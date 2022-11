Sauli Niinistö puhui puhelimessa Puolan presidentin kanssa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on esittänyt surunvalittelunsa Puolan presidentille Andrzej Dudalle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo Twitterissä, että hän on käynyt puhelinkeskustelun Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa..

– Kävin puhelinkeskustelun Andzej Dudan kanssa esittääkseni surunvalittelut ja kuullakseni hänen analyysinsä eilisen tapahtumista, Niinistö kertoo Twitterissä.

– Arvostan Puolan vastuullista lähestymistapaa näinä kriittisinä aikoina, hän jatkaa.

Mosambikin presidentti Filipe Nyusi on tänään valtiovierailulla Suomessa.

Puolan tapahtumat nousivat esiin presidenttien tiedotustilaisuudessa aamupäivällä.

Tuolloin Niinistö kertoi puhuvansa puhelimitse Dudan kanssa vielä tänään, jos se vain suinkin onnistuu.

Niinistö sanoi myös, että on esitetty arvioita, jotka antaisivat viitteitä siihen, että Puolaan iskeytynyt ohjus ei ole Venäjän ohjus.

– Nyt on hyvä tarkoin tietää, mitä siellä Ukrainassa on tapahtunut ja mistä tuo räjähdyksen aiheuttanut ohjus tai väline on sinne päätynyt, Niinistö sanoi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi aiemmin tänään, että Puolaan iskeytyi eilen illalla todennäköisesti Ukrainan ilmatorjuntaohjus.

Nato jatkaa asian selvittämistä, mutta mikään ei viittaa, että Venäjä olisi ampunut ohjuksen. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että Venäjä valmistautuisi hyökkäämään Natoa vastaan. Vastuussa ohjusiskusta on silti Stoltenbergin mukaan Venäjä, joka jatkaa hyökkäyssotaa.

Ukraina on ilmoittanut haluavansa päästä mukaan tutkimaan Puolan ohjusräjähdystä.

Puolan presidentin mukaan Puolan ja Yhdysvaltojen hyväksyntä on välttämätöntä, että Ukraina pääsisi mukaan ohjustutkintaan.

