemaan kosketa, täytyy saada rahaa ruotsinkielisiin palveluihin, kaikkiin saaristolosseihin sekä siirtoviemäreihin Pohjanmaalle.

Rkp menee mihin hallitukseen tahansa, minne heidät päästetään.

Näin näkee Manninen:

Kannatus on melko vakio ja jännitys on, että tuleeko se Varsinais-Suomen paikka edelleen. Helsingissä puolue saa sen yhden paikan. Uudellemaalle tulee yksi kansanedustaja lisää, onko Rkp:llä mahdollisuus lisäpaikkaan? Vaasan vaalipiirissä se on vahva, suurin puolue.

Se saa aina torjuntavoiton tai pienen voiton, ja kunhan ei pääse toistumaan se katastrofi, että he eivät ole hallituksessa.

Sari Essayahin kristillisdemokraattien kannatuslukema HS:n kyselyssä oli 3,3, Ylellä tasan kolme prosenttia, ja puoluebarometrissa 28 prosenttia.

KRISTILLISDEMOKRAATIT

Näin näkee Suominen:

Puoluekannatus ei riitä paikkaan juuri missään. Savo-Karjalassa Sari Essayah tulee läpi. Hämeessä gallupkannatus ei paikkaan riitä, mutta Päivi Räsänen pääsee aina läpi henkilökannatuksella tai vaaliliitolla. Uudellamaalla he ovat vähän vaikeuksissa, ja Pirkanmaalta ja Vaasasta sillä on ollut paikka.

Helsingissä on Kd:n, keskustan ja korjausliikkeen epäpyhä allianssi. Siitä tulee yksi kansanedustaja. Kd on hyvä keskittämään äänensä, Mika Ebeling saa sen 4 000 ääntä ja keskustan ykkösehdokkaan pitäisi saada 4 001 ääntä.

Näin näkee Manninen:

Puolueella on se viisi paikkaa, ja he roikkuvat usein vaalipiirien viimeisissä paikoissa kiinni. Lisäksi puolue on napsinut paikkoja vaaliliitoilla. Heillä on nyt mahdollisuus saada uusi paikka Helsingistä.

Savo-Karjalassa puheenjohtaja Essayah voi tehdä yllättävän hyvän tuloksen, koska alueella on paljon pois jääviä ääniharavia, kuten Merja Mäkisalo-Ropponen demareista sekä Hannakaisa Heikkinen ja Anu Vehviläinen keskustasta.

Uusin HS:n kysely lupasi Harry Harkimon Liike Nytille 1,9 prosentin ja Ylen kysely 1,7 prosentin kannatuksen, ja puoluebarometrin mukaan puolueeseen myönteisesti suhtautuvia on 27 prosenttia.

LIIKE NYT

Näin näkee Suominen:

Se saa 1-3 paikkaa. Harry Harkimo saa itsensä Uudeltamaalta. Viime vaalien kannatuksella ja Helsinkiin tulevalla lisäpaikalla Liike Nyt olisi saanut paikan Helsingistä. Kaakkois-Suomessa on Panu Peitsaro, mutta siellä on äänikynnys on korkea.

He voivat poimia julkkiksia ja yksittäisiä hahmoja ehdokkaaksi, mutta en oikein keksi, miksi sitä porukkaa äänestettäisiin. Voin olla väärässäkin.

Näin näkyy Manninen:

Gallupien 1,7 prosenttia on kolmesta miljoonasta äänensä antavasta 51 000 ääntä. Jos siinä on Uudenmaan äänet, ei siitä hirveästi varuiksi jää muualle. Aluevaaleissa he pärjäsivät paikoin hyvin, kun haluttiin muutosta, esimerkiksi Savonlinnassa.

Kuinka uskottava Liike Nyt on eduskuntavaaleissa muutoksen airueena? Viimeksi oli selvää, että Liike Nyt tekee politiikkaa uudella tavalla, se oli lupaus. Onko lupaus pidetty? Luulen, että valtaosa ei miellä, että Liike Nyt on uudistanut politiikkaa.