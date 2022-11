Kansanedustaja Wille Rydmanin seksuaalirikosepäily siirtyy syyteharkintaan

Poliisin mukaan asiassa on yksi epäilty ja yksi asianomistaja.

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi kansanedustaja Wille Rydmanin seksuaalirikosepäilyn esitutkinnan.

Keskusrikospoliisi on kesästä 2022 saakka tutkinut seksuaalirikosta, josta epäiltynä on eduskuntaryhmästään kesäkuussa eronnut kansanedustaja. Esitutkinta on valmis ja siirtyy syyteharkintaan.

Rydman joutui kesäkuussa eroamaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä ja valiokuntapaikoistaan toistaiseksi, kun Helsingin Sanomat uutisoi väitteistä, joiden mukaan Rydman olisi käyttäytynyt ahdistavasti nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan. Rydman itse kiisti väitteet.

Esitutkinnassa on tutkittu vuonna 2015 tapahtunutta epäiltyä seksuaalirikosta.

Poliisi kertoo epäilevänsä rikoksesta yhtä henkilöä, ja myös asianomistajia on yksi. Epäilty ja asianomistaja ovat poliisin mukaan olleet tapahtuma-aikaan täysi-ikäisiä.

Rydmanin toimintaa oli selvitetty poliisissa esiselvityksessä jo vuonna 2020. Tuolloin poliisi tuli siihen tulokseen, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Poliisi kertoi kesällä, että esitutkinta avattiin nyt, koska poliisi oli saanut uusia tietoja ja kuullut henkilöitä, joita ei ollut kuultu aiemmassa vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä. Uusien tietojen perusteella henkilöä oli syytä epäillä rikoksesta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka sanoo, ettei poliisi tiedota asiasta enempää kuin mitä julkaistussa tiedotteessa on kerrottu. Puolakka ei ota kantaa edes siihen, millä rikosnimikkeellä poliisi on asiaa tutkinut.