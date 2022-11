Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) on käynyt pitkiä neuvotteluja varjoviisikossa lähes yötä myöten.

Hallitus on sopinut riitansa ja taas on rauha maassa. Ainakin, jos on maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk) sanoihin uskominen.

Kurvinen on pidättäytynyt kommentoimasta julkisuudessa varjoviisikon neuvotteluja tai keskustan ja Sdp:n välejä, mutta nyt hän avaa sanaisen arkkunsa.

– Eilen meni neuvotteluissa myöhään, yötyön puolelle. Viimeiset kaksi vuorokautta olivat ne ratkaisevat. Neuvoteltiin ja löydettiin sopu, Kurvinen kertoo IS:lle eduskunnassa.

Kurvisen mukaan keskustassa ja koko hallituksessa tiedostetaan se, että nyt eletään haastavia ja vaikeita aikoja.

Puolassa kaksi ihmistä kuoli tiistaina, kun ohjus osui itäisessä Puolassa sijaitsevaan rajakylään. Julkisuudessa on näyttänyt siltä, että Puolan tapahtumat vaikuttivat hallituksen sopuratkaisuun.

– Puola ei pelkästään yksittäisenä vaikuttanut sopuun, vaan koko sotatilanne, Kurvinen kertoo.

– Kyllä sillä nyt on normaalia isompi merkitys, että meillä on maassa toimintakykyinen hallitus, eikä toimitusministeriö. Keskustan vaakakupissa painoi vastuunkanto.

Vielä viime viikolla keskusta ryöpytti pääministeri Sanna Marinia (sd) kovin sanoin. Häntä syytettiin vakiintuneiden pelisääntöjen rikkomisesta ja keskusta oli loukkaantunut tavasta, jolla Marin toi saamelaiskäräjälain riitaisena eduskuntaan.

Kurvinen on käynyt pitkiä neuvotteluja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtaman varjoviisikon kanssa. Viime viikolla kiistellyn saamelaiskäräjälain pöytäämistä ehdotti juuri Kurvinen.

Nyt sävy on muuttunut aivan toisenlaiseksi.

– Onhan pääministeri onnistunut. Juuri kiitin Sanna Marinia siitä, että hän neuvotteli hyvän budjettisovun meille EU:ssa ja hän on tosi linjakkaasti toiminut Nato-jäsenyyden edistämisessä, Kurvinen sanoo.

– Sitten on joitain tilanteita, missä minun mielestäni olisi voinut toimia toisin. Mutta hyvää ja huonoa on meidän kaikkien toiminnassa, hän lisää.

Tänään torstaina hallitus sai runnottua valmiiksi sovun siitä, mitä lakiesityksiä eduskunnalle annetaan ja minkä lakien edistämisestä tällä vaalikaudella luovutaan.

– En tiedä onko se kauhean huonokaan ratkaisu, että nyt niitä kymmeniä riitaisia ja poliittisesti vaikeita esityksiä ei tuoda eduskuntaan, vaan keskitytään perusasioihin, Kurvinen sanoo.

Hallitus päätti loppumetreillä hylätä kymmenen kiistaa aiheuttanutta lakiesitystä.

Paljon kiistoja aiheuttanut saamelaiskäräjälaki etenee eduskuntaan, joskin keskustan kolme ministeriä, Kurvinen mukaan lukien, äänestivät sitä vastaan valtioneuvostossa.

Kurvinen julistaa, että hallitus keskittyy nyt loppukauden ”isompiin teemoihin”.

– Ja se on ihan hyvä asia. Keskitytään ulkopolitiikkaan, puolustuspolitiikkaan, Suomen Nato-jäsenyyden saattamiseen maaliin ja siihen, että suomalaiset selviytyvät tulevasta talvesta.

Hän nostaa esiin Puolan esimerkin.

– Olemme tilanteessa, jossa rajujakin asioita voi tapahtua yhtäkkiä. On Suomen intressi, että meillä on toimintakykyinen hallitus, jos tapahtuu jotain odottamatonta. Näin voimme tarvittaessa saada hallituksen koolle tunneissa ja tehdä tarvittavia päätöksiä.

Kurvinen ei halua spekuloida sitä, onko hallituksen kesken ollut aiemmin kommunikaation puutetta, kun hallitus oli sotkeutua riitoihinsa.

– Ei tehtyä saa tekemättömäksi. Kommunikaatiota ei voi olla koskaan liikaa. Eri asioita on tapahtunut viikkojen, kuukausien ja vuosien varrella. Nyt hallitus keskittyy hoitamaan kriisit kuntoon.

Onko siis tulkittavissa, että sopu jatkuu, eikä uusia riitoja nouse esiin?

– Suomalaiset odottavat meiltä sitä, että nyt selvitään talven yli. Sitten kevät tulee ja on taas jonkun uuden alku. Paljon lakeja jää nyt antamatta, mutta hallitus teki sen valinnan, että nyt keskitytään Naton ja kriisin hoitamiseen ja pidätetään kaikki mukana veneessä.