Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan hallituksen toimintakyky vahvistui siihen tilanteeseen verrattuna, että kaikki eripuraiset lakikokonaisuudet olisi annettu eduskunnalle.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko muistuttaa, että vaalikautta on enää vähän jäljellä ja eduskunnan käsittelyssä on jo nyt valtava määrä lakihankkeita.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoo olevansa tyytyväinen siitä, että hallituksen riveissä saavutettiin viimein sopu hallituskauden loppusuoran lakihankkeista.

– Sopu ei syntynyt helposti, mutta pääviestini on, että Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Ajat ovat epävarmat ja poikkeukselliset ja siksi toimintakykyisellä hallituksella on erityinen arvo, Saarikko sanoi torstaina.

Hallitus antoi eduskunkunnalle liudan lakiesityksiä, joiden se toivoo etenevän eduskunnasta vielä tämän vaalikauden aikana.

Lokakuussa työnsä aloittaneen hallituksen varjoviisikon kesken on viime viikkoina väännetty siitä, mitä lakeja tähän kokonaisuuteen kuuluu ja minkä lakien edistämisestä tällä vaalikaudella luovutaan.

Tilanne kärjistyi viime viikolla jopa niin pahaksi, että hallituksen toimintakyvystä keskusteltiin hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuvan viisikon kesken avoimesti.

Toimintakykyisen hallituksen tae on Saarikon mukaan se, että hallituksella ei olisi eduskuntaan vietäväksi enää poliittisesti eripuraisia esityksiä tai esityksiä, joihin on jo lausuntokierroksella ja asiantuntijatahoilta kohdistunut paljon kritiikkiä.

Tämän lisäksi hän muistutti, että vaalikautta on enää vähän jäljellä ja eduskunnan käsittelyssä on jo nyt valtava määrä lakihankkeita.

– Viestini on koko ajan ollut sama. Tämän ajan puitteissa on eduskunnalle ja hallitukselle jätettävä tilaa näissä olosuhteissa reagoida eteen tuleviin yllättäviin kriiseihin, joita tämän vaalikauden aikana on tullut paljon vastaan.

Varjoviisikon riitaisista laeista päätyikin lopulta etenemään eduskuntaan vain pari kokonaisuutta ja peräti kymmenen esitystä tiputettiin listalta pois.

– Voi kai sanoa, että poliittiseen roskakoriin. Olen siitä tyytyväinen. Ne olivat esityksiä, joihin kohdistui paljon poliittista kiistaa ja kritiikkiä asiantuntijoilta.

– On todettava, että toimintakyky varmasti vahvistui siihen verrattuna, että lakikokonaisuudet olisi annettu.

Keskustalle erityisen vaikea pala nieltäväksi oli se, että saamelaiskäräjälaki annettiin lopulta eduskunnalle puolueen kansanedustajien kiivaasta vastustuksesta ja eduskunnan kiireestä huolimatta.

Saarikon mukaan keskusta tulee äänestämään eduskunnassa lakia vastaan. Hän kuitenkin epäili, ettei laki ehtisi tällä vaalikaudella valmiiksi jo perustuslakivaliokunnan lakiruuhkan ja vaikeiden oikeudellisten kysymysten vuoksi.

– Se saattaa johtaa siihen, ettei lakia koskaan edes saada valmiiksi, Saarikko sanoi.

Saarikko piti kuitenkin myönteisenä, että keskustan vastustamat toisen asteen rahoitusta koskeva laki ja arvonnousulaki eivät edenneet eduskuntaan, sillä molemmat saivat hänen mukaansa ”valtavasti lunta tupaan” lausuntokierroksella.

Saarikko myönsi, että varjoviisikon torppaamien lakien joukossa oli toki myös esityksiä, jotka olivat keskustalle tärkeitä.

– Yksikään niistä ei kuitenkaan ollut sellainen, joka kaataisi Suomen tai vaikuttaisi yhteiskuntaamme nopeasti sellaisella tavalla, että ne eivät voisi jäädä odottamaan tulevien hallitusten aikoja.

Eniten Saarikkoa itseään jäi hänen mukaansa harmittamaan päätös hylätä tutkimus- ja kehitystoiminnan verovähennys. Hän perusteli tätä sillä, että esitykseen liittyy parlamentaarinen sopu.

Hallitus on viimeisen viikon aikana käsitellyt myös keskustan vaatimaa 300 miljoonan euron tukipakettia maataloudelle, mutta tukea harkitaan annettavaksi vasta ensi vuoden ensimmäisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä.

– Minulla on ollut vahva käsitys, että eduskunnassa on syvä yhteisymmärrys siitä, että osana huoltovarmuutta ja suomalaista ruokaturvaa tämän kriisin seurauksena eivät saa kasvaa riskit siitä, että menetämme suomalaisen maatalouden, hän sanoi.

Saarikon oma arvio hallituksen loppukaudesta on, että turvallisuuden lisäksi hallituksen prioriteettilistan kärkeen nousevat ruokaturva ja alkutuotannon tilanne sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa kasvanut hoitovelka koronakriisin jälkeen.

– Minusta on perusteltua, että oman talouden raaminsa puitteessa tärkeysjärjestys on selvä. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja lähipäivinä niitä on syytä jatkaa.